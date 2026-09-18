Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice
Η Πάολα στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο The Voice
Η τραγουδίστρια θα είναι το τέταρτο πρόσωπο των coaches δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη
Η Πάολα θα είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στη θέση του coach στο The Voice, μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.
Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
Ο μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει τη φετινή σεζόν στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό. Οι υπεύθυνοι του σταθμού αναζητούσαν το πρόσωπο που θα καλύψει την τέταρτη καρέκλα, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, μετά την είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που θα βρισκόταν για τρίτη χρόνια στο πρόγραμμα, έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια.
Τελικά, στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη θα βρεθεί η Πάολα, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό του μουσικού talent show για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.
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