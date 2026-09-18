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Άγριο ξύλο σε πτήση από το Μπαγκλαντές προς το Λονδίνο, με επιβάτες να «παίζουν» μπουνιές
Άγριο ξύλο σε πτήση από το Μπαγκλαντές προς το Λονδίνο, με επιβάτες να «παίζουν» μπουνιές
Το πλήρωμα επενέβη και σταμάτησε τον καβγά
Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο επιβατών σημειώθηκε εν ώρα πτήσης προς το Λοhttps://www.protothema.gr/tag/londino/νδίνο, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους επιβάτες, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν παιδιά και ηλικιωμένοι.
Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη σε πτήση της Biman Bangladesh Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το Σιλέτ του Μπανγκλαντές με προορισμό το Λονδίνο. Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους, δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι.
Στο βίντεο, ένας άνδρας που φορά μαύρη μπλούζα φαίνεται να χτυπά επιβάτη που καθόταν στη σειρά πίσω του. Στην συνέχεια ακολουθεί συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν διαδοχικά χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η μπλούζα του ενός σκίστηκε, ενώ η ένταση στην καμπίνα κλιμακώθηκε.
Ο επιβάτης Ουντίν Αλίμ, ο οποίος βρισκόταν και αυτός στην πτήση, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομακτική κατάσταση», επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παρουσία παιδιών και ηλικιωμένων. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι επιβάτες δεν είχαν καμία σχέση με τον καβγά, αλλά αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν το περιστατικό και να βιώσουν τον φόβο που προκάλεσε.
Ο Αλίμ σημείωσε ότι η κατάσταση ήταν ακόμη πιο τρομακτική επειδή η συμπλοκή σημειώθηκε σε ένα αεροπλάνο που βρισκόταν χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος, όπου οι επιβάτες δεν μπορούσαν απλώς να απομακρυνθούν από το σημείο.
Το πλήρωμα καμπίνας επενέβη τελικά και κατάφερε να σταματήσει τη συμπλοκή, με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας να επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση «επιλύθηκε» κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τον καβγά μεταξύ των δύο ανδρών.
Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν κάποιος από τους δύο τραυματίστηκε ή εάν αντιμετώπισε οποιαδήποτε συνέπεια μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Λονδίνο. Η Biman Bangladesh Airlines δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη σε πτήση της Biman Bangladesh Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το Σιλέτ του Μπανγκλαντές με προορισμό το Λονδίνο. Βίντεο που κατέγραψε επιβάτης μέσα από την καμπίνα του αεροσκάφους, δείχνει δύο άνδρες να ανταλλάσσουν γροθιές, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παρακολουθούν έντρομοι.
Στο βίντεο, ένας άνδρας που φορά μαύρη μπλούζα φαίνεται να χτυπά επιβάτη που καθόταν στη σειρά πίσω του. Στην συνέχεια ακολουθεί συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν διαδοχικά χτυπήματα. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η μπλούζα του ενός σκίστηκε, ενώ η ένταση στην καμπίνα κλιμακώθηκε.
Ο επιβάτης Ουντίν Αλίμ, ο οποίος βρισκόταν και αυτός στην πτήση, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομακτική κατάσταση», επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παρουσία παιδιών και ηλικιωμένων. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι επιβάτες δεν είχαν καμία σχέση με τον καβγά, αλλά αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν το περιστατικό και να βιώσουν τον φόβο που προκάλεσε.
Ο Αλίμ σημείωσε ότι η κατάσταση ήταν ακόμη πιο τρομακτική επειδή η συμπλοκή σημειώθηκε σε ένα αεροπλάνο που βρισκόταν χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος, όπου οι επιβάτες δεν μπορούσαν απλώς να απομακρυνθούν από το σημείο.
Το πλήρωμα καμπίνας επενέβη τελικά και κατάφερε να σταματήσει τη συμπλοκή, με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας να επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση «επιλύθηκε» κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τον καβγά μεταξύ των δύο ανδρών.
Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν κάποιος από τους δύο τραυματίστηκε ή εάν αντιμετώπισε οποιαδήποτε συνέπεια μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Λονδίνο. Η Biman Bangladesh Airlines δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.
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