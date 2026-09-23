Με την 27χρονη σύντροφό του, που είναι μικρότερη και από τις τρεις κόρες του, ο 65χρονος Λόταρ Ματέους στο Oktoberfest

Τον 65χρονο άλλλοτε αρχηγό της Εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου συνόδευσε στο Kafer Wiesn Schanke του Μονάχου η 27χρονη σύντροφός του Τερέζα Ζόμερ, η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους.
Το μοντέλο, που είναι κατά 38 χρόνια νεότερο από τον Ματέους, φορούσε ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο, ενώ ο παλαίμαχος επιθετικός επέλεξε ένα ανοιχτό γαλάζιο γιλέκο πάνω από κοντομάνικο πουκάμισο και μια ενδυμασία κοντά στο παραδοσιακό lederhosen.
Ματέους και Ζόμερ φέρονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες με την πρώτη εμφάνισή τους να είναι σε διακοπές για σκι στην Αυστρία τον Απρίλιο του 2025.
Ματέους και Ζόμερ πήγαν μαζί επίσης στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας με τον παλαίμαχο Γερμανό ποδοσφαιριστή, πάντως, να δηλώνει ότι δεν σκέφτεται τον γάμο. «Σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά καθώς στο παρελθόν του μετράει πέντε γάμους και πέντε διαζύγια.
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Ο Ματέους παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Σίλβια, το 1981. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά – την Αλίζα, που γεννήθηκε το 1986, και τη Βιόλα, που γεννήθηκε το 1988 – πριν χωρίσει το 1992.
Ο επόμενος γάμος για τον Ματέους ήταν με το μοντέλο από την Ελβετία, Μορένα, η οποία εκπροσώπησε τη χώρα της στα καλλιστεία Miss World το 1982 και Miss Universe έναν χρόνο αργότερα. Οι δύο τους παντρεύτηκαν το 1994, αλλά χώρισαν το 1999, λίγο πριν από την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.
Στη συνέχεια ο Ματέους βρήκε τον έρωτα στο Βελιγράδι στο πρόσωπο της 31χρονης επιχειρηματία μόδας Μαριάνα Κόλιτς. Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2003, όμως ο γάμος τους έληξε τέσσερα χρόνια αργότερα, έπειτα από μια μακρά δικαστική διαδικασία διαζυγίου στο Σάλτσμπουργκ όπου ζούσαν.
Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Ματέους ξεκίνησε σχέση με το 21χρονο μοντέλο από την Ουκρανία Κριστίνα Λιλιάνα Τσούντινοβα το 2007 την οποία παντρεύτηκε σε ηλικία 47 ετών.
Ο Ματέους παντρεύτηκε για πέμπτη και μέχρι σήμερα τελευταία φορά το 2014, όταν ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την Αναστασία Κλίμκο, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Μίλαν, πριν να χωρίσουν το 2021.
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