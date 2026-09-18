Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον γιο της: Mαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούρια εκδοχή μου
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τον γιο της: Mαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούρια εκδοχή μου
Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ κάθε μέρα μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή, σημείωσε η αθλητικογράφος
Στη μητρότητα και την καθημερινότητα με τον γιο της αναφέρθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τονίζοντας πως μαζί του «γεννιέται καθημερινά και μια καινούρια εκδοχή» του εαυτού της.
Η αθλητικογράφος δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται σε διαφορετικές στιγμές μαζί με τον γιο της.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους σχετικά με τη μητρότητα και τις αλλαγές που παρατηρεί από τη στιγμή που απέκτησε το παιδί της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.
Όπως έγραψε αρχικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου. Και ξέρεις κάτι; Αυτή η εκδοχή μου είναι πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη. Όχι απολύτως τέλεια. Ακόμα έχω να μάθω πολλά από εσένα, έχω ακόμα πολλά να αλλάξω και να διορθώσω. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο όμορφο απ’ όλα» και κατέληξε: «Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή. Σ’ αγαπώ πολύ Jason».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν υποδέχτηκαν τον γιο τους τον Ιουλίου του 2025. Έναν χρόνο αργότερα το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του στην Αρτέμιδα. Ο μικρός πήρε τα ονόματα Ιάσονας Παναγιώτης, ενώ νονά του ήταν η Γωγώ Φαρμάκη.
Η αθλητικογράφος δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται σε διαφορετικές στιγμές μαζί με τον γιο της.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε ορισμένες σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους σχετικά με τη μητρότητα και τις αλλαγές που παρατηρεί από τη στιγμή που απέκτησε το παιδί της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.
Όπως έγραψε αρχικά στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σήμερα ξύπνησα με μια σκέψη. Πόσο πολύ αλλάζει μία γυναίκα όταν γίνεται μαμά. Υπάρχουν μέρες εύκολες, υπάρχουν όμως και μέρες δύσκολες. Στιγμές γεμάτες χαρά και άλλες στιγμές που προσπαθώ να βρω τις ισορροπίες μου μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνω ότι μαζί σου γεννιέται καθημερινά και μια καινούργια εκδοχή μου. Και ξέρεις κάτι; Αυτή η εκδοχή μου είναι πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο ευαίσθητη, πιο γεμάτη. Όχι απολύτως τέλεια. Ακόμα έχω να μάθω πολλά από εσένα, έχω ακόμα πολλά να αλλάξω και να διορθώσω. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο όμορφο απ’ όλα» και κατέληξε: «Εγώ σου δείχνω τον κόσμο κι εσύ, κάθε μέρα, μου μαθαίνεις να τον βλέπω ξανά από την αρχή. Σ’ αγαπώ πολύ Jason».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν υποδέχτηκαν τον γιο τους τον Ιουλίου του 2025. Έναν χρόνο αργότερα το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του στην Αρτέμιδα. Ο μικρός πήρε τα ονόματα Ιάσονας Παναγιώτης, ενώ νονά του ήταν η Γωγώ Φαρμάκη.
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