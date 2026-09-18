«Μάνα, συνέχισε κανονικά»: Πώς η σπείρα κλωνοποίησε τη φωνή του γιου και εξαπάτησε τη γυναίκα, δείτε βίντεο από τη σύλληψη των δραστών
«Μάνα, συνέχισε κανονικά»: Πώς η σπείρα κλωνοποίησε τη φωνή του γιου και εξαπάτησε τη γυναίκα, δείτε βίντεο από τη σύλληψη των δραστών
Στα χέρια των Αρχών έπεσε κύκλωμα που είχε στήσει μια νέα γενιά τηλεφωνικών απατών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
Μια καλά οργανωμένη απάτη με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μέσω της οποίας κλωνοποιούσαν τη φωνή από τα θύματά τους, είχαν στήσει τα μέλη της σπείρας που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η σπείρα δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου και ενέχεται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με AI με τη συνολική λεία να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το modus operandi της οργάνωσης βασιζόταν στην τεχνητή νοημοσύνη με την οποία αντέγραφαν τη φωνή από τα θύματά τους.
Η σπείρα δρούσε σε δύο ομάδες, τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες». Οι πρώτοι τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες και συστήνονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, είτε ως συνεργεία που θα τοποθετούσαν οπτική ίνα.
Σε περίπτωση που το υποψήφιο θύμα ήταν διστακτικό του ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Στη συνέχεια καλούσαν σε αυτό με την ιδιότητα του δήθεν πωλητή πακέτου κινητής τηλεφωνίας και κατέγραφαν την κλήση.
Κατόπιν, με τη χρήση τεχνολογίας AI «κλωνοποιούσαν» τη φωνή του δεύτερου και τηλεφωνούσαν στο πρώτο θύμα το οποίο νόμιζε πως συνομιλεί με το συγγενή του.
Με αυτό τον τρόπο τον έπειθαν να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας τα οποία παραλάμβαναν από το σπίτι του οι «εισπράκτορες» του κυκλώματος.
Νωρίτερα, είχαν τηλεφωνήσει στο γιο της αντιγράφοντας τη φωνή του με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι η 77χρονη νόμιζε πως συνομιλεί μαζί του.
Η ηλικιωμένη ακούσε την fake φωνή του γιου της να της λέει «μάνα έτσι είναι η διαδικασία, συνέχισε κανονικά» και έτσι πείστηκε να βάλει σε μια νάιλον σακούλα τα χρυσαφικά, το κινητό, το tablet και ένα laptop και να τα παραδώσει στους δήθεν τεχνικούς.
Τρία μέλη της σπείρας έφτασαν στη Νέα Ιωνία με ένα κλεμμένο ΙΧ, με πλαστές πινακίδες, και στάθμευσαν επί της λεωφόρου Ηρακλείου.
Οι δύο κατέβηκαν από το όχημα και κατευθύνθηκαν προς την πολυκατοικία όπου μένει η 77χρονη. Αφού πήραν τη λεία τους έτρεξαν προς το αυτοκίνητο αλλά για κακή τους τύχη αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.
Η σπείρα δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου και ενέχεται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών με AI με τη συνολική λεία να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Το modus operandi της οργάνωσης βασιζόταν στην τεχνητή νοημοσύνη με την οποία αντέγραφαν τη φωνή από τα θύματά τους.
Η σπείρα δρούσε σε δύο ομάδες, τους «τηλεφωνητές» και τους «εισπράκτορες». Οι πρώτοι τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστους πολίτες και συστήνονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, είτε ως συνεργεία που θα τοποθετούσαν οπτική ίνα.
Σε περίπτωση που το υποψήφιο θύμα ήταν διστακτικό του ζητούσαν τον αριθμό κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Στη συνέχεια καλούσαν σε αυτό με την ιδιότητα του δήθεν πωλητή πακέτου κινητής τηλεφωνίας και κατέγραφαν την κλήση.
Κατόπιν, με τη χρήση τεχνολογίας AI «κλωνοποιούσαν» τη φωνή του δεύτερου και τηλεφωνούσαν στο πρώτο θύμα το οποίο νόμιζε πως συνομιλεί με το συγγενή του.
Με αυτό τον τρόπο τον έπειθαν να τους παραδώσει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας τα οποία παραλάμβαναν από το σπίτι του οι «εισπράκτορες» του κυκλώματος.
Δύο συλλήψειςΓια τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι το απόγευμα της Τρίτης πιάστηκαν επ αυτοφώρω ενώ είχαν αρπάξει από μια ηλικιωμένη στην Νέα Ιωνία κοσμήματα και ψηφιακές συσκευές, αξίας 30.000 ευρώ.
Νωρίτερα, είχαν τηλεφωνήσει στο γιο της αντιγράφοντας τη φωνή του με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι η 77χρονη νόμιζε πως συνομιλεί μαζί του.
Η ηλικιωμένη ακούσε την fake φωνή του γιου της να της λέει «μάνα έτσι είναι η διαδικασία, συνέχισε κανονικά» και έτσι πείστηκε να βάλει σε μια νάιλον σακούλα τα χρυσαφικά, το κινητό, το tablet και ένα laptop και να τα παραδώσει στους δήθεν τεχνικούς.
Τρία μέλη της σπείρας έφτασαν στη Νέα Ιωνία με ένα κλεμμένο ΙΧ, με πλαστές πινακίδες, και στάθμευσαν επί της λεωφόρου Ηρακλείου.
Οι δύο κατέβηκαν από το όχημα και κατευθύνθηκαν προς την πολυκατοικία όπου μένει η 77χρονη. Αφού πήραν τη λεία τους έτρεξαν προς το αυτοκίνητο αλλά για κακή τους τύχη αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.
Βίντεο από τη σύλληψή των δραστώνΣτο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται ένας αστυνομικός με πολιτικά να κυνηγά τους δύο κακοποιούς στο πεζοδρόμιο ενώ από πίσω του ακολουθούν δυο συνάδελφοί του.
Τρέχουν προς την πλευρά των δραστών και καταφέρνουν να τους ακινητοποίησουν την ώρα που ο συνεργός τους βάζει μπροστά τη μηχανή του αυτοκινήτου.
Στην προσπάθεια του να διαφύγει εμβόλισε το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό, καθώς και ένα σταθμευμένο ΙΧ και συνέχισε την τρελή πορεία του στη λεωφόρο Ηρακλείου.
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