Η Μάιλι Σάιρους μοιράστηκε την τελευταία συζήτηση που είχε με την Ντόλι Πάρτον πριν τον θάνατό της
Η Μάιλι Σάιρους μοιράστηκε την τελευταία συζήτηση που είχε με την Ντόλι Πάρτον πριν τον θάνατό της
Υπάρχει ένα κομμάτι της που νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει τους πάντες κοντά της: το πόσο αληθινή και αυθεντική ήταν, είπε μεταξύ άλλων για τη νονά της
Την τελευταία συνομιλία που είχε με τη νονά της, Ντόλι Πάρτον, μετέφερε συγκινημένη η Μάιλι Σάιρους, αποκαλύπτοντας ότι η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από τη μουσική και το νέο της άλμπουμ «Bass Persuades».
Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι πέθανε στα τέλη Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η Σάιρους αποκάλυψε τώρα ότι η τελευταία συζήτηση που είχε με τη νονά της αφορούσε το νέο της άλμπουμ «Bass Persuades», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Μιλώντας για τον ισχυρό μουσικό δεσμό που τις ένωνε, η 33χρονη τραγουδίστρια είπε ότι σκοπεύει ακόμη και τώρα να στείλει ένα βινύλιο στη διεύθυνση της Ντόλι Πάρτον, «επειδή αυτό κάνω πάντα».
Σε συνέντευξή της στον Ζέιν Λόου, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του για το Apple Music, εξήγησε: «Η Ντόλι ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο έστελνα ένα βινύλιο μόλις τυπωνόταν. Από τότε που άρχισα να κυκλοφορώ δίσκους σε βινύλιο, εκείνη ήταν πάντα η πρώτη στην οποία τον έστελνα. Και αυτή τη φορά θα της στείλω ένα βινύλιο, γιατί αυτό κάνω πάντα».
Προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, συνέχισε: «Προσπαθώ απλώς να κρατηθώ, αλλά η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στην πραγματικότητα όταν της έλεγα για αυτόν τον δίσκο. Γιατί, παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικές, αυτό ήταν που μας έκανε τόσο ταιριαστές η μία για την άλλη. Εκείνη ήταν γνωστή για όλα αυτά τα τεχνητά στοιχεία, τα μαλλιά, το μακιγιάζ και το θέαμα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της που νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει τους πάντες κοντά της: το πόσο αληθινή και αυθεντική ήταν».
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι για χρόνια «κρυβόταν» πίσω από μια περσόνα: «Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου, και το αγγίξαμε αυτό με τη “Hannah Montana”, που μεγάλο μέρος της ζωής μου περιστρεφόταν γύρω από μία περσόνα. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο κατάλαβα πως μπορείς να έχεις μία περσόνα και ταυτόχρονα να παραμένεις αυτός που πραγματικά είσαι, ήταν επειδή είχα την Ντόλι. Μερικές φορές αποκαλώ αυτό που κάνω drag, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζω τον εαυτό μου είναι τόσο διαφορετικός από τον άνθρωπο που ταΐζει κάθε πρωί τη χελώνα του. Αλλά και πάλι, αυτό το πρόσωπο υπάρχει μέσα μου. Απλώς κάποιες φορές την αφήνω στην άκρη».
Η τραγουδίστρια εξήγησε επίσης ότι η Ντόλι Πάρτον τη μάλωνε συχνά επειδή έκλαιγε κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών της. «Ένα από τα πράγματα για τα οποία μιλούσαμε ήταν ότι στις εμφανίσεις μου πάντα κλαίω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Στο “End of the World” αρχίζω να κλαίω και εκείνη με είχε δει στον Λέτερμαν και μου είπε: “Γιατί κλαις;”. Και της λέω, αυτό το τραγούδι μιλάει για το τέλος του κόσμου και για το ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ τη μητέρα μου. Και εκείνη μου είπε: “Η μουσική είναι απόδραση. Άσε εκείνους να κλάψουν. Εσύ πρέπει να συνεχίσεις”. Κι εγώ της είπα, το ξέρω, αλλά έτσι είμαι. Και με αγαπούσε γι’ αυτό».
Ο παρουσιαστής Ζέιν Λόου σχολίασε αστειευόμενος: «Ήταν επίσης, και της το αναγνωρίζω, πιθανότατα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να τραγουδήσει το “I Will Always Love You” χωρίς να κλάψει».
Η Μάιλι Σάιρους τότε απάντησε: «Εγώ έκλαιγα όταν τραγουδούσα μαζί της το “I Will Always Love You”, αλλά νομίζω ότι εκείνη ήξερε τότε πως ο λόγος για τον οποίο έκλαιγα είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο κλαίω και τώρα. Πολλοί από τους ανθρώπους που μου δίνουν σταθερότητα στη ζωή μου προέρχονται από γενιές πριν από τη δική μου. Και αυτοί έχτισαν, τούβλο-τούβλο, τον δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζω σήμερα».
