Μπένι Μπλάνκο: Δεν φοβάμαι να γίνω πατέρας, περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η ημέρα
Μπένι Μπλάνκο: Δεν φοβάμαι να γίνω πατέρας, περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η ημέρα
Θέλω να γίνω ο καλύτερος γονέας και σύντροφος, είπε ο σύζυγος της Σελένα Γκόμεζ
Στην πατρότητα και την προοπτική να αποκτήσει παιδιά αναφέρθηκε ο σύζυγος της Σελένα Γκόμεζ, Μπένι Μπλάνκο, δηλώνοντας πως δεν φοβάται να γίνει πατέρας και πως περιμένει με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η μέρα.
Ο 38χρονος μουσικός παραγωγός μίλησε για την πατρότητα και για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες των παιδικών του χρόνων έχουν επηρεάσει την προσέγγισή του για τη ζωή. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Open Book with Jenna» εξήγησε με αφορμή το νέο του βιβλίο «F*ck Failure» γιατί βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια.
«Κάποια από τα αρνητικά πράγματα που έζησα στα παιδικά μου χρόνια είναι αυτά που με βοήθησαν να φτάσω εκεί που ήθελα και μου έδωσαν το θάρρος και τη γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό» ανέφερε o Μπλάνκο και συνέχισε: «Δεν φοβάμαι. Φυσικά και θέλω να γίνω ο καλύτερος γονέας, ο καλύτερος σύντροφος. Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η μέρα».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο σύζυγος της τραγουδίστριας αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αποτυχία: «Είμαι πεπεισμένος ότι, όταν τελικά συμβεί, θα κάνω λάθη και αυτό είναι εντάξει. Η αποτυχία στην πραγματική ζωή είναι αυτή που θα διαμορφώσει το παιδί μου, αυτή που θα το κάνει να κάνει κάποια λάθη, αλλά είναι και αυτή που θα το κάνει ξεχωριστό».
Δείτε τη συνέντευξή του
Η εξομολόγηση του Μπλάνκο ήρθε λίγες ημέρες αφότου είχε εμφανιστεί ως συμπαρουσιαστής στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Εκεί συζήτησε με την Μπους Χέιγκερ για την πρόσφατη ανάρτηση της Γκόμεζ, μέσω της οποίας εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα. «Ναι. Το πιέζω. Ασκώ όλη την πίεση που μπορώ από εδώ» είπε ο Μπλάνκο αναφερόμενος στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά.
Η Γκόμεζ είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 στο «Vanity Fair» για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει η ίδια. Όπως είχε δηλώσει: «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω. Έχω αρκετά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη δική μου ζωή και τη ζωή του μωρού. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο χρειάστηκε να πενθήσω για ένα διάστημα».
Ο 38χρονος μουσικός παραγωγός μίλησε για την πατρότητα και για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπειρίες των παιδικών του χρόνων έχουν επηρεάσει την προσέγγισή του για τη ζωή. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Open Book with Jenna» εξήγησε με αφορμή το νέο του βιβλίο «F*ck Failure» γιατί βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να δημιουργήσει οικογένεια.
«Κάποια από τα αρνητικά πράγματα που έζησα στα παιδικά μου χρόνια είναι αυτά που με βοήθησαν να φτάσω εκεί που ήθελα και μου έδωσαν το θάρρος και τη γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό» ανέφερε o Μπλάνκο και συνέχισε: «Δεν φοβάμαι. Φυσικά και θέλω να γίνω ο καλύτερος γονέας, ο καλύτερος σύντροφος. Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η μέρα».
Benny Blanco Says He’s ‘Not Afraid’ to Become a Dad and Shares One Thing from His Childhood That He’ll Bring Into Parenting https://t.co/eZtGOGYQmi— People (@people) September 17, 2026
Δείτε τη συνέντευξή του
Η εξομολόγηση του Μπλάνκο ήρθε λίγες ημέρες αφότου είχε εμφανιστεί ως συμπαρουσιαστής στην εκπομπή «Today with Jenna & Sheinelle», την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Εκεί συζήτησε με την Μπους Χέιγκερ για την πρόσφατη ανάρτηση της Γκόμεζ, μέσω της οποίας εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα. «Ναι. Το πιέζω. Ασκώ όλη την πίεση που μπορώ από εδώ» είπε ο Μπλάνκο αναφερόμενος στην επιθυμία τους να αποκτήσουν παιδιά.
Η Γκόμεζ είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο του 2024 στο «Vanity Fair» για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να κυοφορήσει η ίδια. Όπως είχε δηλώσει: «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κυοφορήσω. Έχω αρκετά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη δική μου ζωή και τη ζωή του μωρού. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο χρειάστηκε να πενθήσω για ένα διάστημα».
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