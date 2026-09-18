Πιερρακάκης για Euronext Athens: Η αναβάθμιση δεν είναι το τέλος της διαδρομής, ανεβάζει τον πήχη για τη συνέχεια

Το μήνυμα του ΥΠΟΙΚ για την επιστροφή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές - «Η αξιοπιστία που κερδίσαμε να γίνει κεφάλαιο για νέες επενδύσεις, ισχυρότερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές», τόνισε