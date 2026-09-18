Σίρσα Ρόναν για τη συνεργασία της με τον Πολ Μέσκαλ στην ταινία για τους Beatles: Η χημεία μας υπήρχε ήδη
Σίρσα Ρόναν για τη συνεργασία της με τον Πολ Μέσκαλ στην ταινία για τους Beatles: Η χημεία μας υπήρχε ήδη
Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη σύζυγο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Μέσκαλ - Οι δυο τους είχαν συμπρωταγωνιστήσει στο παρελθόν ως παντρεμένο ζευγάρι
Η Σίρσα Ρόναν δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να ξαναμπεί στον ρόλο της «συζύγου» του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για την επερχόμενη βιογραφική ταινία των Beatles.
Ο Πολ Μέσκαλ θα υποδυθεί τον μουσικό στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες για το θρυλικό συγκρότημα, με κάθε φιλμ να επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό μέλος του συγκροτήματος. Η 32χρονη Ρόναν θα υποδυθεί τη σύζυγό του, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, τρία χρόνια μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «Foe», όπου είχαν επίσης παίξει ένα παντρεμένο ζευγάρι.
«Ήταν πανεύκολο. Θυμάμαι ότι το είπα και στον Σαμ, όταν είχα την πρώτη μου συνάντηση μαζί του, ότι πολλά πράγματα έρχονται από μόνα τους επειδή είχαμε ήδη υποδυθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι», είπε αστειευόμενη η Ρόναν σε νέα συνέντευξή της στο PEOPLE, πριν προσθέσει πιο σοβαρά: «Από τότε όμως έχουμε παραμείνει πραγματικά ο ένας στη ζωή του άλλου, αγαπάμε τους συντρόφους ο ένας του άλλου και περνάμε πολύ χρόνο μαζί».
Ο Μέσκαλ και η Ρόναν είχαν πρωταγωνιστήσει ως το παντρεμένο ζευγάρι Χεν και Τζούνιορ στο «Foe» του 2023, ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που εξερευνά τη σχέση τους. Από τότε παραμένουν στενοί φίλοι, περνούν χρόνο μαζί με τους συντρόφους τους και στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις πρεμιέρες των έργων τους. Η Ρόναν παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζακ Λόουντεν το 2024, ενώ ο Μέσκαλ διατηρεί σχέση με την Γκρέισι Έιμπραμς από την ίδια χρονιά.
Το 2023, η Ρόναν είχε περιγράψει τη φιλία της με τον Μέσκαλ ως «πολύ στενή» μιλώντας στο Document Journal. «Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά από τότε που κάναμε την ταινία. Είμαστε πραγματικοί φίλοι, δεν είμαστε φίλοι του Χόλιγουντ», είχε πει τότε.
Όσον αφορά στο πρότζεκτ για τους Beatles, η Ρόναν είπε ότι ήταν «υπέροχο» το γεγονός ότι μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει από τα γυρίσματα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα αναπτύξει πειστική χημεία με τον Μέσκαλ.
«Νομίζω ότι επειδή εγώ εμφανίζομαι κατά διαστήματα και δεν βρίσκομαι εκεί κάθε μέρα, το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βρούμε μια χημεία μεταξύ μας και ότι αυτή υπάρχει ήδη μέσα στην ερμηνεία, είναι εξαιρετικό για όλους», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο Πολ Μέσκαλ θα υποδυθεί τον μουσικό στις τέσσερις βιογραφικές ταινίες που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες για το θρυλικό συγκρότημα, με κάθε φιλμ να επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό μέλος του συγκροτήματος. Η 32χρονη Ρόναν θα υποδυθεί τη σύζυγό του, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, τρία χρόνια μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «Foe», όπου είχαν επίσης παίξει ένα παντρεμένο ζευγάρι.
«Ήταν πανεύκολο. Θυμάμαι ότι το είπα και στον Σαμ, όταν είχα την πρώτη μου συνάντηση μαζί του, ότι πολλά πράγματα έρχονται από μόνα τους επειδή είχαμε ήδη υποδυθεί ένα παντρεμένο ζευγάρι», είπε αστειευόμενη η Ρόναν σε νέα συνέντευξή της στο PEOPLE, πριν προσθέσει πιο σοβαρά: «Από τότε όμως έχουμε παραμείνει πραγματικά ο ένας στη ζωή του άλλου, αγαπάμε τους συντρόφους ο ένας του άλλου και περνάμε πολύ χρόνο μαζί».
Ο Μέσκαλ και η Ρόναν είχαν πρωταγωνιστήσει ως το παντρεμένο ζευγάρι Χεν και Τζούνιορ στο «Foe» του 2023, ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που εξερευνά τη σχέση τους. Από τότε παραμένουν στενοί φίλοι, περνούν χρόνο μαζί με τους συντρόφους τους και στηρίζουν ο ένας τον άλλον στις πρεμιέρες των έργων τους. Η Ρόναν παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τζακ Λόουντεν το 2024, ενώ ο Μέσκαλ διατηρεί σχέση με την Γκρέισι Έιμπραμς από την ίδια χρονιά.
Saoirse Ronan Says Playing Paul Mescal’s Wife in Beatles Biopic Was ‘Easy’ Because They ‘Love Each Other’s Partners’ (Exclusive) https://t.co/T8Zql8iwk2— People (@people) September 18, 2026
Όσον αφορά στο πρότζεκτ για τους Beatles, η Ρόναν είπε ότι ήταν «υπέροχο» το γεγονός ότι μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει από τα γυρίσματα χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για το αν θα αναπτύξει πειστική χημεία με τον Μέσκαλ.
«Νομίζω ότι επειδή εγώ εμφανίζομαι κατά διαστήματα και δεν βρίσκομαι εκεί κάθε μέρα, το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να βρούμε μια χημεία μεταξύ μας και ότι αυτή υπάρχει ήδη μέσα στην ερμηνεία, είναι εξαιρετικό για όλους», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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