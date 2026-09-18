Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του αγώνα της NFL στο Παρίσι
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Burna Boy NFL Παρίσι

Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του αγώνα της NFL στο Παρίσι

Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου

Ο Burna Boy θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του αγώνα της NFL στο Παρίσι
Στο ημίχρονο του αγώνα της NFL στο Παρίσι θα τραγουδήσει ο Burna Boy.

Ο βραβευμένος με Grammy Νιγηριανός τραγουδιστής θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου του ημιχρόνου της αναμέτρησης των Pittsburgh Steelers με τους New Orleans Saints, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του NFL, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου στο Stade de France.

Ο Burna Boy είχε γράψει ιστορία τον Απρίλιο του 2025, καθώς έγινε ο πρώτος Αφρικανός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε ως κεντρικό όνομα σε συναυλία στο Stade de France.

Αναφερόμενος στην επιστροφή του στο συγκεκριμένο στάδιο, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σημασία της εμφάνισής του, θυμίζοντας μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του: «Το Παρίσι μου χάρισε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της καριέρας μου και το να επιστρέφω στο Stade de France για μια τέτοια στιγμή σημαίνει τα πάντα για μένα».

Παράλληλα, ο Burna Boy αναφέρθηκε στη διοργάνωση του NFL στη Γαλλία και στον ρόλο που θα έχει ο ίδιος στο σόου του ημιχρόνου: «Η NFL φέρνει στη Γαλλία κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα, και το γεγονός ότι θα βρεθώ στο επίκεντρο αυτού του γεγονότος εκπροσωπώντας την αφρικανική μουσική μου δίνει την ευκαιρία να προσφέρω στον κόσμο ένα σόου που δεν θα ξεχάσει ποτέ».

Στο φετινό πρόγραμμα των Διεθνών Αγώνων του NFL περιλαμβανόταν επίσης η εμφάνιση των Jonas Brothers στο ημίχρονο της αναμέτρησης στη Μελβούρνη, στις 10 Σεπτεμβρίου. Στις επόμενες διεθνείς αναμετρήσεις του NFL, στο ημίχρονο θα εμφανιστούν ακόμη οι Pedro Sampaio και Ricky Martin στο Ρίο, η Arya Starr στο Λονδίνο, οι Cage the Elephant στο Μόναχο και οι The Warning στην Πόλη του Μεξικού.

Φωτογραφία άρθρου: AFP

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