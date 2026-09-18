Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η πολυτάραχη ζωή της γυναίκας που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα

έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τα 103α γενέθλιά της. Με τη ζωή της να εκτείνεται σε περισσότερο από έναν αιώνα, υπήρξε μάρτυρας αλλά και, σε διαφορετικές περιόδους, ενεργό πρόσωπο των μεγάλων κοινωνικών και πολιτικών μεταβολών που σημάδεψαν την Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Για πολλά χρόνια το όνομά της ήταν αναπόφευκτα συνδεδεμένο με εκείνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ωστόσο, η προσωπική της διαδρομή δεν εξαντλείται στον γάμο της με τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα πρωθυπουργό. Η δράση της στο γυναικείο κίνημα, η συμμετοχή της στον δημόσιο διάλογο για την ισότητα και η συγγραφική της δραστηριότητα αποτέλεσαν ξεχωριστά κεφάλαια μιας ζωής που συνδέθηκε στενά με τη νεότερη Ελλάδα.Η Μάργκαρετ Τσαντ γεννήθηκε πριν από έναν συναπτό αιώνα και μεγάλωσε στο Οουκ Παρκ του Ιλινόι, ένα προάστιο της μητρόπολης του Σικάγου. Η οικογένειά της διέθετε μια κάποια παράδοση εμπλοκής στην πολιτική, καθώς ο παππούς της, ως συνδικαλιστής στο σωματείο των υδραυλικών του Σικάγου, είχε θέσει υποψηφιότητα για το πολιτειακό νομοθετικό σώμα. Μετά το λύκειο η Μάργκαρετ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου μεταξύ άλλων διαπίστωσε ότι τα οικονομικά δεν ήταν καθόλου της αρεσκείας της. Κάτι που θα αποδεικνυόταν σαρκασμός της μοίρας μια και ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν καθηγητής Οικονομικών στο ίδιο πανεπιστήμιο.Όταν πρωταντίκρισαν ο ένας τον άλλον, τον Φεβρουάριο του 1948, η Μάργκαρετ ήταν 24 ετών και ο Ανδρέας 29. Η έλξη ανάμεσά τους ήταν ακαριαία και ακατανίκητη. Εκείνη του συστήθηκε ακριβώς όπως ήταν, μια κοπέλα με ανήσυχο πνεύμα από φτωχή οικογένεια, η οποία σε εκείνη τη χρονική φάση προσπαθούσε να τελειώσει μια σχολή δημοσιογραφίας, ενώ παράλληλα ασκούσε οποιοδήποτε επάγγελμα θα της απέφερε κάποια ελάχιστα έσοδα, όπως σερβιτόρα, συνοδός λεωφορείου, ταμίας, υπάλληλος σε δημόσια βιβλιοθήκη, εργάτρια βιομηχανίας, βιδώτρια μεταλλικών εξαρτημάτων σε εργοστάσιο αεροσκαφών της Douglas Aircraft, βοηθός νοσηλεύτρια κ.ά. Παράλληλα, εμπλεκόταν σε δραστηριότητες στον κλάδο της δημόσιας υγείας, ενώ είχε ιδρύσει μια μικρή εταιρεία δημοσίων σχέσεων.Εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με μια Ελληνίδα, τη Χριστίνα Ρασσιά, η οποία σπούδαζε Ιατρική. Διαισθανόμενη ότι η υπόθεση δεν θα είχε καλή εξέλιξη -και μάλλον δύσπιστη στις διαβεβαιώσεις του Ανδρέα πως επρόκειτο να χωρίσει αμέσως- η Μάργκαρετ προσπάθησε να καταπνίξει τα συναισθήματά της και να αποστασιοποιηθεί. Εφτασε μάλιστα έως του σημείου να παντρευτεί με έναν μεταπτυχιακό συμφοιτητή της. Τελικά όμως η Μάργκαρετ, ύστερα από τα απαραίτητα διαζύγια αμφοτέρων, κατέληξε να ενωθεί διά βίου, σε μη θρησκευτική τελετή, με τον Ελληνα διαπρεπή οικονομολόγο, ο οποίος διέθετε το σπινθηροβόλο flair και τον μαγνητισμό προσωπικότητας που την είχαν καταγοητεύσει.Μετά από τον γάμο το νιόπαντρο ζεύγος εγκαταστάθηκε στη Μινεσότα όπου, εκτός των άλλων ενασχολήσεών τους, η Μάργκαρετ και ο Ανδρέας θα συμμετείχαν στον ατελέσφορο, όπως θα αποδεικνυόταν προς μεγάλη απογοήτευσή τους, προεκλογικό αγώνα του Αντλάι Στίβενσον B’. Ο κυβερνήτης του Ιλινόι διεκδικούσε την προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Δημοκρατικών, μολονότι ήταν πασιφανές πως δεν είχε καμία τύχη απέναντι στον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ.

