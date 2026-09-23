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Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε έκπληξη στους θαυμαστές του τραγουδώντας σε πάρκο στο Λος Άντζελες
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Τζάστιν Μπίμπερ Έκπληξη

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε έκπληξη στους θαυμαστές του τραγουδώντας σε πάρκο στο Λος Άντζελες

Ο τραγουδιστής έστησε μία μικρή συναυλία το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στο MacArthur Park, ερμηνεύοντας κάποιες από τις επιτυχίες του

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε έκπληξη στους θαυμαστές του τραγουδώντας σε πάρκο στο Λος Άντζελες
Ιωάννα Μαρίνου
Μία ευχάριστη έκπληξη έκανε ο Τζάστιν Μπίμπερ στους θαυμαστές του, τραγουδώντας σε πάρκο στο Λος Άντζελες.

Ο τραγουδιστής, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν από τους θαυμαστές του στο TikTok, το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στο MacArthur Park και μαζί με μία μικρή μπάντα ξεκίνησε να τραγουδά κάποιες από τις επιτυχίες του όπως το «Yukon» του 2025 και το «Daisies».

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν γύρω του και παρακολουθούσαν αρχικά με απορία και έπειτα με ενθουσιασμό τη μικρή συναυλία που έστησε για εκείνους ο Μπίμπερ.

Δείτε βίντεο

@much

Justin Bieber was spotted singing “YUKON” at MacArthur Park in Los Angeles, CA today 🎤🤩 Via IG/ realdairylarry

♬ original sound - MuchMusic
@ilovethebiebs such a cute concert omggg☺️🥹🌼 #JustinBieber ♬ original sound - Jailey Biebs Fanpage 🌼

@justinstournews Justin Bieber seen singing “SPEED DEMON” at MacArthur Park in Los Angeles, CA today. #justinbieber #speeddemon #losangeles #bieberfever ♬ original sound - Justin Bieber Tour News
Κλείσιμο

Αφού ολοκλήρωσε την εμφάνισή του, ο τραγουδιστής κάθισε με τους θαυμαστές του, φωτογραφήθηκε και συνομίλησε μαζί τους.

@srhodebiebersz “nice to meet you, buddy. you're very cute!” 🥹🥹🥹 oh biebsss! he enjoyed a little music session at the park today with his friends, singing and playing together. absolutely adorable! 🫶🏽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @Hailey Bieber @Justin Bieber (This is a fanpage, not Hailey or Justin. All content belongs to rightful owners — please DM for credit or removal.) #justinbieber #losangeles #macarthurpark #bieber #justinbieberfan #justinbieberedits #fy #foryou #foryoupagе #foryourpage #fyp #fypシ #viral #haileybieber #viralvideo ♬ som original - fanpage hailey & justin
Ιωάννα Μαρίνου

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