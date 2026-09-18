Νίκος Καρβέλας: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, είμαι ακμή

Όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «

», ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στην τοποθέτησή του και τόνισε: «

;».

Ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση επαναλαμβάνοντας: «

».

Κλείσιμο