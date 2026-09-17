Ο συνοδός πολυτελείας των €5,2 εκατoμμυρίων: Οι πλαστικές που μεταμόρφωσαν τον Κρεγκ Σταρ που εξαπάτησε την Νεοϋορκέζα χήρα, δείτε φωτογραφίες
Ο συνοδός πολυτελείας των €5,2 εκατoμμυρίων: Οι πλαστικές που μεταμόρφωσαν τον Κρεγκ Σταρ που εξαπάτησε την Νεοϋορκέζα χήρα, δείτε φωτογραφίες
Ο Κρεγκ Σταρ εμφανίζεται σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο πριν και μετά τις επεμβάσεις, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στους λογαριασμούς του πλαστικού χειρουργού Τζέισον Έμερ
Ο 38χρονος συνοδός πολυτελείας που κατηγορείται από την χήρα προγραμματιστή από τη Νέα Υόρκη ότι την εξαπάτησε και της πήρε 5,2 εκατομμύρια ευρώ, είχε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις προκειμένου να αποκτήσει το εντυπωσιακό σώμα και την εμφάνιση που προβάλλει σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Κρεγκ Σταρ εμφανίζεται σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο πριν και μετά τις επεμβάσεις, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στους λογαριασμούς του πλαστικού χειρουργού Τζέισον Έμερ, σύμφωνα με την New York Post. Στο υλικό καταγράφονται, μεταξύ άλλων, λιποαναρρόφηση και άλλες επεμβάσεις σμίλευσης του σώματος και του προσώπου, με τον Σταρ να παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αισθητικού προτύπου που ο Έμερ αποκαλεί «Maxoris».
Σε ένα από τα βίντεο, ο Σταρ εκθειάζει τον πλαστικό χειρουργό, λέγοντας ότι κατάφερε να συνδυάσει «την επιστημονική ακρίβεια με την τέχνη και την ομορφιά», προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Ο Κρεγκ Σταρ πριν τις πλαστικές:
Τα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη του Σταρ με την 49χρονη Μαριάν Φλίπο, η οποία υποστηρίζει ότι ο άνδρας με τον οποίο πίστευε πως είχε δημιουργήσει ερωτική σχέση την εξαπάτησε και απέσπασε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
Η ίδια αντιμετωπίζει μια σπάνια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να προμηθευτεί φάρμακα, αναζήτησε έναν ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys 4 Angels.
Ο Κρεγκ Σταρ εμφανίζεται σε σειρά φωτογραφιών και βίντεο πριν και μετά τις επεμβάσεις, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στους λογαριασμούς του πλαστικού χειρουργού Τζέισον Έμερ, σύμφωνα με την New York Post. Στο υλικό καταγράφονται, μεταξύ άλλων, λιποαναρρόφηση και άλλες επεμβάσεις σμίλευσης του σώματος και του προσώπου, με τον Σταρ να παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του αισθητικού προτύπου που ο Έμερ αποκαλεί «Maxoris».
Σε ένα από τα βίντεο, ο Σταρ εκθειάζει τον πλαστικό χειρουργό, λέγοντας ότι κατάφερε να συνδυάσει «την επιστημονική ακρίβεια με την τέχνη και την ομορφιά», προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
Ο Κρεγκ Σταρ πριν τις πλαστικές:
Τα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη του Σταρ με την 49χρονη Μαριάν Φλίπο, η οποία υποστηρίζει ότι ο άνδρας με τον οποίο πίστευε πως είχε δημιουργήσει ερωτική σχέση την εξαπάτησε και απέσπασε 5,2 εκατομμύρια ευρώ.
Male escort accused of swindling 'Roblox' widow out of $6M underwent extensive plastic surgery to achieve his 'Maxoris' icy stare, sculpted abs https://t.co/juiCxKm05X pic.twitter.com/77IJjWlxTM— New York Post (@nypost) September 17, 2026
Η γνωριμία που εξελίχθηκε σε σχέσηΗ ιστορία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Η Φλίπο είχε χάσει λίγους μήνες νωρίτερα τον επί 28 χρόνια σύζυγό της, Τσαντ Φλίπο, προγραμματιστή ο οποίος, σύμφωνα με τη δικαστική αγωγή της, είχε δημιουργήσει και κατοχυρώσει λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο Roblox. Το ζευγάρι γνωριζόταν από την εφηβεία και είχε αποκτήσει τρία παιδιά.
https://t.co/7GXfNMMdz0— TRUTHSAYER (@TeresApprentice) September 17, 2026
THIS IS AMUSING! SHE DIDN'T WORK FOR IT!
Marianne Flippo, the widow of an early Roblox employee, seen here with Greggory Starr, a purported male escort she says fleeced her of millions she inherited from her late husband. pic.twitter.com/e3MHXzJj73
Η ίδια αντιμετωπίζει μια σπάνια γενετική πάθηση και όταν χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ιταλία για να προμηθευτεί φάρμακα, αναζήτησε έναν ιταλόφωνο συνοδό για το ταξίδι. Μέσω γνωστού της ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Cowboys 4 Angels.