Γνωρίστηκαν το 1948 στη Μινεσότα, παντρεύτηκαν το 1951 στο Ρίνο της Νεβάδα

Με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο ευτύχησε να δει πρωθυπουργό

Οικογενειακή πολιτική

Περί προδοσίας

Γιορτάζοντας με παιδιά και εγγόνια τα 99ά της γενέθλια

Μερικά χρόνια αργότερα, την άνοιξη του 1960, οζήτησε ευγενικά από τη Μάργκαρετ να εξελληνίσει το μικρό της όνομα διότι το μέλλον του Ανδρέα δεν θα μπορούσε παρά να τον οδηγήσει στη διαδοχή του πατέρα του ως πρωταγωνιστή της ελληνικής πολιτικής. Η συναίνεση της Μάργκαρετ να γίνει Μαργαρίτα επισφράγισε το τέλος των αμφιταλαντεύσεων για το εάν η οικογένεια Παπανδρέου θα παρέμενε στις ΗΠΑ, με τον Ανδρέα να συνεχίζει την ήδη λαμπρή πανεπιστημιακή καριέρα του, ή θα επέστρεφε στη γενέτειρά του. Παραδόξως, μάλιστα, τους περισσότερους δισταγμούς για την αντίστροφη μετανάστευση εξέφραζε ο Ανδρέας, ενώ η Μαργαρίτα επέμενε να τονίζει στον σύζυγό της ότι «απαρνιέσαι το πεπρωμένο σου. Η μοίρα σου είναι να κυβερνήσεις την Ελλάδα».Εν τέλει, το 1961, ο Ανδρέας και η Μαργαρίτα μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους (τον Γιώργο που ήταν ήδη 8 ετών, τη Σοφία 6, τον Νίκο 4 και τον Αντρίκο μόλις 18 μηνών) πέταξαν από το Σαν Φρανσίσκο για την Αθήνα. Στην Ελλάδα τους περίμενε μια δύσκολη προσαρμογή και μερικά ακόμη πιο δύσκολα χρόνια, με αποκορύφωμα τα γεγονότα της 21ης Απριλίου 1967.Ο Ανδρέας συνελήφθη και παρέμεινε κρατούμενος από τις δυνάμεις των δικτατόρων για τους επόμενους 10 μήνες. Κατόπιν εξορίστηκε στη Σουηδία και ακολούθως στον Καναδά, όπου και διέμεινε ως την, το 1974, μαζί με τη Μαργαρίτα και τα παιδιά. Και, οπωσδήποτε, τις αιώνιες εξωσυζυγικές σχέσεις του.Καθώς θα περνούσαν τα χρόνια, η Μαργαρίτα πάλευε για την προσωπική και οικογενειακή της ισορροπία στο πλευρό ενός ανθρώπου με εξαιρετική ευφυΐα και ηγετικές ικανότητες, αλλά με διαρκείς συναισθηματικές μεταπτώσεις. Αν μη τι άλλο, όμως, δικαιωνόταν: η ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Ανδρέα, έμοιαζε σχεδόν με ιστορική νομοτέλεια. Οσο για την ίδια, προσπαθούσε να εξελίσσεται στον δικό της τομέα - το γυναικείο ζήτημα στην Ελλάδα. Τηρουμένων των αναλογιών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, καθόλου σπάνια, κατήγαγε θριάμβους.Το 1985, λόγου χάριν, στα 62 της χρόνια, ως μητέρα και γιαγιά πλέον, αποτόλμησε να πείσει τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ για κάτι ανήκουστο βάσει των ηθών και αντιλήψεων της εποχής: ότι η Εκκλησία της Ελλάδος όφειλε να στηρίξει την ΕΓΕ υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων. Το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο. Σήμερα η Ενωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) μπορεί να φαντάζει περίπου σαν μια γραφικότητα των αλλοπρόσαλλων 80s, μια αδέξια και θορυβώδης υπερβολή φεμινιστικού τύπου, ένα από τα καινοφανή και αμφιλεγόμενα σχήματα που αναδύθηκαν στη χώρα μαζί με την «Αλλαγή».