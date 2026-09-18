Σπύρος Γραμμένος για την κακοποίηση στα 13 του: Έφτασα 35 για να καταλάβω τι είχε συμβεί

Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «

».

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο βίωσε για χρόνια τις συνέπειες της κακοποίησης, ο Σπύρος Γραμμένος χρησιμοποίησε την εικόνα μιας «

» που κουβαλούσε μέσα του και συνέδεσε την απόφαση να μιλήσει με μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του.

«

» εξήγησε.