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην αγωγή της, αρχικά πίστευε ότι επρόκειτο για εταιρεία που παρείχε προσωπικούς βοηθούς και όχι υπηρεσίες ανδρών συνοδών. Για το ταξίδι πλήρωσε περίπου 27.000 δολάρια και έτσι γνώρισε τον Κρεγκ Σταρ.
Όπως ισχυρίζεται η Φλίπο, οι δύο τους κοιμήθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όμως μετά την επιστροφή τους η επαφή συνεχίστηκε και σταδιακά εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την αγωγή, ο Σταρ είχε μετακομίσει στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, ενώ η Φλίπο είχε ήδη καταβάλει περισσότερα από 450.000 δολάρια προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να εξασφαλίσει ότι εκείνος θα εργαζόταν αποκλειστικά για εκείνη.
Η σχέση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε η Φλίπο αγόρασε στις 30 Απριλίου 2026 μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορικές κατοικίες του Μανχάταν, με σκοπό, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, να ζήσει εκεί μαζί με τον Σταρ.
Η 49χρονη κατέβαλε 14 εκατ. ευρώ για την έπαυλη Lanier House στην περιοχή Κιπς Μπέι. Πρόκειται για ένα εξαώροφο αρχοντικό Beaux-Arts του 1903, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.081 τετραγωνικών μέτρων, με 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ξύλινο ανελκυστήρα και ολόκληρο όροφο ευεξίας με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από κέδρο.
Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό μνημείο της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων. Πριν από την πώλησή του στη Φλίπο είχε αλλάξει ιδιοκτήτη μόλις δύο φορές σε περισσότερα από 120 χρόνια.
Ο δικηγόρος της, Λάρι Χάτσερ, είπε στη New York Post ότι η αγορά συνδεόταν άμεσα με τη σχέση. «Αγόρασε αυτό το σπίτι επειδή πίστευε ότι ήταν ένα όμορφο ακίνητο. Πίστευε ότι θα ήταν ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν μαζί», δήλωσε.
Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ατλάντα, σε περίοδο κατά την οποία αναρρωνόταν από χειρουργική επέμβαση, λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια ισχυρίζεται ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως τη συμφωνία που υπέγραφε.
Αρχικά επιχείρησε να μεταφέρει ολόκληρο το ποσό, όμως η τράπεζά της ανέκλησε τη συναλλαγή λόγω ανησυχιών για πιθανή απάτη, σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή.
Λίγο αργότερα, όμως, μετέφερε 5,2 εκατ. ευρώ σε κοινό λογαριασμό που είχε ανοίξει με τον Σταρ. Η Φλίπο υποστηρίζει ότι ο 38χρονος μετέφερε στη συνέχεια 4,9 εκατ. ευρώ από τον κοινό λογαριασμό σε λογαριασμό που βρισκόταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχό του. «Τώρα συνειδητοποιώ ότι υπήρξα ανόητη», έγραψε η ίδια σε δικαστικό έγγραφο, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα ενός σχεδίου χειραγώγησης.
Το σχέδιο άρχισε να καταρρέει, σύμφωνα με την πλευρά της Φλίπο, όταν εκείνη απευθύνθηκε τον Ιούνιο στον δικηγόρο Λάρι Χάτσερ για να εξετάσει το υπόλοιπο της συμφωνίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μόλις είδε τα έγγραφα θεώρησε αμέσως ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ακολούθησε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ιδιαίτερα έντονη συνάντηση με τον Σταρ, κατά την οποία του είπε ότι τον θεωρούσε «κοινό εγκληματία». Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Σταρ απείλησε τότε να εξαφανίσει τα χρήματα εάν η Φλίπο δεν κατέβαλλε και τα υπόλοιπα της συμφωνίας.
Η Φλίπο προσέφυγε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν ζητώντας να ανακτήσει τα χρήματά της και κατηγορώντας τον Σταρ ότι επιχειρεί να τα ξοδέψει ή να τα μετακινήσει ώστε να καταστεί δυσκολότερη η ανάκτησή τους.
Ο ίδιος αρνήθηκε επίσης ότι εξανάγκασε τη Φλίπο να υπογράψει τη συμφωνία εξόδου. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να προσπαθήσω πραγματικά να έχω μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα υπόλοιπα», είπε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ίδιος θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τη Φλίπο και περιέγραψε τη σχέση τους ως μια «τρελή περιπέτεια».
Ο δικηγόρος του, Τοντ Σπόντεκ, υποστήριξε από την πλευρά του ότι η αγωγή παρουσιάζει μόνο τη μία εκδοχή της ιστορίας.
«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας μια αγωγή μετά το τέλος της. Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», ανέφερε.
Όπως ισχυρίζεται η Φλίπο, οι δύο τους κοιμήθηκαν σε ξεχωριστά δωμάτια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όμως μετά την επιστροφή τους η επαφή συνεχίστηκε και σταδιακά εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση.
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την αγωγή, ο Σταρ είχε μετακομίσει στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, ενώ η Φλίπο είχε ήδη καταβάλει περισσότερα από 450.000 δολάρια προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να εξασφαλίσει ότι εκείνος θα εργαζόταν αποκλειστικά για εκείνη.