Η ΕΓΕ όμως δεν ήταν ένα προσωπικό όχημα, μια διέξοδος για την υποτιθέμενη ματαιοδοξία της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε μια περίοδο όπου τα πάντα έμοιαζαν έτοιμα να ανατραπούν, όπως ήταν η διάχυτη προσμονή στα πρώτα χειμαρρώδη χρόνια με το «ΠΑΣΟΚ, το παλιό, το ορθόδοξο» στην εξουσία. Ασφαλώς, ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου εκείνη που είχε την αρχική ιδέα να ιδρύσει και να ηγηθεί μιας γυναικείας οργάνωσης στην Ελλάδα.Εντούτοις, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι γύρω στα 1981 το κίνημαδεν υπήρχε ούτε ως παρανοϊκό μελλοντολογικό σενάριο. Πριν από τις μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ -με την επίμονη παρακίνηση από τη Μαργαρίτα Παπανδρέου- ίσχυε ακόμη ο θεσμός της προίκας, ενώ η θέση της γυναίκας ήταν εξ ορισμού στην κουζίνα και δίπλα στην κούνια των παιδιών της. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου βάλθηκε να αλλάξει τα πατροπαράδοτα, οπισθοδρομικά και σεξιστικά ήθη προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο για τη χειραφέτηση των Ελληνίδων. Οι αντιδράσεις εναντίον της υπήρξαν σφοδρές και η πολεμική που δέχτηκε ανηλεής, ακόμη και (ή μάλλον κυρίως) μέσα από τις τάξεις του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι χάρη στην προσοχή που απέσπασαν οι, υποτιμητικώς αποκαλούμενες, «ΕΓΕς της Μαργαρίτας» πραγματοποιήθηκαν ποιοτικά άλματα στην ελληνική κοινωνία υπέρ της ισότητας των δύο φύλων. Ενδεικτικά η ΕΓΕ, η οποία είχε συσταθεί το 1975 με πρόεδρο τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, ως το 1983 είχε πετύχει μείζονα θεσμική αναπροσαρμογή προς όφελος των Ελληνίδων, υπαγορεύοντας μια μεγάλης κλίμακας αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου. Από την πρώτη διετία του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, η σφραγίδα της Μαργαρίτας είχε ήδη τεθεί σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως η νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου, η ισοτιμία μεταξύ των συζύγων, η κατάργηση της προίκας, η δυνατότητα επιτάχυνσης στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, το δικαίωμα των γυναικών να διατηρούν το πατρικό επώνυμό τους και η ισοτιμία με τους άνδρες στην επιλογή επιθέτου για τα παιδιά της οικογένειας. Επίσης, για πρώτη φορά δόθηκε σύνταξη στις αγρότισσες.Πέραν των προηγουμένων, η Μαργαρίτα Παπανδρέου κατέβαλε επίμονες προσπάθειες να βρίσκεται δίπλα στις απλές Ελληνίδες, περιοδεύοντας ακατάπαυστα ανά την επικράτεια και ενθαρρύνοντας τη σύμπηξη κατά τόπους γυναικείων συνεταιρισμών, ενώ παράλληλα τηρούσε με συνέπεια το πρόγραμμα των υποχρεώσεών της ως συζύγου του πρωθυπουργού της χώρας.