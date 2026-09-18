Η Βίκυ Λέανδρος φωτογραφίζεται με τη Χάιντι Κλουμ
GALA
Βίκυ Λέανδρος Χάιντι Κλουμ

Η Βίκυ Λέανδρος φωτογραφίζεται με τη Χάιντι Κλουμ

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Heidifest, τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει το μοντέλο, λίγο πριν από την έναρξη του Oktoberfest

Η Βίκυ Λέανδρος φωτογραφίζεται με τη Χάιντι Κλουμ
Μια συνάντηση με τη Χάιντι Κλουμ είχε η Βίκυ Λέανδρος, με τις δυο γυναίκες να ποζάρουν μαζί στο Instagram. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Heidifest, τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει το μοντέλο στο ιστορικό Hofbräuhaus του Μονάχου, λίγο πριν από την έναρξη του Oktoberfest.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς οι δύο γυναίκες είχαν ένα τετ-α-τετ και φωτογραφήθηκαν μαζί. Η Βίκυ Λέανδρος μάλιστα δημοσίευσε κοινό τους στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε: «Μια υπέροχη βραδιά χθες στο Heidifest της Χάιντι Κλουμ στο Μόναχο!»

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