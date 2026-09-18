Νέα στρατιωτική θητεία με drones, πιο σκληρή εκπαίδευση και αλλαγές στη σίτιση

Η θητεία αλλάζει πρόσωπο: Περισσότερη εκπαίδευση στο πεδίο, σύγχρονες δεξιότητες, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και νέα κίνητρα για τους οπλίτες





Κρατώντας χαμηλούς τόνους, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η μετάβαση στο νέο μοντέλο







-Συσσίτιο



-Στρατωνισμός







-Κίνητρα



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στο πεδίο της εκπαίδευσης έχουν ήδη δρομολογηθεί:



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- Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα ΣμηΕΑ με χρήση των FPVs ελληνικής παραγωγής και την κατασκευή νέων στίβων εκπαίδευσης μεγαλύτερης δυσκολίας.



- Αξιολογήσεις εκπαίδευσης από επιτροπές της ΓΕΠΣ – Συνεχής ανατροφοδότηση, βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης.



- Προσθήκη αντικειμένων αυτοάμυνας στη 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.



Ένα πλέγμα καινοτόμων δράσεων με σκοπό την «ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πιο ευέλικτων και ανθεκτικών Ενόπλων Δυνάμεων » προωθεί το Πεντάγωνο, με τις αλλαγές να είναι πλέον ορατές και όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και ανακαινίσεων που υλοποιεί ήδη ο Στρατός Ξηράς.Κρατώντας χαμηλούς τόνους, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, η μετάβαση στο νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με ζητούμενο μια ρεαλιστική και αρκετά επίπονη εκπαίδευση, η οποία όμως προσθέτει στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας. Υπό αυτήν την έννοια, η θητεία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία ανάπτυξης τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και όχι ως διακοπή της επαγγελματικής πορείας των νέων. «Πρέπει να ενθαρρύνονται να βλέπουν τη στρατιωτική υπηρεσία ως ενίσχυση των τεχνικών τους δεξιοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης , με τις καινοτομίες στην νέα θητεία να προωθούνται σε 4 επίπεδα:-Εκπαίδευση-Συσσίτιο-Στρατωνισμός-Εθελοντική Στράτευση Γυναικών-ΚίνητραΣτο πεδίο της εκπαίδευσης έχουν ήδη δρομολογηθεί:- Επαναπροσδιορισμός των Αντικειμενικών Σκοπών της εκπαίδευσης και καθορισμός των αντιστοίχων αντικειμένων, με προσανατολισμό στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολέμου, επέκταση της χρονικής διάρκειας και επαύξηση της έντασης της εκπαίδευσης, έμφαση στη Σωματική Αγωγή, στις Βολές και στις Οριζόντιες Δεξιότητες (Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων – Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)- Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στα ΣμηΕΑ με χρήση των FPVs ελληνικής παραγωγής και την κατασκευή νέων στίβων εκπαίδευσης μεγαλύτερης δυσκολίας.- Αξιολογήσεις εκπαίδευσης από επιτροπές της ΓΕΠΣ – Συνεχής ανατροφοδότηση, βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης.- Προσθήκη αντικειμένων αυτοάμυνας στη 2026 Γ΄ ΕΣΣΟ.

ΤΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ Αλλαγές όμως έχουν υπάρξει και στο συσσίτιο. Συγκεκριμένα:



- Αύξηση ειδών τροφίμων σε γεύμα και δείπνο (κατ’ ελάχιστο 4) με την καθιέρωση του ενιαίου προγράμματος συσσιτίου από την ΓΕΠΣ.



- Καθιέρωση παράθεσης πρωινού συσσιτίου, τύπου «μπουφέ», με αύξηση των ειδών τροφίμων.



- Δυνατότητα κατάθεσης απόψεων Ν/Σ οπλιτών, μέσω ερωτηματολογίου (barcode), για το συσσίτιο.



- Ουσιαστική Αναθεώρηση Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων μετά από 40 χρόνια.



Ο ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΣ

Ως προς τις υποδομές στρατωνισμού έχουν αναπτυχθεί:



- Ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του 625 Μ/Π ΤΠ.



- Ανακαίνιση κτιρίου στο ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ (4ος ΛΕ).



- Ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΚΕΝ με ιδιωτικές δωρεές.



ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Για πρώτη φορά, ωστόσο, έχει προβλεφθεί και η εθελοντική στράτευση γυναικών με:



- Κατάταξη, για πρώτη φορά στον ΕΣ, εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ τον Ιούνιο 2026.



- Διεξαγωγή προγράμματος εκπαιδεύσεως, ανάλογο των ανδρών οπλιτών θητείας.



- Επιλογή 3 γυναικών ως ΔΕΑ. 9 στις ΕΔ και 2 στη ΣΝ.



ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος έχουν προβλεφθεί ακόμη και κίνητρα, όπως:



- Αναδιάρθρωση μισθοδοσίας οπλιτών θητείας.



- Επαύξηση ποσοστού επάνδρωσης επιχειρησιακών Μονάδων Εκστρατείας Παραμεθορίου, μέσω των μεταθέσεων των οπλιτών θητείας.