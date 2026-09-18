Η Αθηνά Μαξίμου αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη χορεύοντας το «Να Περνάς»: Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε, έγραψε
Η Αθηνά Μαξίμου αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη χορεύοντας το «Να Περνάς»: Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε, έγραψε
Έφυγε για τον πλανήτη του κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Με το «Να Περνάς» αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη η Αθηνά Μαξίμου, χορεύοντας υπό τους ήχους του τραγουδιού του, ενώ χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη ως τον «μικρό πρίγκιπα» που έφυγε από τη ζωή.
Η ηθοποιός είπε το δικό της «αντίο» στον καλλιτέχνη μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Αθηνά Μαξίμου εμφανίστηκε να χορεύει με ένα λευκό φόρεμα ολόκληρο το κομμάτι του εκλιπόντος καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε το 2023. «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα. Την Πέμπτη, πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά κελιά από όπου θα προαυλίζονται μόνοι τους υπο αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας.
Η ηθοποιός είπε το δικό της «αντίο» στον καλλιτέχνη μέσα από μία ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η Αθηνά Μαξίμου εμφανίστηκε να χορεύει με ένα λευκό φόρεμα ολόκληρο το κομμάτι του εκλιπόντος καλλιτέχνη, που κυκλοφόρησε το 2023. «Ο μικρός πρίγκιπας έφυγε για τον πλανήτη του κι εμείς τώρα εδώ χωρίς αυτόν» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στα 54 του χρόνια από ανακοπή, κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης, στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα. Την Πέμπτη, πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στη φυλακή μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού και μεταφέρθηκαν σε ξεχωριστά κελιά από όπου θα προαυλίζονται μόνοι τους υπο αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας.
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