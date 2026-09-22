Reuters: Δύο νέες βάσεις για τις ΗΠΑ προβλέπει η συμφωνία Τραμπ - Δανίας για τη Γροιλανδία: Σήμερα οι υπογραφές
Reuters: Δύο νέες βάσεις για τις ΗΠΑ προβλέπει η συμφωνία Τραμπ - Δανίας για τη Γροιλανδία: Σήμερα οι υπογραφές
Η συμφωνία, που θα υπογραφεί στη Νέα Υόρκη, βάζει τέλος στη διπλωματική ένταση για την Αρκτική - Δύο νέα αμερικανικά στρατιωτικά σημεία αναμένεται να ανοίξουν στη Γροιλανδία, πέρα από την υπάρχουσα βάση Pituffik
Με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής.
Η συμφωνία, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματος στη Γροιλανδία και αναμένεται να βάλει τέλος στη διπλωματική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάγκη απόκτησης του νησιού.
Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, προβλέπεται η δημιουργία δύο ακόμη στρατιωτικών εγκαταστάσεων:
- της Narsarsuaq, που αποτελεί πρώην αεροπορική βάση του Ψυχρού Πολέμου, η οποία σήμερα βρίσκεται σε περιοχή με ελάχιστο πληθυσμό.
- και της Mestersvig, μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται σήμερα από την επίλεκτη δανική μονάδα ειδικών δυνάμεων Sirius Dog Sled Patrol.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν στο νησί 17 εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς.
Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας και σήμερα ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται ανάμεσα στην Αρκτική και τη Βόρεια Αμερική και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και των ενεργειακών και ορυκτών πόρων που διαθέτει.
Η συμφωνία, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters, ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του αμερικανικού στρατιωτικού αποτυπώματος στη Γροιλανδία και αναμένεται να βάλει τέλος στη διπλωματική αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για την ανάγκη απόκτησης του νησιού.
Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Δύο νέες αμερικανικές εγκαταστάσεις στη ΓροιλανδίαΜε βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία τους πέρα από την ήδη υπάρχουσα Pituffik Space Base, τη μοναδική αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, προβλέπεται η δημιουργία δύο ακόμη στρατιωτικών εγκαταστάσεων:
- της Narsarsuaq, που αποτελεί πρώην αεροπορική βάση του Ψυχρού Πολέμου, η οποία σήμερα βρίσκεται σε περιοχή με ελάχιστο πληθυσμό.
- και της Mestersvig, μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται σήμερα από την επίλεκτη δανική μονάδα ειδικών δυνάμεων Sirius Dog Sled Patrol.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν στο νησί 17 εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς.
Από την απειλή εξαγοράς στη στρατιωτική συμφωνίαΗ συμφωνία αυτή προέκυψε μετά τη μεγάλη διπλωματική κρίση εντός του ΝΑΤΟ και όχι μόνο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει ακόμη και τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής πίεσης προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία.
Η Γροιλανδία, πρώην αποικία της Δανίας και σήμερα ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας, βρίσκεται ανάμεσα στην Αρκτική και τη Βόρεια Αμερική και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης και των ενεργειακών και ορυκτών πόρων που διαθέτει.
Η προσπάθεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου να προωθήσει την ιδέα απόκτησης του νησιού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στην Κοπεγχάγη όσο και στην κυβέρνηση της Γροιλανδίας, οδηγώντας σε εντατικές διαπραγματεύσεις.
Η Δανία δεν έχει σχολιάσει τη συγκεκριμένη διατύπωση, ωστόσο έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συμφωνία μεταφέρει την ασφάλεια της Αρκτικής στο πλαίσιο της συλλογικής προστασίας του ΝΑΤΟ και δεν την αφήνει αποκλειστικά στα χέρια της Ουάσινγκτον και της Κοπεγχάγης.
Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένει ασαφές αν τροποποιεί τη συνθήκη άμυνας του 1951 που αποτελεί τη νομική βάση της αμερικανικής παρουσίας στη Γροιλανδία ή αν δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.
Ωστόσο, ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της τήξης των πάγων, των νέων θαλάσσιων διαδρομών και του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα.
«Μόνιμος έλεγχος ασφαλείας» λέει ο Τραμπ – Η θέση της ΔανίαςΟ Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία δίνει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια και όλες τις άλλες ανάγκες στη Γροιλανδία».
Η Δανία δεν έχει σχολιάσει τη συγκεκριμένη διατύπωση, ωστόσο έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι η συμφωνία μεταφέρει την ασφάλεια της Αρκτικής στο πλαίσιο της συλλογικής προστασίας του ΝΑΤΟ και δεν την αφήνει αποκλειστικά στα χέρια της Ουάσινγκτον και της Κοπεγχάγης.
Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, ενώ παραμένει ασαφές αν τροποποιεί τη συνθήκη άμυνας του 1951 που αποτελεί τη νομική βάση της αμερικανικής παρουσίας στη Γροιλανδία ή αν δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας.
Η Γροιλανδία στο επίκεντρο του νέου ανταγωνισμού στην ΑρκτικήΗ συμφωνία σηματοδοτεί υποχώρηση από τον αρχικό στόχο του Τραμπ για πλήρη εξαγορά της Γροιλανδίας, ενός νησιού που είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το Τέξας, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι κατά μήκος μιας δύσβατης ακτογραμμής.
Ωστόσο, ενισχύει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία λόγω της τήξης των πάγων, των νέων θαλάσσιων διαδρομών και του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα.
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