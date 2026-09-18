Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την 62χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείται στη Ζάκυνθο, δείτε φωτογραφίες



«Είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή»

«Είχε έρθει μόνη της για διακοπές, είχε κλείσει να πάει σε tour αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ»

Η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κ. Μαρία Μουζάκη, τόνισε αρχικά: «Από την Τετάρτη το πρωί ζητήθηκε η συνδρομή μας και ξεκινήσαμε άμεσα την έρευνα. Ο λόγος που συμμετέχουμε είναι γιατί η υπηρεσία μας διαθέτει εξελιγμένα εργαλεία, drone που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό αγνοουμένων. Tο δικό μας μηχάνημα έχει και τη δυνατότητα να εντοπίσει -εάν βέβαια είναι στη ζωή -οποιοδήποτε οργανισμό. Ήδη οι έρευνες γίνονται τακτικά. Με τη βοήθεια της 6ης ΕΜΑΚ που έχει έρθει από την Πάτρα και του σκύλου, τον οποίον έχουν φέρει μαζί τους, συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά σημεία και παρόλο που δεν έχει βουνά, ώστε να είναι δύσκολη η ανάβαση, παρόλα αυτά είναι δύσκολα τα σημεία. Και στο ποτάμι του Τσιρογιάννη κάνουμε έρευνες. Εάν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουμε και το υποβρύχιο drone που διαθέτουμε, γιατί υπάρχει μια σκέψη μήπως βρίσκεται εκεί, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Όλοι ευχόμαστε για το καλύτερο».Η κ. Μουζάκη έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισής της: «Η επίσημη εξαφάνιση ήταν το βράδυ της Τρίτης. Ξεκίνησε πρώτα το Αστυνομικό Τμήμα Κατασταρίου να κάνει τις έρευνες και νωρίς το πρωί την Τετάρτη επικοινώνησε μαζί μας ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος για να βοηθήσουμε και εμείς. Τότε δηλώθηκε επίσημα. Υπάρχει η τελευταία εικόνα αυτής της γυναίκας από τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που διέμενε και ήταν το Σάββατο το πρωί πολύ νωρίς, σύμφωνα τουλάχιστον με τα λεγόμενα των υπαλλήλων εκεί. Είχε κλείσει να πάει σε tour γύρω από το νησί, αναχώρησε από το ξενοδοχείο αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκε σε αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο. Ήταν μόνη της στη Ζάκυνθο.. Είχε κλείσει, σύμφωνα με τα δεδομένα του ξενοδοχείου τρεις εκδρομές για να κάνει τις μέρες που υπολείπονταν για τις διακοπές της, αλλά από το Σάββατο πρωί δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτό το γραφείο. Η επίσημη όμως δήλωση προς την αστυνομία έγινε την Τρίτη το βράδυ».Κλείνοντας, η κ. Μουζάκη επισήμανε ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποδηλώσουν πού βρίσκεται η 64χρονη: «Από τις έρευνες που έκανε το αστυνομικό τμήμα Κατασταρίου σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά, ψάχνοντας τις κάμερες από τα πιθανά σημεία τα οποία μπορεί να έχει περάσει, η τελευταία κάμερα που την έχει “πιάσει” ήταν μεταξύ των δύο ξενοδοχείων. Έτσι όπως φάνηκε κατευθυνόταν προς τη θάλασσα, αλλά υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής ότι δεν την είδαν προς τα εκεί αλλά στην αντίθετη πλευρά του δρόμου και στις περιοχές γύρω από το ποτάμι του Τσιρογιάννη».