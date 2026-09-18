Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο τρέιλερ του «The Kardashians»: Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίζεται στο νοσοκομείο στο τρέιλερ του «The Kardashians»: Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα
Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει αν είναι σοβαρή η κατάσταση της τηλεπερσόνας, ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο εμφανίζεται να κλαίει
Στο νοσοκομείο εμφανίζεται η Κιμ Καρντάσιαν στο τρέιλερ του νέου κύκλου του «The Kardashians», αποκαλύπτοντας πως διαγνώστηκε με οισοφαγίτιδα.
Η διάγνωση φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την ίδια, καθώς ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών.
Στο νέο τρέιλερ της δημοφιλούς σειράς, η 45χρονη τηλεπερσόνα αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας: «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα». Σε ένα σημείο του βίντεο, η Καρντάσιαν εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ μια φωνή εκτός πλάνου τη ρωτά: «Δεν είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας σου;». Η Κρις Τζένερ από την πλευρά της, παρουσιάζεται στη συνέχεια εμφανώς φορτισμένη να λέει στην κάμερα: «Δεν μπορώ, μου έρχεται να κλάψω».
Δείτε το τρέιλερ
Σύμφωνα με το Τμήμα Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, η χρόνια οισοφαγίτιδα είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει αν είναι σοβαρή η κατάσταση της Κιμ Καρντάσιαν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κλαίει. Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
Η απώλεια του πατέρα της, ωστόσο, έχει επηρεάσει διαχρονικά την οικογένεια Καρντάσιαν. Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, γνωστός δικηγόρος και πατέρας της Κιμ, της Κόρτνεϊ, της Κλόε και του Ρομπ, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου τον Σεπτέμβριο του 2003, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του.
Το 2019, η Κιμ, η Κρις Τζένερ, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν, η Κένταλ Τζένερ και άλλα μέλη της οικογένειας συμμετείχαν στα εγκαίνια του UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health στο Λος Άντζελες, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμήν του. Σε επεισόδιο του «The Kardashians» το 2025, η Κιμ είχε αναφερθεί ξανά στο κέντρο, λέγοντας ότι πιστεύει πως ο πατέρας της θα ήταν περήφανος για τη δημιουργία του.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν μιλά για την υγεία της μέσα από το οικογενειακό ριάλιτι. Το 2025 είχε αποκαλύψει ότι ένας γιατρός είχε εντοπίσει ένα «μικρό ανεύρυσμα» στον εγκέφαλο, το οποίο η ίδια είχε αποδώσει στο στρες. Αργότερα, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή, έλαβε ιατρική έγκριση ότι μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της. Η 8η σεζόν του «The Kardashians» κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 8 Οκτωβρίου.
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα συχνό πρόβλημα που σχετίζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διαιτητικές συνήθειες. Το κάψιμο στο στομάχι ή πιο ψηλά στο θώρακα και το δυσάρεστο αίσθημα της αναγωγής όξινου περιεχομένου στον οισοφάγο είναι οι πιο τυπικές, αλλά όχι οι μόνες ενοχλήσεις των ανθρώπων με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροσκόπηση είναι μία χρήσιμη εξέταση για την εκτίμηση του προβλήματος, όμως μόνο στις μισές περιπτώσεις διαπιστώνεται φλεγμονή του οισοφάγου (οισοφαγίτιδα).
Για την αποφυγή των ενοχλημάτων απαιτούνται κάποιες διαιτητικές προσαρμογές και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι κυριότερες είναι η αποφυγή των λιπαρών και όξινων τροφών, του καφέ, του αλκοόλ και της σοκολάτας. Σκόπιμη είναι η διακοπή του καπνίσματος, ενώ είναι αποδεδειγμένο πως τα συμπτώματα βελτιώνονται με την απώλεια βάρους και την ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού. Χρήσιμες όμως είναι και η αποφυγή κατάκλισης μετά τα γεύματα όπως και συχνά η κατάκλιση στην αριστερή πλάγια θέση.