Η σχέση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε η Φλίπο αγόρασε στις 30 Απριλίου 2026 μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορικές κατοικίες του Μανχάταν, με σκοπό, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, να ζήσει εκεί μαζί με τον Σταρ.
Η έπαυλη των 14 εκατ. ευρώ για να ζήσουν μαζί
Η 49χρονη κατέβαλε 14 εκατ. ευρώ για την έπαυλη Lanier House στην περιοχή Κιπς Μπέι. Πρόκειται για ένα εξαώροφο αρχοντικό Beaux-Arts του 1903, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.081 τετραγωνικών μέτρων, με 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ξύλινο ανελκυστήρα και ολόκληρο όροφο ευεξίας με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από κέδρο.
Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ιστορικό μνημείο της Νέας Υόρκης και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων. Πριν από την πώλησή του στη Φλίπο είχε αλλάξει ιδιοκτήτη μόλις δύο φορές σε περισσότερα από 120 χρόνια.
Ο δικηγόρος της, Λάρι Χάτσερ, είπε στη New York Post ότι η αγορά συνδεόταν άμεσα με τη σχέση. «Αγόρασε αυτό το σπίτι επειδή πίστευε ότι ήταν ένα όμορφο ακίνητο. Πίστευε ότι θα ήταν ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν μαζί», δήλωσε.
Το συμβόλαιοΗ Φλίπο ισχυρίζεται ότι ο Σταρ και άνθρωπος που συνδεόταν με το πρακτορείο άρχισαν να την πιέζουν να υπογράψει μια λεγόμενη «Συμφωνία Εξόδου» ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, ώστε ο 38χρονος να μπορέσει υποτίθεται να απελευθερωθεί από τη συνεργασία του με το πρακτορείο και οι δυο τους να είναι μαζί.
Στην αγωγή της υποστηρίζει ότι η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ατλάντα, σε περίοδο κατά την οποία αναρρωνόταν από χειρουργική επέμβαση, λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια ισχυρίζεται ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν σε θέση να κατανοήσει πλήρως τη συμφωνία που υπέγραφε.
Αρχικά επιχείρησε να μεταφέρει ολόκληρο το ποσό, όμως η τράπεζά της ανέκλησε τη συναλλαγή λόγω ανησυχιών για πιθανή απάτη, σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή.
Λίγο αργότερα, όμως, μετέφερε 5,2 εκατ. ευρώ σε κοινό λογαριασμό που είχε ανοίξει με τον Σταρ. Η Φλίπο υποστηρίζει ότι ο 38χρονος μετέφερε στη συνέχεια 4,9 εκατ. ευρώ από τον κοινό λογαριασμό σε λογαριασμό που βρισκόταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχό του. «Τώρα συνειδητοποιώ ότι υπήρξα ανόητη», έγραψε η ίδια σε δικαστικό έγγραφο, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα ενός σχεδίου χειραγώγησης.
Το σχέδιο άρχισε να καταρρέει, σύμφωνα με την πλευρά της Φλίπο, όταν εκείνη απευθύνθηκε τον Ιούνιο στον δικηγόρο Λάρι Χάτσερ για να εξετάσει το υπόλοιπο της συμφωνίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι μόλις είδε τα έγγραφα θεώρησε αμέσως ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Ακολούθησε, σύμφωνα με τον δικηγόρο, ιδιαίτερα έντονη συνάντηση με τον Σταρ, κατά την οποία του είπε ότι τον θεωρούσε «κοινό εγκληματία». Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο Σταρ απείλησε τότε να εξαφανίσει τα χρήματα εάν η Φλίπο δεν κατέβαλλε και τα υπόλοιπα της συμφωνίας.
Η Φλίπο προσέφυγε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν ζητώντας να ανακτήσει τα χρήματά της και κατηγορώντας τον Σταρ ότι επιχειρεί να τα ξοδέψει ή να τα μετακινήσει ώστε να καταστεί δυσκολότερη η ανάκτησή τους.
«Ήμουν ερωτευμένος μαζί της»Ο Κρεγκ Σταρ απορρίπτει την εκδοχή της 49χρονης. Μιλώντας στη New York Post, υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για έξοδα της ίδιας, κοινές δαπάνες του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές. Δήλωσε ότι παρέμεναν περίπου 2,6 εκατ. ευρώ.
Ο ίδιος αρνήθηκε επίσης ότι εξανάγκασε τη Φλίπο να υπογράψει τη συμφωνία εξόδου. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να προσπαθήσω πραγματικά να έχω μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα υπόλοιπα», είπε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο ίδιος θύμα κακοποιητικής συμπεριφοράς από τη Φλίπο και περιέγραψε τη σχέση τους ως μια «τρελή περιπέτεια».
Ο δικηγόρος του, Τοντ Σπόντεκ, υποστήριξε από την πλευρά του ότι η αγωγή παρουσιάζει μόνο τη μία εκδοχή της ιστορίας.
«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας μια αγωγή μετά το τέλος της. Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», ανέφερε.
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