Τζολάκης στο BBC: «Δεν αισθάνομαι πίεση λόγω των χρημάτων, χαίρομαι που παίζω με τον Μουζακίτη» δείτε βίντεο
Τζολάκης στο BBC: «Δεν αισθάνομαι πίεση λόγω των χρημάτων, χαίρομαι που παίζω με τον Μουζακίτη» δείτε βίντεο
Ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στο BBC για την παρουσία του και το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει κάνει με τη φανέλα της Χαλ
Το ξεκίνημα του Κωνσταντή Τζολάκη στη φετινή Premier League είναι από τα θέματα συζήτησης.
Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της Χαλ σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια. Δέχθηκε τα πρώτα δύο γκολ στο ματς με την Τσέλσι το 2-2, παιχνίδι δηλαδή που και πάλι η ομάδα του πήρε θετικό αποτέλεσμα.
Ο Τζολάκης είπε πολλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.
Για το ξεκίνημα στη σεζόν: «Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν κανείς δεν πίστευε σε εμάς και μας έλεγαν ότι πιθανότατα θα υποβιβαστούμε απευθείας. Όμως μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα μαζί με τα παιδιά και πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή.
Αν δεν πιστεύουμε στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».
Για την πρεμιέρα της Premier League: «Ήταν καταπληκτικά. Όταν είδα το πρόγραμμα και είδα ότι θα παίζαμε στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι στη Μάντσεστερ, ήταν εκπληκτικό για μένα.
Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μετά τον αγώνα ήμασταν όλοι χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Το να κερδίζεις 2-0 τη Μάντσεστερ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στην έδρα μας, ήταν απίστευτο. Δεν περίμενα να έχουμε τόσο καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι».
Αν απέκτησε αυτοπεποίθηση μετά την πρώτη απόκρουση: «Ναι, φυσικά. Παίρνεις λίγη αυτοπεποίθηση και είσαι περισσότερο έτοιμος. Όταν αποκρούεις μια μπάλα και όλοι έρχονται κοντά σου και σου λένε «μπράβο, συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι», είσαι πολύ χαρούμενος.
Αλλά ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Μπορεί να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση και μετά από πέντε ή δέκα λεπτά να δεχτείς ένα εύκολο γκολ. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα».
Για το αν έχει πίεση που είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Χαλ: «Όχι, δεν αισθάνομαι καμία πίεση λόγω των χρημάτων. Είναι κάτι μεταξύ των συλλόγων, οπότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό.
Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον πρόεδρο, ήθελα να έρθω εδώ, οπότε δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Επίσης, νομίζω ότι όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει πίεση».
Για τον Μουζακίτη: «Παίξαμε μαζί με τον Χρήστο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική ομάδα, οπότε τον γνωρίζω εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια.
Είναι καλός παίκτης. Χαίρομαι που παίζω μαζί του και περιμένω να παίξω μαζί του μέσα στο γήπεδο».
Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της Χαλ σε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια. Δέχθηκε τα πρώτα δύο γκολ στο ματς με την Τσέλσι το 2-2, παιχνίδι δηλαδή που και πάλι η ομάδα του πήρε θετικό αποτέλεσμα.
Ο Τζολάκης είπε πολλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC.
Για το ξεκίνημα στη σεζόν: «Νομίζω ότι πριν ξεκινήσει η σεζόν κανείς δεν πίστευε σε εμάς και μας έλεγαν ότι πιθανότατα θα υποβιβαστούμε απευθείας. Όμως μέχρι τώρα έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα μαζί με τα παιδιά και πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά για να ολοκληρώσουμε αυτή την αποστολή.
Αν δεν πιστεύουμε στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον».
Για την πρεμιέρα της Premier League: «Ήταν καταπληκτικά. Όταν είδα το πρόγραμμα και είδα ότι θα παίζαμε στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι στη Μάντσεστερ, ήταν εκπληκτικό για μένα.
Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά μετά τον αγώνα ήμασταν όλοι χαρούμενοι γιατί πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Το να κερδίζεις 2-0 τη Μάντσεστερ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν, στην έδρα μας, ήταν απίστευτο. Δεν περίμενα να έχουμε τόσο καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι».
Αν απέκτησε αυτοπεποίθηση μετά την πρώτη απόκρουση: «Ναι, φυσικά. Παίρνεις λίγη αυτοπεποίθηση και είσαι περισσότερο έτοιμος. Όταν αποκρούεις μια μπάλα και όλοι έρχονται κοντά σου και σου λένε «μπράβο, συγχαρητήρια, συνέχισε έτσι», είσαι πολύ χαρούμενος.
Αλλά ο αγώνας διαρκεί 90 λεπτά. Μπορεί να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση και μετά από πέντε ή δέκα λεπτά να δεχτείς ένα εύκολο γκολ. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να συνεχίσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα».
Για το αν έχει πίεση που είναι η ακριβότερη μεταγραφή της Χαλ: «Όχι, δεν αισθάνομαι καμία πίεση λόγω των χρημάτων. Είναι κάτι μεταξύ των συλλόγων, οπότε εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτό.
Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή και τον πρόεδρο, ήθελα να έρθω εδώ, οπότε δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Επίσης, νομίζω ότι όταν παίζουμε ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχει πίεση».
Για τον Μουζακίτη: «Παίξαμε μαζί με τον Χρήστο στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική ομάδα, οπότε τον γνωρίζω εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια.
Είναι καλός παίκτης. Χαίρομαι που παίζω μαζί του και περιμένω να παίξω μαζί του μέσα στο γήπεδο».
🗣️ "It was amazing"— BBC Humberside Sport (@HumbersideSport) September 18, 2026
🎥 WATCH: @HullCity keeper Konstantinos Tzolakis on making his Premier League debut against @ManUtd and The Tigers' unbeaten start to the season.
🎧 LISTEN: full pre-Newcastle interview 👉 https://t.co/DsXTR0qa0y#hcafc | @RadioHumberside pic.twitter.com/BNYzERR5pD
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