Οπως το έβλεπε η ίδια η Μαργαρίτα, η σχιζοειδής διάσταση ανάμεσα στους δύο ρόλους της δεν ήταν πρόβλημα άξιο αναφοράς. Εν αντιθέσει με το πραγματικό αγκάθι, τις ματαιώσεις που δοκίμαζε στην προσωπική ζωή της, πάντα εξαιτίας των απιστιών του Ανδρέα Παπανδρέου - αν και σε μια προσπάθεια να σταθεί χωρίς σύμπλεγμα κατωτερότητας απέναντί του ακόμη και σε αυτόν τον τομέα, στις αυτοβιογραφικές εκμυστηρεύσεις της έχει εξομολογηθεί τους δικούς της εξωσυζυγικούς έρωτες, συμπεριλαμβανομένου του καθαυτό σεξ με κάποιον «Πιερ».Αλλά πέρα από την προσβολή και τον διασυρμό, ιδιαίτερα η ιστορία της Δήμητρας Λιάνη προκάλεσε οργή και οδύνη στηδιότι έβλαψε και αμαύρωσε το γενικότερο έργο της. «Μου άρεσε που ήμουν μέσα στα κύρια ελατήρια της ιστορίας. Μου άρεσαν οι ευκαιρίες να δουλεύω για σκοπούς στους οποίους πίστευα. Ημουν ενθουσιασμένη που έφερνα τη φωνή των γυναικών, τις αξίες τους, στους διαδρόμους της εξουσίας. Ηθελα να λειτουργώ με έναν αξιοπρεπή τρόπο σ’ ένα από τα πιο άσχημα παιχνίδια του κόσμου - την πολιτική. Και ντρεπόμουν που ξόδευα τόσο χρόνο και φαιά ουσία στην προσωπική μου κατάσταση, σ’ ένα συνηθισμένο ερωτικό τρίγωνο, σεξ και πολιτική, συζυγικοί καβγάδες και φωνές, απιστία και ζήλια - και γενικά μη παραγωγική αθλιότητα».«Το πιο δύσκολο πράγμα φυσικά ήταν να σκέφτομαι τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα. Τον αγαπούσα αρκετά για να τον αφήσω ελεύθερο» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, στον Τάσο Τρύφωνος.Τη γενναιοδωρία της συγχώρεσης η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν την ξόδεψε ποτέ για τη Δήμητρα Λιάνη. Στο βιβλίο της δεν την κατονομάζει καν, παρά μόνο την αναφέρει σαν «αεροσυνοδό», σαν πρωταγωνίστρια σε σκηνές θρασείας, εξοργιστικής για τη νόμιμη σύζυγο και αυτόπτη μάρτυρα, ερωτικής επίθεσης στον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αυτή που εκτυλίχθηκε το 1986 στο Μεξικό. Με την πικρόχολη παραστατικότητα της Μαργαρίτας στην εικόνα που έβλεπε από το παράθυρό της «υπήρχαν τουλάχιστον δέκα φιγούρες σε κύκλο γύρω από τον Ανδρέα, χοροπηδώντας δίπλα στην ακτή. Αναγνώρισα τον υπουργό Εξωτερικών,, και άνδρες από το πλήρωμα της Ολυμπιακής. Είδα και μια Αμαζόνα - σαν γυναικεία σιλουέτα που χοροπηδούσε γύρω από τον Ανδρέα. Θα έπεφτε με την πλάτη της στο νερό, με τα στήθη προτεταμένα σαν βουνά από ζελέ και τα πόδια της στην κυριολεξία γύρω από τον Ανδρέα. Εβλεπα αυτή την παράσταση με ένα κράμα περιέργειας και αηδίας».Αυτό που απέμεινε στη Μαργαρίτα, εκτός από την αίσθηση της τελειωτικής προδοσίας, ήταν ότι κατέληξε στο ποιος ήταν ο άνδρας που παντρεύτηκε: «Ο Ανδρέας θέλει να ερωτεύεται διαρκώς, να βιώνει την ερωτική, ρομαντική φάση. Για τους άντρες που έχουν εξιδανικεύσει τις γυναίκες ή αμφιβάλλουν για τις σεξουαλικές τους ικανότητες, που συνδέουν τον ανδρισμό τους με τη σεξουαλική πρόοδο, φαίνεται πως διαρκώς νέες γυναίκες είναι σημαντικές. Μόλις η σχέση ξεθωριάσει, θα ξεκινήσει η αναζήτηση για την επόμενη».