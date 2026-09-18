Τάκης Ζαχαράτος για Γιώργο Μαζωνάκη: Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου

Τάκης Ζαχαράτος σχολίασε τόσο

«

» είπε ο

ηθοποιός

, ο οποίος στις παραστάσεις του υποδύονταν τον

τραγουδιστή

.

Ο Τάκης Ζαχαράτος

εστίασε και

στην αγάπη που είχε ο κόσμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκτιμώντας πως η αποδοχή των θαυμαστών του είναι αυτή που θα κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του:

«

».

Τέλος, σχολιάζοντας τον χαρακτήρα του

τραγουδιστή

, ο

ηθοποιός

σημείωσε πως ήταν ένας άνθρωπος που συχνά επέλεγε τη μοναχικότητα, συνδέοντας αυτό το στοιχείο και με τη ζωή πολλών καλλιτεχνών:

«





Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου



Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.

».Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές , μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.

Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά ήξερα ότι πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός. Από τη μια είναι ο φίλος μου που έφυγε και από την άλλη είναι ο μύθος “Μαζωνάκης” που έφυγε, νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μουΌσο τον αγαπάνε θα ζει πάντα. Δε νομίζω ότι έφυγε ποτέ, ούτε θα φύγει. Είναι σπουδαίο να έχεις τόσο κόσμο να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει, είναι τεράστιοΠάντα ήταν μοναχικός και πολλοί καλλιτέχνες είναι έτσι, ίσως είναι και μία φυσική ανάγκη όταν είσαι με τόσο κόσμο