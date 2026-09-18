«Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου»: Η ατάκα που έκανε τη Σάρον Στόουν να μισήσει τον ρόλο της στην ταινία Sliver
«Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου»: Η ατάκα που έκανε τη Σάρον Στόουν να μισήσει τον ρόλο της στην ταινία Sliver
Τι απαίσιος διάλογος, προφανώς γραμμένος από έναν άντρα που δεν είχε αρκετά πράγματα να κάνει, είπε η ηθοποιός, αφού είδε ξανά την επίμαχη σκηνή από την ταινία
Τον διάλογο του «Sliver», της ερωτικής ταινίας του 1993 στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Μπίλι Μπόλντουιν, καυτηρίασε η Σάρον Στόουν, χαρακτηρίζοντάς τον «απαίσιο» όταν κλήθηκε να ξαναδεί σκηνή από την ταινία.
Σε πρόσφατη αναδρομή στη φιλμογραφία της για το Variety, η Στόουν παρακολούθησε ένα απόσπασμα από την ταινία, στο οποίο η ηρωίδα της, Κάρλι Νόρις, λέει στη συνάδελφό της Τζούντι Μαρκς, την οποία υποδύεται η Κόλιν Καμπ: «Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου».
Πριν καν δει το απόσπασμα, διαβάζοντας μόνο τη συγκεκριμένη ατάκα, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί «να το έχει πει ή ακόμη και να το έχει σκεφτεί». Αρχικά υπέθεσε ότι ίσως προερχόταν από το «Sphere» του 1998, τη μεταφορά του μυθιστορήματος του Μάικλ Κράιτον.
Γρήγορα όμως θυμήθηκε. «Όχι, όχι το “Sphere”. Εκείνο με το κτίριο. Α! Το “Sliver”... Είχα βάλει κανόνα για χρόνια να μην επιτρέπεται σε κανέναν ούτε καν να λέει αυτή τη λέξη. Και γι’ αυτό ακριβώς. Τι απαίσιος διάλογος. Προφανώς γραμμένος από έναν άντρα που δεν είχε αρκετά πράγματα να κάνει».
Το «Sliver» ήταν η πολυαναμενόμενη συνέχεια του «Basic Instinct», της αμφιλεγόμενης επιτυχίας που είχε απογειώσει έναν χρόνο νωρίτερα τόσο την καριέρα της Στόουν όσο και εκείνη του σεναριογράφου Τζο Έστερχας. Η Στόουν είχε ήδη τραβήξει την προσοχή με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Total Recall» και το «Year of the Gun», ενώ ο Έστερχας εργαζόταν σταθερά στο Χόλιγουντ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία συνυπογράφοντας το σενάριο του «Flashdance» το 1983.
Το τολμηρό σενάριό του για το «Basic Instinct» του Πολ Βερχόφεν πέρασε στην ιστορία του Χόλιγουντ, όταν πουλήθηκε έναντι 3 εκατ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εποχή. Παράλληλα, η ερμηνεία της Στόουν ως Κάθριν Τραμέλ την καθιέρωσε ως μία από τις πλέον ανερχόμενες σταρ του Χόλιγουντ.
Το «Sliver» δεν είχε την ίδια υποδοχή. Σε κριτική της εποχής, το Variety χαρακτήρισε την ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Φίλιπ Νόις, «όλο στιλ και καθόλου ουσία — ένα άνευρο θρίλερ που απλώς αντιστρέφει τα φύλα στη συνταγή του “Basic Instinct”».
Στους Los Angeles Times, ο δημοσιογράφος Πίτερ Ράινερ σχολίαζε σκωπτικά ότι «το να επιλέξεις τη Στόουν ως μια ερωτοχτυπημένη γυναίκα που περιμένει να παρασυρθεί έχει περίπου τόση λογική όσο το να διαλέξεις τη Μαντόνα για τον ρόλο της Έμιλι Ντίκινσον».
Η καριέρα της Στόουν, πάντως, συνέχισε ανοδικά. Μόλις δύο χρόνια αργότερα υποδύθηκε την Τζίντζερ Μακένα στο «Casino» του Μάρτιν Σκορσέζε, ρόλος που της χάρισε τη μοναδική μέχρι σήμερα υποψηφιότητά της για Όσκαρ.
Σε πρόσφατη αναδρομή στη φιλμογραφία της για το Variety, η Στόουν παρακολούθησε ένα απόσπασμα από την ταινία, στο οποίο η ηρωίδα της, Κάρλι Νόρις, λέει στη συνάδελφό της Τζούντι Μαρκς, την οποία υποδύεται η Κόλιν Καμπ: «Περνάς υπερβολικά πολύ χρόνο με τον δονητή σου».
Πριν καν δει το απόσπασμα, διαβάζοντας μόνο τη συγκεκριμένη ατάκα, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί «να το έχει πει ή ακόμη και να το έχει σκεφτεί». Αρχικά υπέθεσε ότι ίσως προερχόταν από το «Sphere» του 1998, τη μεταφορά του μυθιστορήματος του Μάικλ Κράιτον.
Γρήγορα όμως θυμήθηκε. «Όχι, όχι το “Sphere”. Εκείνο με το κτίριο. Α! Το “Sliver”... Είχα βάλει κανόνα για χρόνια να μην επιτρέπεται σε κανέναν ούτε καν να λέει αυτή τη λέξη. Και γι’ αυτό ακριβώς. Τι απαίσιος διάλογος. Προφανώς γραμμένος από έναν άντρα που δεν είχε αρκετά πράγματα να κάνει».
Sharon Stone disses a line from Paramount’s 1993 movie “Sliver” (“You’ve been spending too much time with your vibrator”) as “terrible dialogue clearly written by a man without enough to do”:— Variety (@Variety) September 17, 2026
“I made a rule that no one was even able to say that word for years — and that’s why.”… pic.twitter.com/HnK2EWJoZ8
Το τολμηρό σενάριό του για το «Basic Instinct» του Πολ Βερχόφεν πέρασε στην ιστορία του Χόλιγουντ, όταν πουλήθηκε έναντι 3 εκατ. δολαρίων, ποσό-ρεκόρ για την εποχή. Παράλληλα, η ερμηνεία της Στόουν ως Κάθριν Τραμέλ την καθιέρωσε ως μία από τις πλέον ανερχόμενες σταρ του Χόλιγουντ.
Το «Sliver» δεν είχε την ίδια υποδοχή. Σε κριτική της εποχής, το Variety χαρακτήρισε την ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Φίλιπ Νόις, «όλο στιλ και καθόλου ουσία — ένα άνευρο θρίλερ που απλώς αντιστρέφει τα φύλα στη συνταγή του “Basic Instinct”».
Στους Los Angeles Times, ο δημοσιογράφος Πίτερ Ράινερ σχολίαζε σκωπτικά ότι «το να επιλέξεις τη Στόουν ως μια ερωτοχτυπημένη γυναίκα που περιμένει να παρασυρθεί έχει περίπου τόση λογική όσο το να διαλέξεις τη Μαντόνα για τον ρόλο της Έμιλι Ντίκινσον».
Η καριέρα της Στόουν, πάντως, συνέχισε ανοδικά. Μόλις δύο χρόνια αργότερα υποδύθηκε την Τζίντζερ Μακένα στο «Casino» του Μάρτιν Σκορσέζε, ρόλος που της χάρισε τη μοναδική μέχρι σήμερα υποψηφιότητά της για Όσκαρ.
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