Ντακότα Τζόνσον: Θέλω πραγματικά να αποκτήσω παιδιά, ελπίζω να μου συμβεί
Ντακότα Τζόνσον: Θέλω πραγματικά να αποκτήσω παιδιά, ελπίζω να μου συμβεί
Ελπίζω να είμαι αρκετά τυχερή ώστε να μπορέσω να το ζήσω αυτό, δήλωσε η 36χρονη ηθοποιός
Την έντονη επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά εξέφρασε η Ντακότα Τζόνσον, δηλώνοντας ότι δεν περίμενε να βρίσκεται στα 36 της χωρίς να έχει δημιουργήσει ακόμη τη δική της οικογένεια. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να ελπίζει ότι η μητρότητα θα έρθει στη ζωή της.
Σε νέα συνέντευξή της στο Vogue, η 36χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι θέλει «πραγματικά» να αποκτήσει παιδιά. «Δεν περίμενα ότι θα ήμουν σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το σημείο της ζωής μου, αλλά για κάποιο λόγο αυτό είναι το σχέδιο του σύμπαντος. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ελπίζω να συμβεί και σε μένα», είπε.
Επίσης, εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία χρόνια αισθάνεται έντονα την επιθυμία να γίνει μητέρα και ελπίζει να μπορέσει να αποκτήσει παιδί: «Πάντα ένιωθα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια ψυχή που θέλει να έρθει στον κόσμο. Και ελπίζω να είμαι αρκετά τυχερή ώστε να μπορέσω να το ζήσω αυτό».
Τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της «The Three Incestuous Sisters» έκαναν ακόμη πιο έντονα αυτά τα συναισθήματα, καθώς οι συμπρωταγωνίστριές της Σίρσα Ρόναν και Τζέσι Μπάκλεϊ, αλλά και η συμπαραγωγός Ρο Ντόνελι, είχαν μαζί τους τα μικρά παιδιά τους.
«Είναι δύσκολο να βρίσκομαι με τις καλύτερές μου φίλες, αλλά και στα γυρίσματα, και όλοι να έχουν τα μωρά τους και να δημιουργούν οικογένειες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά απ’ ό,τι είχα φανταστεί. Αλλά είναι εντάξει. Εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα συμβεί και σε μένα», περιέγραψε.
Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, η Τζόνσον απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες. «Δεν θέλω να πω τίποτα γι’ αυτό», απάντησε, επιμένοντας στην ανάγκη της να προστατεύει την ιδιωτικότητά της.
Η ηθοποιός είχε διατηρήσει επί χρόνια σχέση με τον Κρις Μάρτιν, με τον οποίο χώρισε το 2025. Η ίδια είχε αναπτύξει στενή σχέση και με τα δύο παιδιά του τραγουδιστή, την Άπλ και τον Μόουζες, γεγονός που, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, έκανε ακόμη πιο δύσκολο τον χωρισμό. Αυτή την περίοδο δημοσιεύματα τη θέλουν σε σχέση με τον Μασίν Γκαν Κέλι.
Φωτογραφία: Shuttestock
Σε νέα συνέντευξή της στο Vogue, η 36χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι θέλει «πραγματικά» να αποκτήσει παιδιά. «Δεν περίμενα ότι θα ήμουν σε αυτή την ηλικία και σε αυτό το σημείο της ζωής μου, αλλά για κάποιο λόγο αυτό είναι το σχέδιο του σύμπαντος. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Ελπίζω να συμβεί και σε μένα», είπε.
Επίσης, εξομολογήθηκε ότι τα τελευταία χρόνια αισθάνεται έντονα την επιθυμία να γίνει μητέρα και ελπίζει να μπορέσει να αποκτήσει παιδί: «Πάντα ένιωθα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια ψυχή που θέλει να έρθει στον κόσμο. Και ελπίζω να είμαι αρκετά τυχερή ώστε να μπορέσω να το ζήσω αυτό».
Τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της «The Three Incestuous Sisters» έκαναν ακόμη πιο έντονα αυτά τα συναισθήματα, καθώς οι συμπρωταγωνίστριές της Σίρσα Ρόναν και Τζέσι Μπάκλεϊ, αλλά και η συμπαραγωγός Ρο Ντόνελι, είχαν μαζί τους τα μικρά παιδιά τους.
Dakota Johnson brands musicians 'tricky' and reveals how badly she wants children amid Machine Gun Kelly romance rumors https://t.co/B8VbwTJkBK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2026
Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, η Τζόνσον απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες. «Δεν θέλω να πω τίποτα γι’ αυτό», απάντησε, επιμένοντας στην ανάγκη της να προστατεύει την ιδιωτικότητά της.
Η ηθοποιός είχε διατηρήσει επί χρόνια σχέση με τον Κρις Μάρτιν, με τον οποίο χώρισε το 2025. Η ίδια είχε αναπτύξει στενή σχέση και με τα δύο παιδιά του τραγουδιστή, την Άπλ και τον Μόουζες, γεγονός που, σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, έκανε ακόμη πιο δύσκολο τον χωρισμό. Αυτή την περίοδο δημοσιεύματα τη θέλουν σε σχέση με τον Μασίν Γκαν Κέλι.
Φωτογραφία: Shuttestock
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