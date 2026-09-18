Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, αλλά από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων
Θανάσης Βισκαδουράκης: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, αλλά από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων
«Με πλήγωσε ο θάνατός του, γιατί ρε παιδί μου να φύγει τζάμπα ένας άνθρωπος;» σχολίασε ο ηθοποιός
Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, υποστηρίζοντας πως ο τραγουδιστής δεν έφυγε «από το ξερό του το κεφάλι», αλλά εξαιτίας του λάθους δύο ανθρώπων, τους οποίους χαρακτήρισε «απατεώνες».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.
Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και υποστήριξε ότι ο θάνατός του συνδέεται, κατά την άποψή του, με λάθη τρίτων. Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη να σταματήσει, όπως είπε, η σιωπή και να αναζητούνται ευθύνες όταν γίνονται λάθη.
Όπως δήλωσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης: «Με πλήγωσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί δεν έφυγε από τον εαυτό του, από το ξερό του το κεφάλι. Έφυγε από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων. Το ξέρανε οι πάντες. Εντάξει, στην Ελλάδα μεταξύ μας υπάρχει μια ομερτά. Μεταξύ των ηθοποιών, μεταξύ των δημοσιογράφων, μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των γιατρών. Ας κοπεί αυτή η ομερτά, αυτή η προστασία του επαγγέλματος του καθενός, αυτός ο μικρόκοσμος των καλλιτεχνών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, του καθενός, των απλών ανθρώπων. Και οι απλοί άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη. Ας κοπεί. Γιατί ρε παιδί μου να φύγει τζάμπα ένας άνθρωπος;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο ζωής του τραγουδιστή: «Στην πλατεία που παίζω με τον γιο μου μπάλα, όλοι μιλάνε. Ξέρω ότι υπάρχει μια υπερβολή στα στόματα των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε να μην το ξέρανε παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Ας ήταν και άσωτος υιός. Αυτό θα τα μιλήσει ο Γιώργης με τον Θεό πάνω. Εγώ δεν έχω δίκαιο να τον κρίνω. Το να μη συμφωνώ με τη ζωή που κάνει, ναι, μπορώ να διαφωνήσω, αλλά όλα τα άλλα; Δηλαδή να πάει από λάθος αυτών των δύο αλητήριων ανθρώπων;».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου του καλλιτέχνη.
Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και υποστήριξε ότι ο θάνατός του συνδέεται, κατά την άποψή του, με λάθη τρίτων. Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη να σταματήσει, όπως είπε, η σιωπή και να αναζητούνται ευθύνες όταν γίνονται λάθη.
Όπως δήλωσε ο Θανάσης Βισκαδουράκης: «Με πλήγωσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί δεν έφυγε από τον εαυτό του, από το ξερό του το κεφάλι. Έφυγε από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων. Το ξέρανε οι πάντες. Εντάξει, στην Ελλάδα μεταξύ μας υπάρχει μια ομερτά. Μεταξύ των ηθοποιών, μεταξύ των δημοσιογράφων, μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των γιατρών. Ας κοπεί αυτή η ομερτά, αυτή η προστασία του επαγγέλματος του καθενός, αυτός ο μικρόκοσμος των καλλιτεχνών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, του καθενός, των απλών ανθρώπων. Και οι απλοί άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη. Ας κοπεί. Γιατί ρε παιδί μου να φύγει τζάμπα ένας άνθρωπος;».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, τόνισε πως δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο ζωής του τραγουδιστή: «Στην πλατεία που παίζω με τον γιο μου μπάλα, όλοι μιλάνε. Ξέρω ότι υπάρχει μια υπερβολή στα στόματα των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε να μην το ξέρανε παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Ας ήταν και άσωτος υιός. Αυτό θα τα μιλήσει ο Γιώργης με τον Θεό πάνω. Εγώ δεν έχω δίκαιο να τον κρίνω. Το να μη συμφωνώ με τη ζωή που κάνει, ναι, μπορώ να διαφωνήσω, αλλά όλα τα άλλα; Δηλαδή να πάει από λάθος αυτών των δύο αλητήριων ανθρώπων;».
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή που υπέστη κατά τη διάρκεια συνεδρίας πλασμαφαίρεσης στην ιδιωτική κλινική Stem Cell, στο Κολωνάκι. Για τον θάνατό του κατηγορούνται οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου πέρασαν την πρώτη τους νύχτα στις φυλακές, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλείψεως.
Οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν το πρωί της Πέμπτης στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά. Για λόγους ασφαλείας, θα προαυλίζονται μόνοι τους και υπό αυξημένη επιτήρηση.
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