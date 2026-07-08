Ο Μάθιου ΜακΚόναχι γιόρτασε τα 18α γενέθλια του γιου του Λέβι: Απόλαυσε και διαχειρίσου τις νέες σου ελευθερίες, του ευχήθηκε
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Μάθιου ΜακΚόναχι Γιος Γενέθλια

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι γιόρτασε τα 18α γενέθλια του γιου του Λέβι: Απόλαυσε και διαχειρίσου τις νέες σου ελευθερίες, του ευχήθηκε

Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά με τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες, τον 13χρονο Λίβινγκστον και τη 16χρονη Βίντα

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι γιόρτασε τα 18α γενέθλια του γιου του Λέβι: Απόλαυσε και διαχειρίσου τις νέες σου ελευθερίες, του ευχήθηκε
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα 18α γενέθλια του γιου του Λέβι γιόρτασε ο Μάθιου ΜακΚόναχι, δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία στα social media, κατά την οποία του ευχήθηκε να απολαύσει αλλά και να μάθει να διαχειρίζεται τις νέες του ευλευθερίες ως ενήλικας.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο ακόμη παιδιά με τη σύζυγό του Καμίλα Άλβες, τον 13χρονο Λίβινγκστον και τη 16χρονη Βίντα, πόζαρε αγκαλιά με τον εορτάζοντα στο Instagram, χαρίζοντας στους followers του ένα σπάνιο στιγμιότυπο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο ΜακΚόναχι έγραψε: «18. Απόλαυσε και διαχειρίσου τις νέες σου ελευθερίες». 

Δείτε την ανάρτηση


Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, ο ηθοποιός έχει μιλήσει για τη σημασία της πατρότητας στη ζωή του, τονίζοντας ότι θεωρεί πως «το μεγαλύτερο έργο τέχνης που μπορεί να δημιουργήσει ένας άνδρας είναι να είναι καλός πατέρας». Όπως είχε πει: «Ένας άνδρας είναι πρίγκιπας μέχρι να αποκτήσει παιδιά. Μετά γίνεται βασιλιάς», υπογραμμίζοντας ότι η ανατροφή των παιδιών αποτελεί την πιο ουσιαστική παρακαταθήκη. Παράλληλα, ο ΜακΚόναχι είχε εξηγήσει πως από τη στιγμή που έγινε πατέρας, έγινε και καλύτερος ηθοποιός.
Ιωάννα Μαρίνου
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