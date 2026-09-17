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Η Σίρσα Ρόναν θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό: Ήμουν τυχερή γιατί είχα την προστασία της μητέρας μου
Η Σίρσα Ρόναν θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό: Ήμουν τυχερή γιατί είχα την προστασία της μητέρας μου
Συνεργάστηκα επίσης με πραγματικά υπέροχους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που με αντιμετώπιζαν ως ισότιμη, σημείωσε η 32χρονη σήμερα ηθοποιός
Τα παιδικά της χρόνια στα κινηματογραφικά πλατό θυμήθηκε η Σίρσα Ρόναν. Η ηθοποιός δήλωσε πως υπήρξε ιδιαίτερα προστατευμένη, γεγονός που την κάνει να νιώθει τυχερή. Ιδιαίτερη σημασία όμως δίνει με ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι την αντιμετώπιζαν ως ισότιμη, παρά το νεαρό της ηλικίας της.
Τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στην «Εξιλέωση», η ίδια προσπαθεί να προσφέρει στα παιδιά, με τα οποία δούλεψε στη νέα της ταινία, «Bad Apples», την ίδια προστασία που είχε και η ίδια όταν ξεκινούσε. Η 32χρονη Ρόναν υποδύεται υποδύεται τη Μαρία, μια αφοσιωμένη δασκάλα που δυσκολεύεται να κρατήσει την τάξη της υπό έλεγχο εξαιτίας ενός ιδιαίτερα απείθαρχου μαθητή, του Ντάνι, τον οποίο υποδύεται ο Έντι Γουόλερ.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων βρέθηκε αρκετές φορές μέσα σε μια τάξη με τριάντα δεκάχρονα παιδιά, τα οποία, όπως είπε αστειεύομενη, της φαίνονταν «πραγματικά τρομακτικά» όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά τους και «να προσπαθήσει να τα εντυπωσιάσει». Η εμπειρία αυτή την έκανε να θυμηθεί τα δικά της χρόνια ως παιδί-ηθοποιός.
«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό να θυμάσαι είναι ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις στο πλατό κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με εσένα, μόνο που για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά. Είναι ευάλωτοι και δεν έχουν ακόμη τον κυνισμό που αποκτούμε οι υπόλοιποι όταν, με τα χρόνια, έχουμε φθαρεί λίγο. Και αυτό θέλεις να το προστατεύσεις», δήλωσε η Ρόναν στο PEOPLE, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει σήμερα τη συνεργασία με παιδιά που έχουν μπει στον χώρο της υποκριτικής.
Η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έκανε τη μεγάλη της εμφάνιση στην «Εξιλέωση» το 2007, όταν ήταν μόλις 12 ετών, κερδίζοντας τότε και την πρώτη της υποψηφιότητα για χρυσό αγαλματίδιο. Από εκεί και έπειτα η καριέρα της είχε ανοδική πορεία, με σημαντικούς ρόλους στις ταινίες «Brooklyn» το 2015, «Lady Bird» το 2017 και «Μικρές Κυρίες» το 2019.
Η ίδια αποδίδει τη μακρόχρονη πορεία της στις υπέροχες ομάδες ηθοποιών και τεχνικών που την προστάτευσαν όταν ήταν παιδί. «Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή ως νεαρή ηθοποιός, γιατί είχα την προστασία της μητέρας μου, αλλά συνεργάστηκα επίσης με πραγματικά υπέροχους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που με αντιμετώπιζαν ως ισότιμη, αλλά ταυτόχρονα θυμούνταν ότι συνήθως ήμουν 20 ή 30 χρόνια μικρότερή τους», τόνισε.
«Αυτό σήμαινε ότι είχα μια πραγματικά όμορφη εμπειρία μεγαλώνοντας σε κινηματογραφικά πλατό. Και αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα, γιατί αυτή η εμπειρία προστατεύτηκε για μένα», συμπλήρωσε.
