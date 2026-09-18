Τομ Κρουζ για Τέιλορ Σουίφτ μετά τη συζήτησή τους για τον Τράβις Κέλσι σε αγώνα: Είναι ιδιοφυΐα
Τομ Κρουζ για Τέιλορ Σουίφτ μετά τη συζήτησή τους για τον Τράβις Κέλσι σε αγώνα: Είναι ιδιοφυΐα
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η τραγουδίστρια του εξηγούσε τους κανόνες του αμερικανικού ποδοσφαίρου
Ως «ιδιοφυΐα» χαρακτήρισε ο Τομ Κρουζ την Τέιλορ Σουίφτ μετά τη συζήτηση που είχαν κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα του Τράβις Κέλσι.
Ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την τραγουδίστρια, μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τους δύο να συνομιλούν σε σουίτα στο στάδιο Arrowhead, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των Kansas City Chiefs για τη σεζόν του NFL 2026. Παράλληλα, εκθείασε το ταλέντο της στη μουσική, τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία.
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Τομ Κρουζ εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Ο παρουσιαστής τον ρώτησε τι θα μπορούσαν να συζητούν «ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου στον κόσμο» και «η μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα στον κόσμο», όταν κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον.
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«Εκείνη μου μάθαινε για το ποδόσφαιρο» απάντησε ο Κρουζ, επιμένοντας ότι δεν αστειευόταν, όταν ο Φάλον ζήτησε διευκρινίσεις. «Μου εξηγούσε το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, είναι ιδιοφυΐα. Την παρακολουθώ από τότε που ήταν παιδί. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και ο καθένας τους είναι ξεχωριστός με τον δικό του τρόπο. Όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνη τη σουίτα ήταν υπέροχοι» ανέφερε.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι είχε να παρακολουθήσει αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου από την περίοδο πριν από την πανδημία, όταν βρισκόταν συνεχώς στη δουλειά. «Οπότε ήταν πολύ διασκεδαστικό το να βρίσκομαι εκεί, να περνάω χρόνο μαζί τους και να ζήσω αυτή τη στιγμή. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει» είπε για τη Σουίφτ.
Στη συνέχεια, ο Κρουζ και ο Φάλον αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια έχει παραδεχτεί πως, όταν γνώρισε τον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για το αμερικανικό ποδόσφαιρο. «Είπε: “Ξέρεις, είναι τόσο υπομονετικός”», θυμήθηκε ο Κρουζ γελώντας. «Και της είπα: “Είμαι σίγουρος ότι ήταν”. Νομίζω ότι όλοι θα ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί της» συνέχισε. «Τώρα ξέρει, τα έχει μάθει όλα» συνέχισε μιλώντας για τη Σουίφτ, εξηγώντας ότι οι δυο τους δεν περιορίστηκαν στο ποδόσφαιρο, αλλά συζήτησαν επίσης για μουσική και κινηματογράφο.
Φωτογραφία άρθρου: NFL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την τραγουδίστρια, μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τους δύο να συνομιλούν σε σουίτα στο στάδιο Arrowhead, κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των Kansas City Chiefs για τη σεζόν του NFL 2026. Παράλληλα, εκθείασε το ταλέντο της στη μουσική, τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία.
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Τομ Κρουζ εμφανίστηκε στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Ο παρουσιαστής τον ρώτησε τι θα μπορούσαν να συζητούν «ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου στον κόσμο» και «η μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα στον κόσμο», όταν κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον.
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«Εκείνη μου μάθαινε για το ποδόσφαιρο» απάντησε ο Κρουζ, επιμένοντας ότι δεν αστειευόταν, όταν ο Φάλον ζήτησε διευκρινίσεις. «Μου εξηγούσε το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, είναι ιδιοφυΐα. Την παρακολουθώ από τότε που ήταν παιδί. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι και ο καθένας τους είναι ξεχωριστός με τον δικό του τρόπο. Όλοι όσοι βρίσκονταν σε εκείνη τη σουίτα ήταν υπέροχοι» ανέφερε.
Ο ηθοποιός πρόσθεσε, ότι είχε να παρακολουθήσει αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου από την περίοδο πριν από την πανδημία, όταν βρισκόταν συνεχώς στη δουλειά. «Οπότε ήταν πολύ διασκεδαστικό το να βρίσκομαι εκεί, να περνάω χρόνο μαζί τους και να ζήσω αυτή τη στιγμή. Ξέρει πολύ καλά τι κάνει» είπε για τη Σουίφτ.
Στη συνέχεια, ο Κρουζ και ο Φάλον αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι η τραγουδίστρια έχει παραδεχτεί πως, όταν γνώρισε τον σύζυγό της, Τράβις Κέλσι, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για το αμερικανικό ποδόσφαιρο. «Είπε: “Ξέρεις, είναι τόσο υπομονετικός”», θυμήθηκε ο Κρουζ γελώντας. «Και της είπα: “Είμαι σίγουρος ότι ήταν”. Νομίζω ότι όλοι θα ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί της» συνέχισε. «Τώρα ξέρει, τα έχει μάθει όλα» συνέχισε μιλώντας για τη Σουίφτ, εξηγώντας ότι οι δυο τους δεν περιορίστηκαν στο ποδόσφαιρο, αλλά συζήτησαν επίσης για μουσική και κινηματογράφο.
Φωτογραφία άρθρου: NFL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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