Η selfie της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον πατέρα της και οι ευχές για τα 80ά του γενέθλια: Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο
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Κάθριν Ζέτα Τζόουνς Πατέρας Γενέθλια

Η selfie της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον πατέρα της και οι ευχές για τα 80ά του γενέθλια: Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο

Η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση για να ευχηθεί και δημόσια στον πατέρα της

Η selfie της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον πατέρα της και οι ευχές για τα 80ά του γενέθλια: Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο
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Με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media γιόρτασε τα 80ά γενέθλια του πατέρα της, Ντέιβιντ Τζόουνς, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για εκείνον.

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς έκλεισε τα 80 του χρόνια την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και η 56χρονη ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί μέσα από το Instagram και το Facebook, αναρτώντας μία selfie στην οποία οι δυο τους χαμογελούν στην κάμερα, πάνω σε σκάφος. «Χρόνια πολλά για τα 80ά σου γενέθλια, μπαμπά!», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

«Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο που έχω έναν πατέρα σαν εσένα», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του «Wednesday», συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς.

Δείτε την ανάρτησή της

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