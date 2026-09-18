Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, αλλά από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων

στην εκπομπή «Αταίριαστοι», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.

Στη συνέχεια,

τόνισε

πως δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο ζωής του τραγουδιστή:

«





Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου



Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.

;».Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές , μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.

Στην πλατεία που παίζω με τον γιο μου μπάλα, όλοι μιλάνε. Ξέρω ότι υπάρχει μια υπερβολή στα στόματα των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε να μην το ξέρανε παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Ας ήταν και άσωτος υιός. Αυτό θα τα μιλήσει ο Γιώργης με τον Θεό πάνω. Εγώ δεν έχω δίκαιο να τον κρίνω. Το να μη συμφωνώ με τη ζωή που κάνει, ναι, μπορώ να διαφωνήσω, αλλά όλα τα άλλα; Δηλαδή να πάει από λάθος αυτών των δύο αλητήριων ανθρώπων