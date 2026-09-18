Νίκος Καρβέλας: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, είμαι ακμή
Νίκος Καρβέλας: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, είμαι ακμή
Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, δήλωσε ο συνθέτης
Στην άποψη που έχει για τον εαυτό του και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πορεία του αναφέρθηκε ο Νίκος Καρβέλας, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει Έλληνας που να τον θεωρεί «προσωποποίηση της παρακμής» καθώς ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι «ακμή» όπως χαρακτηριστικά δήλωσε.
Το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, ο συνθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία». Κατά την παρουσίαση του καλεσμένου του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, λέγοντας πως μεταξύ άλλων για κάποιους είναι «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Είναι ίσως ο πιο απρόβλεπτος καλεσμένος στην ελληνόφωνη τηλεόραση, για κάποιους είναι ο αοιδός, ο βάρδος και ο τραγουδοποιός που έχει περιγράψει τις καλύτερές μας ώρες και για κάποιους είναι ίσως το το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Η τελευταία ωστόσο αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του μουσικού.
Ο Νίκος Καρβέλας αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό του παρουσιαστή, υποστηρίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνον το ελληνικό κοινό, ενώ αναφέρθηκε και στο καλλιτεχνικό του έργο. «Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», απάντησε ο Νίκος Καρβέλας, αναφερόμενος στη συνέχεια στο έργο του και στις δημιουργίες του.
Ο ίδιος επικαλέστηκε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της πορείας του, προκειμένου να αντικρούσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση: «Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, επειδή αυτό είπες».
Δείτε το βίντεο
Όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «το soundtrack», ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στην τοποθέτησή του και τόνισε: «Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;».
Ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση επαναλαμβάνοντας: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».
«Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό, από τα 18 μου δεν έχω πιει ούτε μια γουλιά κρασί»
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε και στη σχέση του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Πιο αναλυτικά, εξήγησε ότι θα ήθελε να είχε δοκιμάσει LSD, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν του το επιτρέπει. Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, τέσσερις γουλιές μπύρας ήταν αρκετές για να επηρεάσουν έντονα τη συνείδησή του.
Όπως ανέφερε: «Μακάρι να είχα πάρει LSD, δεν έχω πάρει. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπιλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μία φορά μπύρα. Μια φορά πήρα μπύρα και ο άνθρωπος που ήμουν μαζί του, μου είπε μετά από δυο ώρες που τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα τι έγινε, τότε δεν είχαμε κινητά, ότι μετά που ήπιαμε, ανεβήκαμε πάνω για να παίξω στο πιάνω κάτι τραγούδια, έκατσα στο πιάνω και μετά σηκώθηκα, πήγα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα».
Ο Νίκος Καρβέλας συνέχισε περιγράφοντας την επίδραση που είχε πάνω του η συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ, αλλά και μια εμπειρία που, όπως δήλωσε, είχε στα 18 του από ένα τσιγάρο που κάπνισε και δεν γνώριζε τι περιείχε. «Του είπα ότι δεν έχω συνείδηση. Είχα πιεί τέσσερις γουλιές μπύρα και ξέχασα το ποιος είμαι και τι κάνω. Δεν έχω πιεί ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω καπνίσει ποτέ μπάφο, εκτός από μία φορά που διαπίστωσα τα συμπτώματα. Από τα 18 μου μέχρι τα 75 μου, δεν έχω πιεί ούτε μια γουλιά κρασί. Είμαι εντελώς αχάμπαρος από όλα αυτά τα πράγματα, όχι κατ’ επιλογήν» σχολίασε.
Σε άλλο σημείο, ο Νίκος Καρβέλας παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει παραισθησιογόνες ουσίες, ενώ εξήγησε πως η περιέργεια αυτή έχει παραμείνει ως απωθημένο: «Αν είχα επιλογή, νομίζω θα ήμουν χωμένος στα ναρκωτικά και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω LSD, αν δεν φοβόμουν ότι θα χαθώ κάποια στιγμή. Θα ήταν ωραίο να δω εικόνες, χρώματα, δεν ξέρω, μου έχει μείνει απωθημένο αυτό. Θα ήθελα να πάρω τέτοια ναρκωτικά, παραισθησιογόνα, τι να πάρω speed; Θα έπαιρνα τα ψυχότροπα. Στα 18 μου μόνο κάπνισα ένα τσιγάρο που δεν ξέρω τι είχε μέσα, και είχα τρομακτικές παραισθήσεις, χάθηκα σε κάποια διάσταση, δεν μπορούσα να μιλήσω, να καταλάβω τι μου έλεγαν, και όταν με έβαλε ο αδερφός μου στο πιάνο να καθίσω, έβαλα τα χέρια μου και δε μπορούσα να παίξω, δεν μπορούσα να σχηματίσω προτάσεις, καταλάβαινα ότι είμαι ο Νίκος Καρβέλας κάπου χαμένος Τότε με πήγε ο αδερφός μου σε έναν ψυχίατρο και είπε "παρακάλα να κατέβει ο αδερφός σου από εκεί που είναι"».
