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Απίστευτη γκάφα σε αγώνα χόκεϊ: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας αντί της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο
Απίστευτη γκάφα σε αγώνα χόκεϊ: Έπαιξαν τον ύμνο της Βόρειας αντί της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο
Το Μπαγκλαντές αντιμετώπιζε τη Νότια Κορέα στο Ασιατικό πρωτάθλημα με τους παίκτες της δεύτερης να απορούν με τον ύμνο που έπαιξε στα μεγάφωνα
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι διοργανωτές κάποιου αγώνα παίζουν λάθος ύμνο.
Συνήθως όμως συμβαίνει σε διοργανώσεις παρόμοιου στυλ, όπως ας πούμε Europa League και Champions League.
Αυτό που συνέβη στον αγώνα του Μπαγκλαντές με την Νότια Κορέα για το ασιατικό κύπελλο χόκεϊ επί χόρτου ήταν τουλάχιστον ατυχές.
Οι ομάδες παρατάχθηκαν για να ακουστούν οι ύμνοι και οι παίκτες της Νότιας Κορέας, αντί για τον δικό τους, άκουσαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας.
Δεδομένου της αιώνιας κόντρας αυτών των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, το λάθος είναι ασυγχώρητο.
Οι διοργανωτές διόρθωσαν μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα το λάθος, αφού οι παίκτες κοιτούσαν ο ένας τον άλλον απορημένοι.
Για την ιστορία ο αγώνας έληξε 5-0 υπέρ της Νότιας Κορέας.
Συνήθως όμως συμβαίνει σε διοργανώσεις παρόμοιου στυλ, όπως ας πούμε Europa League και Champions League.
Αυτό που συνέβη στον αγώνα του Μπαγκλαντές με την Νότια Κορέα για το ασιατικό κύπελλο χόκεϊ επί χόρτου ήταν τουλάχιστον ατυχές.
Οι ομάδες παρατάχθηκαν για να ακουστούν οι ύμνοι και οι παίκτες της Νότιας Κορέας, αντί για τον δικό τους, άκουσαν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας.
Δεδομένου της αιώνιας κόντρας αυτών των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, το λάθος είναι ασυγχώρητο.
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Οι διοργανωτές διόρθωσαν μετά από περίπου πέντε δευτερόλεπτα το λάθος, αφού οι παίκτες κοιτούσαν ο ένας τον άλλον απορημένοι.
Για την ιστορία ο αγώνας έληξε 5-0 υπέρ της Νότιας Κορέας.
🚨 NORTH KOREAN ANTHEM PLAYED FOR SOUTH KOREA BY MISTAKE— contentkikamii (@contentkikamii) September 18, 2026
South Korean hockey players were left visibly confused after North Korea’s national anthem was mistakenly played before their Asian Games match against Bangladesh in Gifu, Japan.
Organisers apologised and later played the…
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