Τώρα θέλει να προσφέρει το ίδιο και στους νεότερους. «Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι κάθε νέος άνθρωπος που ξεκινά νιώθει ότι έχει αυτή τη στήριξη και αυτή την ενθάρρυνση. Και ταυτόχρονα να πιέζεται, αλλά με έναν τρόπο που να τον βοηθά να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, γιατί αυτό ακριβώς είχα κι εγώ και πιστεύω ότι με βοήθησε πραγματικά. Οπότε θέλω να έχουν κι εκείνοι το ίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
Τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά τον ρόλο που την καθιέρωσε στην «Εξιλέωση», η ίδια προσπαθεί να προσφέρει στα παιδιά, με τα οποία δούλεψε στη νέα της ταινία, «Bad Apples», την ίδια προστασία που είχε και η ίδια όταν ξεκινούσε. Η 32χρονη Ρόναν υποδύεται υποδύεται τη Μαρία, μια αφοσιωμένη δασκάλα που δυσκολεύεται να κρατήσει την τάξη της υπό έλεγχο εξαιτίας ενός ιδιαίτερα απείθαρχου μαθητή, του Ντάνι, τον οποίο υποδύεται ο Έντι Γουόλερ.
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων βρέθηκε αρκετές φορές μέσα σε μια τάξη με τριάντα δεκάχρονα παιδιά, τα οποία, όπως είπε αστειεύομενη, της φαίνονταν «πραγματικά τρομακτικά» όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά τους και «να προσπαθήσει να τα εντυπωσιάσει». Η εμπειρία αυτή την έκανε να θυμηθεί τα δικά της χρόνια ως παιδί-ηθοποιός.
«Νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό να θυμάσαι είναι ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις στο πλατό κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με εσένα, μόνο που για πολλούς από αυτούς είναι η πρώτη φορά. Είναι ευάλωτοι και δεν έχουν ακόμη τον κυνισμό που αποκτούμε οι υπόλοιποι όταν, με τα χρόνια, έχουμε φθαρεί λίγο. Και αυτό θέλεις να το προστατεύσεις», δήλωσε η Ρόναν στο PEOPLE, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει σήμερα τη συνεργασία με παιδιά που έχουν μπει στον χώρο της υποκριτικής.
Saoirse Ronan Says Working with Kids on Bad Apples Made Her Reflect on Being a Child Actor (Exclusive) https://t.co/tcvPD1qaQo— People (@people) September 17, 2026
Η ίδια αποδίδει τη μακρόχρονη πορεία της στις υπέροχες ομάδες ηθοποιών και τεχνικών που την προστάτευσαν όταν ήταν παιδί. «Νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή ως νεαρή ηθοποιός, γιατί είχα την προστασία της μητέρας μου, αλλά συνεργάστηκα επίσης με πραγματικά υπέροχους σκηνοθέτες και ηθοποιούς που με αντιμετώπιζαν ως ισότιμη, αλλά ταυτόχρονα θυμούνταν ότι συνήθως ήμουν 20 ή 30 χρόνια μικρότερή τους», τόνισε.
«Αυτό σήμαινε ότι είχα μια πραγματικά όμορφη εμπειρία μεγαλώνοντας σε κινηματογραφικά πλατό. Και αυτός είναι και ο λόγος που συνεχίζω να κάνω αυτή τη δουλειά σήμερα, γιατί αυτή η εμπειρία προστατεύτηκε για μένα», συμπλήρωσε.
Τώρα θέλει να προσφέρει το ίδιο και στους νεότερους. «Σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι κάθε νέος άνθρωπος που ξεκινά νιώθει ότι έχει αυτή τη στήριξη και αυτή την ενθάρρυνση. Και ταυτόχρονα να πιέζεται, αλλά με έναν τρόπο που να τον βοηθά να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, γιατί αυτό ακριβώς είχα κι εγώ και πιστεύω ότι με βοήθησε πραγματικά. Οπότε θέλω να έχουν κι εκείνοι το ίδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: Shutterstock
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