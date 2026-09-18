Η Μάιλι Σάιρους μοιράστηκε την τελευταία συζήτηση που είχε με την Ντόλι Πάρτον πριν τον θάνατό της

Υπάρχει ένα κομμάτι της που νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει τους πάντες κοντά της: το πόσο αληθινή και αυθεντική ήταν, είπε μεταξύ άλλων για τη νονά της