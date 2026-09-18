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Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών
Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103 ετών
Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989
Πέθανε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989.
Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στην οικία του γιου της Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένεια είχε ενημερωθεί σχετικά από τον γιατρό της.
Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της, καθώς και τα εγγόνια της, βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες στιγμές της.
Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες ημέρες τα 103 χρόνια ζωής.
Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.
Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947.
Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.
Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στο Φάληρο, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, στην οικία του γιου της Γιώργου Παπανδρέου. Τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί και η οικογένεια είχε ενημερωθεί σχετικά από τον γιατρό της.
Το βράδυ της Πέμπτης, τα τέσσερα παιδιά της, καθώς και τα εγγόνια της, βρέθηκαν κοντά της στις τελευταίες στιγμές της.
Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες ημέρες τα 103 χρόνια ζωής.
Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.). Έλαβε ενεργό μέρος σε γυναικεία θέματα και θέματα ειρήνης. Ήταν επίσης συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων.
Γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι των ΗΠΑ, στις 30 Σεπτεμβρίου 1923, η μεγαλύτερη από πέντε αδελφές. Αρχικά σπούδασε δημοσιογραφία και κατόπιν έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947.
Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν.
Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου 1951 στο Ρίνο και χώρισαν το 1989.
«Το πιο δύσκολο πράγμα φυσικά ήταν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, στον Τάσο Τρύφωνος.
Νίκος Παπανδρέου: «Ήταν ο φάρος στη φουρτούνα»Ο Νίκος Παπανδρέου αποχαιρέτησε τη μητέρα του, αναφερόμενος στη γυναίκα που στάθηκε δίπλα στην οικογένεια Παπανδρέου και άφησε το δικό της αποτύπωμα στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
Η δήλωση του Νίκου Παπανδρέου:
«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.
Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε.
Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε — μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα.»
Τασούλας: Σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώραςΤη θλίψη του για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον δημόσιο βίο της χώρας.
Αναλυτικά η δήλωση:
«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας.
Σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας.
Μεγάλωσε μέσα στην πολιτική, αναλαμβάνοντας, όπως έλεγε, μόνο τις υποθέσεις στις οποίες μπορούσε να πιστέψει. Ενδιαφέρθηκε για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον αντικαρκινικό αγώνα, την αντιμετώπιση της φυματίωσης και της πολιομυελίτιδας, για τη στήριξη των σχολικών συσσιτίων και των πιο ευάλωτων πολιτών.
Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος Πρωθυπουργού και μητέρα Πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της.
Με την πλούσια δράση της στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και την επιρροή της στη δημόσια πολιτική, στήριξε και ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.
Η παρουσία της υπήρξε εξίσου δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαρραλέο.
Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και στους οικείους της».
Ανδρουλάκης: «Συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών»Συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών.
«Με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος. Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.
Την αποχαιρετούμε με σεβασμό.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια».
Γερουλάνος: «Τι Γυναίκα. Τι Ιστορία. Τι Αγώνες»
Με θερμά λόγια αποχαιρέτησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, αναφερόμενος στη συμβολή της στην κοινωνική αλλαγή, στα δικαιώματα των γυναικών και στη διεθνή εικόνα της χώρας.
Αναλυτικά η δήλωσή του:
«Τι Γυναίκα. Τι Ιστορία. Τι Αγώνες.
Ήταν αμέτρητες οι φορές στο παρελθόν όταν, εκπροσωπώντας τη χώρα στο εξωτερικό, ένιωσα περήφανος γιατί το οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας ήταν μπροστά από τις περισσότερες χώρες. Ή γιατί η θέση της Ελλάδας σε διάφορα fora, από πρωτοβουλίες για την παγκόσμια ειρήνη μέχρι τα θέματα ισότητας, ήταν αναβαθμισμένη από την αθόρυβη δραστηριότητα της Μαργαρίτας.
Η πραγματικότητα είναι ότι για πολλά από αυτά που νιώσαμε κατά καιρούς περήφανοι ως Έλληνες, η Μαργαρίτα είχε συμβάλει ουσιαστικά.
Και όταν μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, γεννημένη σε μια άλλη χώρα, έρχεται εδώ και μας κάνει περήφανους ως Έλληνες, της χρωστάμε ακόμα περισσότερα. Ένιωθα πάντα μια απέραντη ευγνωμοσύνη για τη Μαργαρίτα.
Γιώργο, Νίκο, Αντρίκο, Σοφία, η απώλεια σας είναι και δική μας, είναι όλης της Ελλάδας».
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