Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean's Eleven» στη Γαλλική Ριβιέρα
Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ: Το παθιασμένο φιλί στα γυρίσματα του «Ocean's Eleven» στη Γαλλική Ριβιέρα
Οι δύο ηθοποιοί γύρισαν τρυφερές σκηνές για την πολυαναμενόμενη ταινία
Ένα παθιασμένο φιλί εθεάθησαν να δίνουν οι Μάργκοτ Ρόμπι και Μπράντλεϊ Κούπερ στη Γαλλική Ριβιέρα, σε γύρισμα για το prequel του «Ocean's Eleven».
Οι δύο συμπρωταγωνιστές βρίσκονται αυτό το διάστημα στα γυρίσματα της νέας ταινίας, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους γονείς του Ντάνι Όσιαν, τους οποίους υποδύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι, με φόντο το Γκραν Πρι του Μονακό το 1962.
Σε φωτογραφία και βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω της Daily Mail, 51χρονος ηθοποιός καταγράφεται να τραβάει τη Ρόμπι κοντά του και οι δυο τους φιλιούνται στο μπαλκόνι ξενοδοχείου. Η 36χρονη ηθοποιός υιοθέτησε το στιλ της δεκαετίας του 1960, με χτένισμα εμπνευσμένο από τη γαλλική αισθητική και λευκό και τιρκουάζ μίντι φόρεμα. Ο Κούπερ εθεάθη με ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Τουρίστες που έγιναν μάρτυρες της σκηνής δήλωσαν: «Μέναμε σε ένα διαμέρισμα, βγήκαμε στο μπαλκόνι και τους είδαμε. Ολόκληρη η πόλη έχει μεταμορφωθεί και θυμίζει ξανά τη δεκαετία του 1960. Κάνουν πολλά από τα γυρίσματα στη νότια Γαλλία». και «ήταν αρκετά παράξενο να τους βλέπεις. Ξαφνικά κοίταξα έξω και τους είδα να φιλιούνται στο μπαλκόνι».
Η Μάργκοτ Ρόμπι συνδέθηκε με το πρότζεκτ από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι θα συμμετείχε και ο συμπρωταγωνιστής της από την «Barbie», Ράιαν Γκόσλινγκ. Δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός θα εξακολουθεί να συμμετέχει στο φιλμ. Ο παραγωγός Τζόζι ΜακΝαμάρα είχε μιλήσει στο GamesRadar+ για την ταινία και είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό για το franchise. Είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα τη δει όταν θα είναι έτοιμη».
Το franchise του «Ocean's» γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά την πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον. Η Warner Bros. δημιούργησε μια επιτυχημένη σειρά ταινιών με τα «Ocean's Eleven», «Ocean's Twelve» και «Ocean's Thirteen».
Το «Ocean's 8» κυκλοφόρησε το 2018 και αποτελούνταν από μία ομάδα με γυναίκες πρωταγωνίστριες, τη Σάντρα Μπούλοκ, τη Ριάνα, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Αν Χάθαγουεϊ. Η έμπνευση για τις ταινίες «Ocean's» προήλθε από την ομώνυμη ταινία του 1960, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι σταρ του Rat Pack Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Οι δύο συμπρωταγωνιστές βρίσκονται αυτό το διάστημα στα γυρίσματα της νέας ταινίας, η οποία αναμένεται να επικεντρωθεί στους γονείς του Ντάνι Όσιαν, τους οποίους υποδύονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι, με φόντο το Γκραν Πρι του Μονακό το 1962.
Σε φωτογραφία και βίντεο που κυκλοφόρησαν μέσω της Daily Mail, 51χρονος ηθοποιός καταγράφεται να τραβάει τη Ρόμπι κοντά του και οι δυο τους φιλιούνται στο μπαλκόνι ξενοδοχείου. Η 36χρονη ηθοποιός υιοθέτησε το στιλ της δεκαετίας του 1960, με χτένισμα εμπνευσμένο από τη γαλλική αισθητική και λευκό και τιρκουάζ μίντι φόρεμα. Ο Κούπερ εθεάθη με ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Margot Robbie and Bradley Cooper share a passionate kiss as they film intimate scenes for Ocean's Eleven reboot on the French Riviera https://t.co/3jNpgpXKGi— Daily Mail (@DailyMail) September 15, 2026
Η Μάργκοτ Ρόμπι συνδέθηκε με το πρότζεκτ από το 2022, όταν είχε γίνει γνωστό ότι θα συμμετείχε και ο συμπρωταγωνιστής της από την «Barbie», Ράιαν Γκόσλινγκ. Δεν είναι σαφές αν ο ηθοποιός θα εξακολουθεί να συμμετέχει στο φιλμ. Ο παραγωγός Τζόζι ΜακΝαμάρα είχε μιλήσει στο GamesRadar+ για την ταινία και είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό για το franchise. Είμαι ενθουσιασμένος που ο κόσμος θα τη δει όταν θα είναι έτοιμη».
Το franchise του «Ocean's» γνώρισε μεγάλη επιτυχία μετά την πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2001 με πρωταγωνιστές τους Τζορτζ Κλούνεϊ, Μπραντ Πιτ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ματ Ντέιμον. Η Warner Bros. δημιούργησε μια επιτυχημένη σειρά ταινιών με τα «Ocean's Eleven», «Ocean's Twelve» και «Ocean's Thirteen».
Το «Ocean's 8» κυκλοφόρησε το 2018 και αποτελούνταν από μία ομάδα με γυναίκες πρωταγωνίστριες, τη Σάντρα Μπούλοκ, τη Ριάνα, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Αν Χάθαγουεϊ. Η έμπνευση για τις ταινίες «Ocean's» προήλθε από την ομώνυμη ταινία του 1960, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι σταρ του Rat Pack Φρανκ Σινάτρα, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και Ντιν Μάρτιν.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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