Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice
GALA
Πάολα Γιώργος Μαζωνάκης The Voice

Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice

Η τραγουδίστρια θα είναι το τέταρτο πρόσωπο των coaches δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη

Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice
Ιωάννα Μαρίνου
46 ΣΧΟΛΙΑ
Η Πάολα θα είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στη θέση του coach στο The Voice, μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.

Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Ιωάννα Μαρίνου
46 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επιλογή φροντιστηρίου ως παράγοντας επιτυχίας

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης