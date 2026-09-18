Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου
Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου
Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε αγάπη και θαυμασμός, είπε ο ηθοποιός
Για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απώλειά του αναφέρθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος, δηλώνοντας πως είναι «απίστευτο αυτό που έχει συμβεί» και πως νιώθει σαν να χάθηκε ο ήρωάς του.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μιλώντας μεταξύ άλλων για την πρόσφατη και ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή.
Ο Τάκης Ζαχαράτος σχολίασε τόσο τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα της καριέρας του εκλιπόντος καλλιτέχνη, όταν εκείνος είχε έρθει από την Πάτρα. Περιγράφοντας την επαφή τους, στάθηκε στη φιλία που ανέπτυξαν, τη συνεργασία τους, αλλά στο ταλέντο και την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.
Όπως είπε αρχικά: «Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τον κούρεψα, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα σόου μου. Είχε απίστευτο ταλέντο σαν ηθοποιός και σαν μίμος. Είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος με βαθιά ματιά».
Στη συνέχεια, ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχε χάσει την επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ωστόσο πως η αμοιβαία αγάπη και ο θαυμασμός μεταξύ τους παρέμεναν. Παράλληλα, εξήγησε πως αισθάνεται ότι μαζί με τον φίλο του έχασε έναν άνθρωπο που ο ίδιος είχε ως «ήρωα».
Δείτε το βίντεο
«Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου» είπε ο ηθοποιός, ο οποίος στις παραστάσεις του υποδύονταν τον τραγουδιστή.
Ο Τάκης Ζαχαράτος εστίασε και στην αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκτιμώντας πως η αποδοχή των θαυμαστών του είναι αυτή που θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του: «Όσο τον αγαπάνε θα ζει πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει. Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο».
Τέλος, σχολιάζοντας τον χαρακτήρα του τραγουδιστή, ο ηθοποιός σημείωσε πως ήταν ένας άνθρωπος που συχνά επέλεγε τη μοναχικότητα, συνδέοντας αυτό το στοιχείο και με τη ζωή πολλών καλλιτεχνών: «Πάντα ήταν μοναχικός και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι, ίσως είναι και μία φυσική ανάγκη όταν είσαι με τόσο κόσμο».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μιλώντας μεταξύ άλλων για την πρόσφατη και ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή.
Ο Τάκης Ζαχαράτος σχολίασε τόσο τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα της καριέρας του εκλιπόντος καλλιτέχνη, όταν εκείνος είχε έρθει από την Πάτρα. Περιγράφοντας την επαφή τους, στάθηκε στη φιλία που ανέπτυξαν, τη συνεργασία τους, αλλά στο ταλέντο και την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη.
Όπως είπε αρχικά: «Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη, γιατί τον γνώριζα τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από τότε που ήρθε από την Πάτρα να κάνει τα πρώτα του βήματα. Τον κούρεψα, γνωρίστηκαν οι οικογένειές μας. Ήταν ο φίλος που μετά δουλέψαμε μαζί, ο καθένας πήρε την πορεία του, τον έκανα μετά και στα σόου μου. Είχε απίστευτο ταλέντο σαν ηθοποιός και σαν μίμος. Είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος με βαθιά ματιά».
Στη συνέχεια, ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε για το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είχε χάσει την επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ωστόσο πως η αμοιβαία αγάπη και ο θαυμασμός μεταξύ τους παρέμεναν. Παράλληλα, εξήγησε πως αισθάνεται ότι μαζί με τον φίλο του έχασε έναν άνθρωπο που ο ίδιος είχε ως «ήρωα».
Δείτε το βίντεο
«Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου» είπε ο ηθοποιός, ο οποίος στις παραστάσεις του υποδύονταν τον τραγουδιστή.
Ο Τάκης Ζαχαράτος εστίασε και στην αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκτιμώντας πως η αποδοχή των θαυμαστών του είναι αυτή που θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του: «Όσο τον αγαπάνε θα ζει πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει. Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιο».
Τέλος, σχολιάζοντας τον χαρακτήρα του τραγουδιστή, ο ηθοποιός σημείωσε πως ήταν ένας άνθρωπος που συχνά επέλεγε τη μοναχικότητα, συνδέοντας αυτό το στοιχείο και με τη ζωή πολλών καλλιτεχνών: «Πάντα ήταν μοναχικός και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι, ίσως είναι και μία φυσική ανάγκη όταν είσαι με τόσο κόσμο».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.
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