Ολοκληρώνοντας, εξήγησε ότι στρεφόταν πάντα στην Ντόλι Πάρτον για συμβουλές, καθώς εμπιστευόταν την κρίση της και, όπως είπε, εκείνη «είχε πάντα δίκιο». «Και δεν θα είναι πάντα εδώ ώστε να μπορώ να τους τηλεφωνώ και να τους ρωτώ “τι κάνω τώρα;”. Αυτό έκανα πάντα με την Ντόλι. Και είχε πάντα δίκιο. Είναι σαν τη μητέρα σου που έχει πάντα δίκιο, ενώ όταν είσαι παιδί λες “τι ξέρει εκείνη;”. Και μετά, όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι τα ήξερε όλα. Η Ντόλι απλώς είχε πάντα δίκιο», κατέληξε.
Η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι πέθανε στα τέλη Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Η Σάιρους αποκάλυψε τώρα ότι η τελευταία συζήτηση που είχε με τη νονά της αφορούσε το νέο της άλμπουμ «Bass Persuades», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Μιλώντας για τον ισχυρό μουσικό δεσμό που τις ένωνε, η 33χρονη τραγουδίστρια είπε ότι σκοπεύει ακόμη και τώρα να στείλει ένα βινύλιο στη διεύθυνση της Ντόλι Πάρτον, «επειδή αυτό κάνω πάντα».
Σε συνέντευξή της στον Ζέιν Λόου, στο τελευταίο επεισόδιο του podcast του για το Apple Music, εξήγησε: «Η Ντόλι ήταν ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο έστελνα ένα βινύλιο μόλις τυπωνόταν. Από τότε που άρχισα να κυκλοφορώ δίσκους σε βινύλιο, εκείνη ήταν πάντα η πρώτη στην οποία τον έστελνα. Και αυτή τη φορά θα της στείλω ένα βινύλιο, γιατί αυτό κάνω πάντα».
Προσπαθώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, συνέχισε: «Προσπαθώ απλώς να κρατηθώ, αλλά η τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν στην πραγματικότητα όταν της έλεγα για αυτόν τον δίσκο. Γιατί, παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικές, αυτό ήταν που μας έκανε τόσο ταιριαστές η μία για την άλλη. Εκείνη ήταν γνωστή για όλα αυτά τα τεχνητά στοιχεία, τα μαλλιά, το μακιγιάζ και το θέαμα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της που νομίζω ότι είναι αυτό που τραβάει τους πάντες κοντά της: το πόσο αληθινή και αυθεντική ήταν».
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι για χρόνια «κρυβόταν» πίσω από μια περσόνα: «Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου, και το αγγίξαμε αυτό με τη “Hannah Montana”, που μεγάλο μέρος της ζωής μου περιστρεφόταν γύρω από μία περσόνα. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο κατάλαβα πως μπορείς να έχεις μία περσόνα και ταυτόχρονα να παραμένεις αυτός που πραγματικά είσαι, ήταν επειδή είχα την Ντόλι. Μερικές φορές αποκαλώ αυτό που κάνω drag, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζω τον εαυτό μου είναι τόσο διαφορετικός από τον άνθρωπο που ταΐζει κάθε πρωί τη χελώνα του. Αλλά και πάλι, αυτό το πρόσωπο υπάρχει μέσα μου. Απλώς κάποιες φορές την αφήνω στην άκρη».
Miley Cyrus holds back tears as she reflects on her last conversation with her late godmother Dolly Parton as she promises to still send her a vinyl of her new record https://t.co/k3xCOAWo51— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 18, 2026
Ο παρουσιαστής Ζέιν Λόου σχολίασε αστειευόμενος: «Ήταν επίσης, και της το αναγνωρίζω, πιθανότατα ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που μπορούσε να τραγουδήσει το “I Will Always Love You” χωρίς να κλάψει».
Η Μάιλι Σάιρους τότε απάντησε: «Εγώ έκλαιγα όταν τραγουδούσα μαζί της το “I Will Always Love You”, αλλά νομίζω ότι εκείνη ήξερε τότε πως ο λόγος για τον οποίο έκλαιγα είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο κλαίω και τώρα. Πολλοί από τους ανθρώπους που μου δίνουν σταθερότητα στη ζωή μου προέρχονται από γενιές πριν από τη δική μου. Και αυτοί έχτισαν, τούβλο-τούβλο, τον δρόμο πάνω στον οποίο βαδίζω σήμερα».
Ολοκληρώνοντας, εξήγησε ότι στρεφόταν πάντα στην Ντόλι Πάρτον για συμβουλές, καθώς εμπιστευόταν την κρίση της και, όπως είπε, εκείνη «είχε πάντα δίκιο». «Και δεν θα είναι πάντα εδώ ώστε να μπορώ να τους τηλεφωνώ και να τους ρωτώ “τι κάνω τώρα;”. Αυτό έκανα πάντα με την Ντόλι. Και είχε πάντα δίκιο. Είναι σαν τη μητέρα σου που έχει πάντα δίκιο, ενώ όταν είσαι παιδί λες “τι ξέρει εκείνη;”. Και μετά, όσο μεγαλώνεις, συνειδητοποιείς ότι τα ήξερε όλα. Η Ντόλι απλώς είχε πάντα δίκιο», κατέληξε.
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