Χρέος, ενέργεια και ασφάλεια στη συνάντηση του Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ντέλσι Ροντρίγκες Νικολάς Μαδούρο Γενική Συνέλευση ΟΗΕ Νέα Υόρκη

Χρέος, ενέργεια και ασφάλεια στη συνάντηση του Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Είναι το πρώτο ταξίδι της Ντέλσι Ροντρίγκες στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του  Νικολάς Μαδούρο - Απέφυγε να απαντήσει αν θα τον συναντήσει

Χρέος, ενέργεια και ασφάλεια στη συνάντηση του Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες συζήτησαν την αναδιάρθρωση του τεράστιου χρέους της λατινοαμερικανικής χώρας κατά τη σύντομη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι της στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι πρώην αντίπαλοι συναντήθηκαν αργά την Τρίτη σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.



Το ξενοδοχείο απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τη φυλακή του Μπρούκλιν, όπου κρατείται ο Μαδούρο από τότε που συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιδρομής ειδικών δυνάμεων στο Καράκας τον Ιανουάριο.

Την παραμονή της συνάντησης, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος ρώτησε τη Ροντρίγκες αν σκόπευε να επισκεφθεί τον Μαδούρο, υπό τον οποίο είχε διατελέσει αντιπρόεδρος, κατά την παραμονή της στη Νέα Υόρκη. Η Ροντρίγκες δεν απάντησε.

«Υπάρχουν πολλά που πρέπει να διορθωθούν ώστε η Βενεζουέλα να επιτύχει (ως κράτος)», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι το κλειδί», πρόσθεσε.

Κλείσιμο
Ο Ρούμπιο είπε ότι η Βενεζουέλα έχει «πιθανότατα το μεγαλύτερο κρατικό χρέος στον κόσμο που χρειάζεται αναδιάρθρωση», σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θέλει να βοηθήσει το Καράκας αλλά αυτό «πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο».

Η κυβέρνηση και η κρατική εταιρεία πετρελαίου Petroleos de Venezuela διαθέτουν ομόλογα αξίας περίπου 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται σε κατάσταση χρεοστασίου, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν συνυπολογιστούν οι δεδουλευμένοι τόκοι, άλλες απαιτήσεις και επιδικασμένες αποφάσεις, οι συνολικές υποχρεώσεις θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και της  Ροντρίγκες «σύντομη αλλά σημαντική».

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