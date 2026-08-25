Θα ξαναδούμε μαζί την Κέιτ Χάντσον με τον Μάθιου ΜακΚόναχι; Η ρομαντική κωμωδία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» αποκτά σίκουελ μετά από 23 χρόνια
GALA
Μάθιου ΜακΚόναχι Κέιτ Χάντσον Σίκουελ Ταινία

Θα ξαναδούμε μαζί την Κέιτ Χάντσον με τον Μάθιου ΜακΚόναχι; Η ρομαντική κωμωδία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» αποκτά σίκουελ μετά από 23 χρόνια

Πρόθεση των δημιουργών και του στούντιο είναι οι δύο ηθοποιοί να επιστρέψουν στους ρόλους τους

Θα ξαναδούμε μαζί την Κέιτ Χάντσον με τον Μάθιου ΜακΚόναχι; Η ρομαντική κωμωδία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» αποκτά σίκουελ μετά από 23 χρόνια
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Paramount έδωσε το «πράσινο φως» για το σίκουελ της διάσημης ρομαντικής κωμωδίας «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες», με την πρωταγωνίστρια της αρχικής ταινίας Κέιτ Χάντσον να συμμετέχει ως παραγωγός, σύμφωνα με το Variety.

Η ανάπτυξή του βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πρόθεση των δημιουργών και του στούντιο είναι η Χάντσον και ο συμπρωταγωνιστής της Μάθιου ΜακΚόναχι να υποδυθούν ξανά τους ρόλους τους. Αυτή τη στιγμή το πρότζεκτ αναζητά σεναριογράφο με τη τελική επιλογή του καστ να εξαρτάται από τη δημιουργική κατεύθυνση που θα πάρει το σενάριο.

Η Στέισι Σερ θα συμμετέχει επίσης στην παραγωγή μέσω της εταιρείας Shiny Penny. Σημειώνεται ότι στη λίστα με τις πιο γνωστές παραγωγές της συγκαταλέγονται οι ταινίες «Pulp Fiction», «Erin Brockovich» και «Vanilla Sky».

Η ταινία του 2003, σε σκηνοθεσία του Ντόναλντ Πέτρι, είναι βασισμένη από το ομώνυμο βιβλίο των Μισέλ Αλεξάντερ και Τζίνι Λονγκ και ακολουθεί τη συντάκτρια σε γυναικείο περιοδικό Andie Anderson που αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για το πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει έναν άντρα να την χωρίσει μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Ο στόχος της είναι ο Benjamin Barry, ένας φιλόδοξος διαφημιστής που την ίδια στιγμή έχει βάλει στοίχημα με το αφεντικό του ότι μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα να τον ερωτευτεί. Κανείς από τους δύο δεν γνωρίζει τις προθέσεις του άλλου, με τα αρχικά τους σχέδια να ανατρέπονται όταν στην πορεία προκύπτουν αληθινά συναισθήματα.

Θα ξαναδούμε μαζί την Κέιτ Χάντσον με τον Μάθιου ΜακΚόναχι; Η ρομαντική κωμωδία «Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες» αποκτά σίκουελ μετά από 23 χρόνια

Κλείσιμο
Το καστ συμπληρώνουν οι Κάθριν Χαν, 'Ανταμ Γκόλντμπεργκ, Τόμας Λένον, Μάικλ Μισέλ και Σαλόμ Χάρλοου.

Με έσοδα που άγγιξαν τα 180 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού περίπου 50 εκατομμυρίων, η ταινία σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και με τα χρόνια καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπημένες και κλασικές αισθηματικές κομεντί της εποχής της.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης