ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Παραδείσι Ευβοίας, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα - Ήχησε το 112

Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean's Eleven» στη Γαλλική Ριβιέρα
GALA
Μάργκοτ Ρόμπι Μπράντλεϊ Κούπερ Ταινία Φιλί Ocean's Eleven

Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean's Eleven» στη Γαλλική Ριβιέρα

Οι δύο ηθοποιοί γύρισαν τρυφερές σκηνές για την πολυαναμενόμενη ταινία

Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean's Eleven» στη Γαλλική Ριβιέρα
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα παθιασμένο φιλί εθεάθησαν να δίνουν οι Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ στη Γαλλική Ριβιέρα, σε γύρισμα  για το prequel του «Ocean's Eleven».

Οι δύο συμπρωταγωνιστές βρίσκονται αυτό το διάστημα στα γυρίσματα της νέας ταινίας, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους γονείς του Ντάνι Όσιαν, τους οποίους υποδύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι, με φόντο το Γκραν Πρι του Μονακό το 1962.

Σε φωτογραφία και βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω της Daily Mail,  51χρονος ηθοποιός καταγράφεται να τραβάει τη Ρόμπι κοντά του και οι δυο τους φιλιούνται στο μπαλκόνι ξενοδοχείου. Η 36χρονη ηθοποιός υιοθέτησε το στιλ της δεκαετίας του 1960, με χτένισμα εμπνευσμένο από τη γαλλική αισθητική και λευκό και τιρκουάζ μίντι φόρεμα. Ο Κούπερ εθεάθη με ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία


Τουρίστες που έγιναν μάρτυρες της σκηνής δήλωσαν: «Μέναμε σε ένα διαμέρισμα, βγήκαμε στο μπαλκόνι και τους είδαμε. Ολόκληρη η πόλη έχει μεταμορφωθεί και θυμίζει ξανά τη δεκαετία του 1960. Κάνουν πολλά από τα γυρίσματα στη νότια Γαλλία». και «ήταν αρκετά παράξενο να τους βλέπεις. Ξαφνικά κοίταξα έξω και τους είδα να φιλιούνται στο μπαλκόνι».

Η Μάργκοτ Ρόμπι συνδέθηκε με το πρότζεκτ από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι θα συμμετείχε και ο συμπρωταγωνιστής της από την «Barbie», Ράιαν Γκόσλινγκ. Δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός θα εξακολουθεί να συμμετέχει στο φιλμ. Ο παραγωγός Τζόζι ΜακΝαμάρα είχε μιλήσει στο GamesRadar+ για την ταινία και είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό για το franchise. Είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα τη δει όταν θα είναι έτοιμη».

Κλείσιμο
Το franchise του «Ocean's» γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά την πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον. Η Warner Bros. δημιούργησε μια επιτυχημένη σειρά ταινιών με τα «Ocean's Eleven», «Ocean's Twelve» και «Ocean's Thirteen».

Το «Ocean's 8» κυκλοφόρησε το 2018 και αποτελούνταν από μία ομάδα με γυναίκες πρωταγωνίστριες, τη Σάντρα Μπούλοκ, τη Ριάνα, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Αν Χάθαγουεϊ. Η έμπνευση για τις ταινίες «Ocean's» προήλθε από την ομώνυμη ταινία του 1960, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι σταρ του Rat Pack Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης