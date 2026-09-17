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Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή, το έγγραφο του ΕΚΑΒ που «καίει» τους γιατρούς για τον Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλίας Θεοδωρόπουλος Ιωάννα Γάκα Γιώργος Μαζωνάκης ΕΚΑΒ

Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή, το έγγραφο του ΕΚΑΒ που «καίει» τους γιατρούς για τον Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί απέκρυψαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ ακόμα και την ταυτότητα του τραγουδιστή, ενώ στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο ασθενής ήταν χωρίς αναπνοή

Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή, το έγγραφο του ΕΚΑΒ που «καίει» τους γιατρούς για τον Μαζωνάκη
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Επιβαρυντικό για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα είναι και το πρωτόκολλο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου την μοιραία Τετάρτη (9/9), όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει πλασμαφαίρεση, καθώς στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή του υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή.  

Όπως αναφέρει ο ALPHA, στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία από τους εμπλεκόμενους ιατρούς, οι οποίοι φέρεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του, παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο έγινε η κλήση.

Συγκεκριμένα, το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».


Παράλληλα, στο έγγραφο γράφονται τα εξής που αφορούν στην κατάσταση που αντιμετώπισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι: «Βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκαν 2 mg αδρεναλίνη στο σημείο, καθόλου BLS με χρήση AED. O ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε αδρεναλίνη», ενώ έχουν τικάρει το κουτάκι που αναφέρει ότι ο ασθενής δεν είχε αναπνοή.
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