Η διάγνωση φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την ίδια, καθώς ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου το 2003, σε ηλικία 59 ετών.
Στο νέο τρέιλερ της δημοφιλούς σειράς, η 45χρονη τηλεπερσόνα αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας της, λέγοντας: «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα». Σε ένα σημείο του βίντεο, η Καρντάσιαν εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ μια φωνή εκτός πλάνου τη ρωτά: «Δεν είναι αυτό από το οποίο πέθανε ο πατέρας σου;». Η Κρις Τζένερ από την πλευρά της, παρουσιάζεται στη συνέχεια εμφανώς φορτισμένη να λέει στην κάμερα: «Δεν μπορώ, μου έρχεται να κλάψω».
Δείτε το τρέιλερ
Σύμφωνα με το Τμήμα Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, η χρόνια οισοφαγίτιδα είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει αν είναι σοβαρή η κατάσταση της Κιμ Καρντάσιαν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εκείνη εμφανίζεται να κλαίει. Μέχρι στιγμής, η ίδια δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
Η απώλεια του πατέρα της, ωστόσο, έχει επηρεάσει διαχρονικά την οικογένεια Καρντάσιαν. Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, γνωστός δικηγόρος και πατέρας της Κιμ, της Κόρτνεϊ, της Κλόε και του Ρομπ, πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου τον Σεπτέμβριο του 2003, λίγους μήνες μετά τη διάγνωσή του.
Το 2019, η Κιμ, η Κρις Τζένερ, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, η Κλόε Καρντάσιαν, η Κένταλ Τζένερ και άλλα μέλη της οικογένειας συμμετείχαν στα εγκαίνια του UCLA Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health στο Λος Άντζελες, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμήν του. Σε επεισόδιο του «The Kardashians» το 2025, η Κιμ είχε αναφερθεί ξανά στο κέντρο, λέγοντας ότι πιστεύει πως ο πατέρας της θα ήταν περήφανος για τη δημιουργία του.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν μιλά για την υγεία της μέσα από το οικογενειακό ριάλιτι. Το 2025 είχε αποκαλύψει ότι ένας γιατρός είχε εντοπίσει ένα «μικρό ανεύρυσμα» στον εγκέφαλο, το οποίο η ίδια είχε αποδώσει στο στρες. Αργότερα, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή, έλαβε ιατρική έγκριση ότι μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές της. Η 8η σεζόν του «The Kardashians» κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 8 Οκτωβρίου.
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι ένα συχνό πρόβλημα που σχετίζεται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις διαιτητικές συνήθειες. Το κάψιμο στο στομάχι ή πιο ψηλά στο θώρακα και το δυσάρεστο αίσθημα της αναγωγής όξινου περιεχομένου στον οισοφάγο είναι οι πιο τυπικές, αλλά όχι οι μόνες ενοχλήσεις των ανθρώπων με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Η γαστροσκόπηση είναι μία χρήσιμη εξέταση για την εκτίμηση του προβλήματος, όμως μόνο στις μισές περιπτώσεις διαπιστώνεται φλεγμονή του οισοφάγου (οισοφαγίτιδα).
Για την αποφυγή των ενοχλημάτων απαιτούνται κάποιες διαιτητικές προσαρμογές και αλλαγές στον τρόπο ζωής. Οι κυριότερες είναι η αποφυγή των λιπαρών και όξινων τροφών, του καφέ, του αλκοόλ και της σοκολάτας. Σκόπιμη είναι η διακοπή του καπνίσματος, ενώ είναι αποδεδειγμένο πως τα συμπτώματα βελτιώνονται με την απώλεια βάρους και την ανύψωση της κεφαλής του κρεβατιού. Χρήσιμες όμως είναι και η αποφυγή κατάκλισης μετά τα γεύματα όπως και συχνά η κατάκλιση στην αριστερή πλάγια θέση.
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