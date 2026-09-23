Ο Τράβις Κέλσι σχολίασε τη viral αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ όταν σκόραρε στον τελευταίο του αγώνα: Πρέπει να κάνω το κορίτσι μου περήφανο
Ο Τράβις Κέλσι σχολίασε τη viral αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ όταν σκόραρε στον τελευταίο του αγώνα: Πρέπει να κάνω το κορίτσι μου περήφανο
Η τραγουδίστρια στο ματς των Chiefs απέναντι στους Indianapolis Colts το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σηκώθηκε όρθια και φώναζε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της μετά το touchdown του συζύγου της
Τη viral αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ όταν σκόραρε στον τελευταίο του αγώνα σχολίασε ο Τράβις Κέλσι, δηλώνοντας πως είναι χρέος του να κάνει το κορίτσι του περήφανο.
Η τραγουδίστρια στο ματς των Chiefs απέναντι στους Indianapolis Colts που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο Arrowhead Stadium, σηκώθηκε όρθια και φώναζε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της μετά το touchdown του συζύγου της, χειροκροτώντας και πανηγυρίζοντας μαζί με τους γονείς και την πεθερά της που τη συνόδευσαν. Οι θεατές βιντεοσκόπησαν τη στιγμή και το βίντεο μέσα σε λίγες ώρες είχε κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Ο 36χρονος Κέλσι και ο αδερφός του Τζέισον, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο νέο επεισόδιο του podcast τους «New Heights», αναφέρθηκαν στο viral στιγμιότυπο, με τον σύζυγο της Σουίφτ να λέει χαρακτηριστικά: «Απλώς κάνω το καθήκον μου ως σύζυγος. Άκου, φίλε, περήφανη σύζυγος, μωρό μου. Πρέπει να κάνω το κορίτσι μου περήφανο».
«Το διαδίκτυο περνάει πολύ καλά με όλο αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Τράβις Κέλσι αναφερόμενος στα memes που δημιουργήθηκαν με την αντίδραση της συζύγου του, για να συμφωνήσει ο αδερφός του λέγοντας: «Είναι φοβερά», συμφώνησε ο Τζέισον.
Το βίντεο με τη viral αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ
Η τραγουδίστρια στο ματς των Chiefs απέναντι στους Indianapolis Colts που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο Arrowhead Stadium, σηκώθηκε όρθια και φώναζε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» δείχνοντας το μονόπετρό της μετά το touchdown του συζύγου της, χειροκροτώντας και πανηγυρίζοντας μαζί με τους γονείς και την πεθερά της που τη συνόδευσαν. Οι θεατές βιντεοσκόπησαν τη στιγμή και το βίντεο μέσα σε λίγες ώρες είχε κάνει τον γύρο του ίντερνετ.
Ο 36χρονος Κέλσι και ο αδερφός του Τζέισον, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στο νέο επεισόδιο του podcast τους «New Heights», αναφέρθηκαν στο viral στιγμιότυπο, με τον σύζυγο της Σουίφτ να λέει χαρακτηριστικά: «Απλώς κάνω το καθήκον μου ως σύζυγος. Άκου, φίλε, περήφανη σύζυγος, μωρό μου. Πρέπει να κάνω το κορίτσι μου περήφανο».
Travis Kelce Reacts to Taylor Swift’s Viral ‘That’s My Husband’ Touchdown Response: ‘Gotta Make My Girl Proud’ https://t.co/Ah8Q1l0jBI— People (@people) September 23, 2026
«Το διαδίκτυο περνάει πολύ καλά με όλο αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Τράβις Κέλσι αναφερόμενος στα memes που δημιουργήθηκαν με την αντίδραση της συζύγου του, για να συμφωνήσει ο αδερφός του λέγοντας: «Είναι φοβερά», συμφώνησε ο Τζέισον.
Το βίντεο με τη viral αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ
@nfl #taylorswift is a proud wife after #traviskelce’s td ❤️ #kansascitychiefs #nfl ♬ original sound - NFL
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