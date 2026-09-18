Σπύρος Γραμμένος για την κακοποίηση στα 13 του: Έφτασα 35 για να καταλάβω τι είχε συμβεί
Σπύρος Γραμμένος για την κακοποίηση στα 13 του: Έφτασα 35 για να καταλάβω τι είχε συμβεί
Στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα, όταν σηκώθηκα να φύγω μου είπε «αυτό είναι το μυστικό μας» δήλωσε ο τραγουδοποιός για την κακοποίηση που υπέστη όταν ήταν ανήλικος
Στην κακοποίηση που υπέστη σε ηλικία 13 ετών αναφέρθηκε ο Σπύρος Γραμμένος, εξηγώντας πως χρειάστηκε να φτάσει στα 35 του για να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.
Ο 46χρονος τραγουδοποιός μίλησε μεταξύ άλλων στη Lifo για το άγχος που αντιμετωπίζει και στις κρίσεις πανικού που ξεκίνησαν στην εφηβεία του. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι κρίσεις πανικού εμφανίστηκαν από την ηλικία των 15 ετών, συνοδευόμενες από τον φόβο ότι «θα με αφήσει το σώμα μου». Όπως ανέφερε, χρόνια αργότερα, μέσα από την ψυχοθεραπεία, άρχισε να κατανοεί τη σύνδεση που υπήρχε ανάμεσα στη σχέση του με το σώμα του και την κακοποίηση που είχε υποστεί στα 13 του.
Αναφερόμενος στην κακοποίηση, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο θύτης τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν υπεύθυνος για το συμβάν. «Εμένα ήταν παθητική κακοποίηση. Ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το μόριό μου. Όταν σηκώθηκα να φύγω μου είπε "αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γ@μ@σ@ν". Στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα "αυτή η φάση" » δήλωσε, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να μιλήσει για όσα είχε βιώσει και να αντιληφθεί πως η ενοχή που ένιωθε δεν του ανήκε.
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Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «Αποσυνδέθηκα από το σώμα μου για να μην νιώσω όλο αυτό που συμβαίνει. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να συνδεθώ ξανά με το σώμα μου. Οι κρίσεις ξεκίνησαν έναν χρόνο μετά την κακοποίησή μου».
Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε για χρόνια τις συνέπειες της κακοποίησης, ο Σπύρος Γραμμένος χρησιμοποίησε την εικόνα μιας «μαύρης μπάλας» που κουβαλούσε μέσα του και συνέδεσε την απόφαση να μιλήσει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του. «Η στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή. Τη στιγμή που μιλάς είναι σαν να ξερνάς αυτήν τη μαύρη μπάλα που κουβαλάς μέσα σου. Απ’ όταν έφτυσα αυτή την μπάλα έγινα άλλος άνθρωπος» εξήγησε.
Ο 46χρονος τραγουδοποιός μίλησε μεταξύ άλλων στη Lifo για το άγχος που αντιμετωπίζει και στις κρίσεις πανικού που ξεκίνησαν στην εφηβεία του. Ο ίδιος εξήγησε ότι οι κρίσεις πανικού εμφανίστηκαν από την ηλικία των 15 ετών, συνοδευόμενες από τον φόβο ότι «θα με αφήσει το σώμα μου». Όπως ανέφερε, χρόνια αργότερα, μέσα από την ψυχοθεραπεία, άρχισε να κατανοεί τη σύνδεση που υπήρχε ανάμεσα στη σχέση του με το σώμα του και την κακοποίηση που είχε υποστεί στα 13 του.
Αναφερόμενος στην κακοποίηση, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο θύτης τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν υπεύθυνος για το συμβάν. «Εμένα ήταν παθητική κακοποίηση. Ο άνθρωπος ήθελε να χρησιμοποιήσει το μόριό μου. Όταν σηκώθηκα να φύγω μου είπε "αυτό είναι το μυστικό μας, άμα το μάθει κανείς μας γ@μ@σ@ν". Στα 13 μου έγινα συνένοχος σε ένα έγκλημα. Έφτασα στα 35 μου να καταλάβω τι είχε συμβεί. Έλεγα "αυτή η φάση" » δήλωσε, εξηγώντας ότι χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να μπορέσει να μιλήσει για όσα είχε βιώσει και να αντιληφθεί πως η ενοχή που ένιωθε δεν του ανήκε.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «Αποσυνδέθηκα από το σώμα μου για να μην νιώσω όλο αυτό που συμβαίνει. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να συνδεθώ ξανά με το σώμα μου. Οι κρίσεις ξεκίνησαν έναν χρόνο μετά την κακοποίησή μου».
Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε για χρόνια τις συνέπειες της κακοποίησης, ο Σπύρος Γραμμένος χρησιμοποίησε την εικόνα μιας «μαύρης μπάλας» που κουβαλούσε μέσα του και συνέδεσε την απόφαση να μιλήσει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του. «Η στιγμή της κακοποίησης σου δημιουργεί μια μαύρη μπάλα στο στήθος σου, έτσι το ένιωθα μια ζωή. Τη στιγμή που μιλάς είναι σαν να ξερνάς αυτήν τη μαύρη μπάλα που κουβαλάς μέσα σου. Απ’ όταν έφτυσα αυτή την μπάλα έγινα άλλος άνθρωπος» εξήγησε.
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