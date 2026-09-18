Απίστευτη γκάφα σε αγώνα χόκεϊ: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας αντί της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο
SPORTS
Νότια Κορέα Βόρεια Κορέα χόκεϊ επί χόρτου ύμνος

Απίστευτη γκάφα σε αγώνα χόκεϊ: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας αντί της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο

Το Μπαγκλαντές αντιμετώπιζε τη Νότια Κορέα στο Ασιατικό πρωτάθλημα με τους παίκτες της δεύτερης να απορούν με τον ύμνο που έπαιξε στα μεγάφωνα

Απίστευτη γκάφα σε αγώνα χόκεϊ: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας αντί της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο
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Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διοργανωτές κάποιου αγώνα παίζουν λάθος ύμνο. 

Συνήθως όμως συμβαίνει σε διοργανώσεις παρόμοιου στυλ, όπως ας πούμε Europa League και Champions League. 

Αυτό που συνέβη στον αγώνα του Μπαγκλαντές με την Νότια Κορέα για το ασιατικό κύπελλο χόκεϊ επί χόρτου ήταν τουλάχιστον ατυχές. 

Οι ομάδες παρατάχθηκαν για να ακουστούν οι ύμνοι και οι παίκτες της Νότιας Κορέας, αντί για τον δικό τους, άκουσαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας

Δεδομένου της αιώνιας κόντρας αυτών των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, το λάθος είναι ασυγχώρητο. 


Οι διοργανωτές διόρθωσαν μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα το λάθος, αφού οι παίκτες κοιτούσαν ο ένας τον άλλον απορημένοι. 

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Για την ιστορία ο αγώνας έληξε 5-0 υπέρ της Νότιας Κορέας. 

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