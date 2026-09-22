Reuters: Δύο νέες βάσεις για τις ΗΠΑ προβλέπει η συμφωνία Τραμπ - Δανίας για τη Γροιλανδία: Σήμερα οι υπογραφές

Δύο νέες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία

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Από την απειλή εξαγοράς στη στρατιωτική συμφωνία

Με την πρωθυπουργό της Δανίας,και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας,αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο, προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.Η συμφωνία, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το, ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματος στη Γροιλανδία και αναμένεται να βάλει τέλος στη διπλωματική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάγκη απόκτησης του νησιού.Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία τους πέρα από την ήδη υπάρχουσα, τη μοναδική αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, προβλέπεται η δημιουργίαστρατιωτικών εγκαταστάσεων:- της, που αποτελεί πρώην αεροπορική βάση του Ψυχρού Πολέμου, η οποία σήμερα βρίσκεται σε περιοχή με ελάχιστο πληθυσμό.- και της, μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται σήμερα από την επίλεκτη δανική μονάδα ειδικών δυνάμεων Sirius Dog Sled Patrol.Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν στο νησί 17 εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς.Η συμφωνία αυτή προέκυψε μετά τη μεγάλη διπλωματική κρίση εντός του ΝΑΤΟ και όχι μόνο που προκάλεσαν οι δηλώσεις τουτον Ιανουάριο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας και σήμερα ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται ανάμεσα στην Αρκτική και τη Βόρεια Αμερική και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και των ενεργειακών και ορυκτών πόρων που διαθέτει.