Η selfie της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον πατέρα της και οι ευχές για τα 80ά του γενέθλια: Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο
Η selfie της Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με τον πατέρα της και οι ευχές για τα 80ά του γενέθλια: Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο
Η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση για να ευχηθεί και δημόσια στον πατέρα της
Με μία τρυφερή ανάρτηση στα social media γιόρτασε τα 80ά γενέθλια του πατέρα της, Ντέιβιντ Τζόουνς, η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για εκείνον.
Ο Ντέιβιντ Τζόουνς έκλεισε τα 80 του χρόνια την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και η 56χρονη ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί μέσα από το Instagram και το Facebook, αναρτώντας μία selfie στην οποία οι δυο τους χαμογελούν στην κάμερα, πάνω σε σκάφος. «Χρόνια πολλά για τα 80ά σου γενέθλια, μπαμπά!», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.
«Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο που έχω έναν πατέρα σαν εσένα», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του «Wednesday», συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ντέιβιντ Τζόουνς έκλεισε τα 80 του χρόνια την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και η 56χρονη ηθοποιός θέλησε να του ευχηθεί μέσα από το Instagram και το Facebook, αναρτώντας μία selfie στην οποία οι δυο τους χαμογελούν στην κάμερα, πάνω σε σκάφος. «Χρόνια πολλά για τα 80ά σου γενέθλια, μπαμπά!», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.
«Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο που έχω έναν πατέρα σαν εσένα», πρόσθεσε η πρωταγωνίστρια του «Wednesday», συνοδεύοντας το μήνυμά της με emoji καρδιάς.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα