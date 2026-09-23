Με την 27χρονη σύντροφό του, που είναι μικρότερη και από τις τρεις κόρες του, ο 65χρονος Λόταρ Ματέους στο Oktoberfest

Ματέους και Τερέζα Ζόμερ φέρονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες με την πρώτη εμφάνισή τους να είναι σε διακοπές για σκι στην Αυστρία τον Απρίλιο του 2025