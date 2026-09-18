Η Θέουτα «βράζει» ξανά: Σοβαρά επεισόδια, χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους για μια θέση στον νέο καταυλισμό, βίντεο

Ανησυχία για ασφάλεια και υγειονομικές συνθήκες

Οι περισσότεροι επέστρεψαν, ωστόσο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 13.000 άνθρωποι παρέμειναν στην περιοχή. Πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να διαμένουν σε αυτοσχέδιους χώρους και στις παραλίες.Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με έντονη κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του. Ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία ότι η κατάσταση αντιμετωπίστηκε λανθασμένα, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκαν μπροστά σε έναν αριθμό αφίξεων στον οποίο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν.Σε τηλεοπτική του εμφάνιση στις 14 Σεπτεμβρίου, ο Ισπανός πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι οι αρχές κατακλύστηκαν από τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν στη Θέουτα. Ανέφερε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η κατάσταση να έχει τεθεί υπό έλεγχο μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας υπομονή από τους περίπου 84.000 κατοίκους της πόλης.Παράλληλα, ερωτήματα έχουν προκύψει σχετικά με το εάν και σε ποιον βαθμό η ισπανική κυβέρνηση είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις μαζικές αφίξεις.Αρχικά, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι δεν είχε υπάρξει προειδοποίηση. Στις 25 Αυγούστου, η κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Θέουτα είχε δηλώσει ότι δεν διέθετε πληροφορίες για όσα επρόκειτο να συμβούν στις 30 Ιουλίου.Αργότερα, ωστόσο, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε 40 επικοινωνίες που μέχρι τότε ήταν απόρρητες, από τις οποίες προέκυπτε ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών της Ισπανίας (CNI) είχε ενημερώσει στις 29 Ιουλίου για οργανωμένες προσπάθειες εισόδου στη Θέουτα τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα.Σε μία από αυτές γινόταν λόγος για κάλεσμα μέσω των social media για μαζική απόπειρα διέλευσης το επόμενο βράδυ, ενώ το CNI είχε μεταφέρει σχετική ενημέρωση και στις μαροκινές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τη Daily Mail.Ο Σάντσεθ, πάντως, απέρριψε την ερμηνεία ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα συνιστούσαν επίσημη προειδοποίηση για την έκταση όσων ακολούθησαν.«Τα WhatsApp δεν αποτελούν απόδειξη ότι υπήρξε προειδοποίηση, το αντίθετο», δήλωσε.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, κάτοικοι της Θέουτα εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια, με αναφορές για καθημερινά περιστατικά βίας, επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις.Η εισαγγελέας της Θέουτα, Σίλβια Ρόχας, έχει κάνει λόγο για «εκθετική αύξηση» εγκλημάτων, αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε σεξουαλικές επιθέσεις, ακόμη και σε περιστατικά με θύματα ανηλίκους.Παράλληλα, ειδικοί σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας που μίλησαν στην ισπανική εφημερίδα «El Mundo» προειδοποίησαν για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης.Δύσκολες χαρακτηρίζονται και οι υγειονομικές συνθήκες στους πρόχειρους καταυλισμούς. Ένας έφηβος από το Μαρόκο διαγνώστηκε αυτή την εβδομάδα θετικός στην ευλογιά των πιθήκων και τέθηκε σε απομόνωση, όπου λαμβάνει θεραπεία. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον πέντε κρούσματα φυματίωσης μεταξύ των μεταναστών.Περισσότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει ο περιφερειακός πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ο οποίος παρομοίασε την κατάσταση στην περιοχή με «χύτρα ταχύτητας» που ενδέχεται να εκραγεί ανά πάσα στιγμή.«Η πόλη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι ήταν πριν από αυτό το γεγονός. Οι κάτοικοι της Θέουτα έχουν χάσει τη χαρά τους και ο τρόπος ζωής τους έχει κλονιστεί πλήρως», δήλωσε σε ευρωβουλευτές.