Ο Στέλιος Ρόκκος έκανε «δώρο» τα άπλυτά του στη σύζυγό του μετά από roadtrip, το χιουμοριστικό βίντεο
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Στέλιος Ρόκκος Λελέ Γκόφα

Ο Στέλιος Ρόκκος έκανε «δώρο» τα άπλυτά του στη σύζυγό του μετά από roadtrip, το χιουμοριστικό βίντεο

Ο τραγουδιστής επέστρεψε από το ταξίδι του και άφησε στοίβες ρούχων πάνω στους καναπέδες του σαλονιού τους - «Δείξε πώς ξύπνησα και τι με περιμένει», είπε

Ο Στέλιος Ρόκκος έκανε «δώρο» τα άπλυτά του στη σύζυγό του μετά από roadtrip, το χιουμοριστικό βίντεο
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«Δώρο» τα άπλυτά του έκανε ο Στέλιος Ρόκκος στη σύζυγό του μετά από roadtrip, όπως ανέφερε η ίδια σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

Η Λελέ Γκόφα κατέγραψε τον τραγουδιστή λίγη ώρα αφότου εκείνος επέστρεψε από το ταξίδι που είχε πάει, όπου του έλεγε: «Μωρό μου, έλα λίγο να μου δείξεις τι δώρα μου έφερες από το ταξίδι».

Ο Στέλιος Ρόκκος την κοίταξε απορημένος και τη ρώτησε: «Τι δώρα; Ένα δώρο σου έκανα. Με βλέπεις μπροστά σου».

«Ναι, δείξε και το σαλόνι που είδα μόλις ξύπνησα», του απάντησε εκείνη και αφού παρουσίασε τα πλάνα με τις στοίβες από τα άπλυτα που είχε αφήσει ο αγαπημένος της πάνω στους καναπέδες του σαλονιού τους, έδειξε τον τραγουδιστή, ο οποίος προσπαθούσε να βρει το δώρο που είχε πάρει πράγματι για τη Λελέ Γκόφα.

«Όχι αγάπη μου, δεν εννοούσα πραγματικά τι δώρα μου έφερες. Πώς ξύπνησα, τι με περιμένει να μαζέψω...», είπε με χιούμορ η ίδια κλείνοντας το βίντεο.

Δείτε το βίντεο

@leleko_mou

Έκπληξη !!!! Γύρισε ο άντρας μου από το roadtrip 🤦🏻‍♀️

♬ πρωτότυπος ήχος - Lele
«Έκπληξη !!!! Γύρισε ο άντρας μου από το roadtrip», πρόσθεσε η Λελέ Γκόφα στη λεζάντα.
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