Το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, ο συνθέτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία». Κατά την παρουσίαση του καλεσμένου του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, λέγοντας πως μεταξύ άλλων για κάποιους είναι «ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Είναι ίσως ο πιο απρόβλεπτος καλεσμένος στην ελληνόφωνη τηλεόραση, για κάποιους είναι ο αοιδός, ο βάρδος και ο τραγουδοποιός που έχει περιγράψει τις καλύτερές μας ώρες και για κάποιους είναι ίσως το το soundtrack της ελληνικής παρακμής». Η τελευταία ωστόσο αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του μουσικού.
Ο Νίκος Καρβέλας αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό του παρουσιαστή, υποστηρίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει σχηματίσει για εκείνον το ελληνικό κοινό, ενώ αναφέρθηκε και στο καλλιτεχνικό του έργο. «Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής», απάντησε ο Νίκος Καρβέλας, αναφερόμενος στη συνέχεια στο έργο του και στις δημιουργίες του.
Ο ίδιος επικαλέστηκε ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα της πορείας του, προκειμένου να αντικρούσει τη συγκεκριμένη τοποθέτηση: «Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Δεν υπάρχει νομίζω ούτε ένας Έλληνας που θα με θεωρούσε προσωποποίηση της παρακμής, επειδή αυτό είπες».
Δείτε το βίντεο
Όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος διευκρίνισε ότι είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «το soundtrack», ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στην τοποθέτησή του και τόνισε: «Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;».
Ο συνθέτης ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση επαναλαμβάνοντας: «Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή».
«Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό, από τα 18 μου δεν έχω πιει ούτε μια γουλιά κρασί»
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε και στη σχέση του με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Πιο αναλυτικά, εξήγησε ότι θα ήθελε να είχε δοκιμάσει LSD, όμως η κατάσταση της υγείας του δεν του το επιτρέπει. Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, τέσσερις γουλιές μπύρας ήταν αρκετές για να επηρεάσουν έντονα τη συνείδησή του.
Όπως ανέφερε: «Μακάρι να είχα πάρει LSD, δεν έχω πάρει. Δεν μου το επιτρέπει η υγεία μου. Δυστυχώς δεν έχω πάρει κανένα ναρκωτικό. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είμαι άσπιλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μία φορά μπύρα. Μια φορά πήρα μπύρα και ο άνθρωπος που ήμουν μαζί του, μου είπε μετά από δυο ώρες που τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα τι έγινε, τότε δεν είχαμε κινητά, ότι μετά που ήπιαμε, ανεβήκαμε πάνω για να παίξω στο πιάνω κάτι τραγούδια, έκατσα στο πιάνω και μετά σηκώθηκα, πήγα στο κρεβάτι και κοιμήθηκα».
Ο Νίκος Καρβέλας συνέχισε περιγράφοντας την επίδραση που είχε πάνω του η συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ, αλλά και μια εμπειρία που, όπως δήλωσε, είχε στα 18 του από ένα τσιγάρο που κάπνισε και δεν γνώριζε τι περιείχε. «Του είπα ότι δεν έχω συνείδηση. Είχα πιεί τέσσερις γουλιές μπύρα και ξέχασα το ποιος είμαι και τι κάνω. Δεν έχω πιεί ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω καπνίσει ποτέ μπάφο, εκτός από μία φορά που διαπίστωσα τα συμπτώματα. Από τα 18 μου μέχρι τα 75 μου, δεν έχω πιεί ούτε μια γουλιά κρασί. Είμαι εντελώς αχάμπαρος από όλα αυτά τα πράγματα, όχι κατ’ επιλογήν» σχολίασε.
Σε άλλο σημείο, ο Νίκος Καρβέλας παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει παραισθησιογόνες ουσίες, ενώ εξήγησε πως η περιέργεια αυτή έχει παραμείνει ως απωθημένο: «Αν είχα επιλογή, νομίζω θα ήμουν χωμένος στα ναρκωτικά και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω LSD, αν δεν φοβόμουν ότι θα χαθώ κάποια στιγμή. Θα ήταν ωραίο να δω εικόνες, χρώματα, δεν ξέρω, μου έχει μείνει απωθημένο αυτό. Θα ήθελα να πάρω τέτοια ναρκωτικά, παραισθησιογόνα, τι να πάρω speed; Θα έπαιρνα τα ψυχότροπα. Στα 18 μου μόνο κάπνισα ένα τσιγάρο που δεν ξέρω τι είχε μέσα, και είχα τρομακτικές παραισθήσεις, χάθηκα σε κάποια διάσταση, δεν μπορούσα να μιλήσω, να καταλάβω τι μου έλεγαν, και όταν με έβαλε ο αδερφός μου στο πιάνο να καθίσω, έβαλα τα χέρια μου και δε μπορούσα να παίξω, δεν μπορούσα να σχηματίσω προτάσεις, καταλάβαινα ότι είμαι ο Νίκος Καρβέλας κάπου χαμένος Τότε με πήγε ο αδερφός μου σε έναν ψυχίατρο και είπε "παρακάλα να κατέβει ο αδερφός σου από εκεί που είναι"».
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