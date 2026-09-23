Ρέιντερς για τη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία: «Το έκανα για τα λεφτά, όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο δε θέλω να δουλεύω»

Ο Τινζανί Ρέιντερς
αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τους «πολίτες» με προορισμό την Σαουδική Αραβία και την Αλ Καντσία
, με το υπέρογκο ποσό των 60 εκ. ευρώ με σκοπό να εξασφαλίσει το μέλλον του οικονομικά για την οικογένεια του και γιατί όχι όπως ανέφερε και για τα εγγόνια του.
Ο Ολλανδός χαφ κατέγραψε εφτά γκολ σε 50 εμφανίσεις με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να παρουσιάσει, βέβαια, τις αρετές που θα ήθελε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο παιχνίδι του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις για το μέλλον του και την απόφαση του για την μεταγραφή στην Σαουδική Αραβία:
«Όταν τελειώσει η καριέρα μου, δεν θέλω να χρειαστεί να ξαναδουλέψω.
Τα χρήματα έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Mετά την καριέρα μου, δεν θέλω να δουλεύω πια.
Δεν έπρεπε να το είχα κάνει ούτε μετά τη Σίτι, αλλά τώρα μπορώ επίσης να βοηθήσω τις επόμενες γενιές της οικογένειάς μου.
Δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα.
Νομίζω ότι οι περισσότεροι το είχαν ήδη φανταστεί. Αν τα εγγόνια μου μπορούν να ζήσουν από αυτά που κερδίζω, γιατί να μην το κάνω κι εγώ;»