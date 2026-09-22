Τι αλλάζει για καταθέτες και δανειολήπτες με τη νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ

Νέα επιβάρυνση για τους δανειολήπτες, ειδικά όσους έχουν δανειστεί με κυμαινόμενα επιτόκια - Στη φθήνια παραμένουν οι καταθέσεις, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκλείει και νέα αύξηση μέσα στη χρονιά