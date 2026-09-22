Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Νεαροί έκρυβαν κάνναβη σε φοίνικες στο προαύλιο σχολείου στα Χανιά
Νεαροί έκρυβαν κάνναβη σε φοίνικες στο προαύλιο σχολείου στα Χανιά
Χειροπέδες σε έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 23χρονο Αιγύπτιο
Φοίνικες μέσα σε χώρο σχολείου στα Χανιά είχαν χρησιμοποιήσει ως κρυψώνα για κάνναβη και τον εξοπλισμό για τη χρήση της δύο νεαροί που συνελήφθησαν.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 23χρονο Αιγύπτιο οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Οι δύο άνδρες και η κρυψώνα τους εντοπίστηκαν όταν ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38,37 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρεις τρίφτες κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Παράλληλα, κατασχέθηκε το ποσό των 150 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.
Σε βάρος του 23χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr πρόκειται για έναν 20χρονο Έλληνα και έναν 23χρονο Αιγύπτιο οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Οι δύο άνδρες και η κρυψώνα τους εντοπίστηκαν όταν ελέγχθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 38,37 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακριβείας, τρεις τρίφτες κάνναβης, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Παράλληλα, κατασχέθηκε το ποσό των 150 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.
Σε βάρος του 23χρονου Αιγύπτιου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβίαση των περιορισμών διαμονής.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
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