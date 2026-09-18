Εργαλείο ΑΙ σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις

Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου για ελέγχους σε παράνομες διαφημίσεις στο διαδίκτυο προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα όπως αυτά που συνέβαλαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.





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Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου το medwatch θα σκανάρει τα αδειοδοτημένα ιατρεία που είναι εγγεγραμμένα στα ψηφιακά ιατρεία - πιλότος ήταν το ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. «Ανιχνεύσαμε όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων, τις συγκρίναμε με τη νομοθεσία για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως π.χ. κέντρα αισθητικής»«Το εργαλείο εντοπίζει κάθε διαφήμιση εφόσον τελούνται ιατρικές πράξεις άρα πιάνει το σύνολο της αναφοράς αυτής» είπε ο κ. Γεωργιάδης.Διευκρινίζοντας ακόμα περισσότερο ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το medwatch «κατηγοριοποιεί τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα ανάλογα με τη σοβαρότητα της πιθανής παράβασης, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου».«Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής για να γίνεται έλεγχος των πληροφοριών σχετικά με ιατρικές πράξεις» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας ανακοινώνοντας ότι «από την πρώτη εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου σε 9.000 δομές που υπάγονται στον ΙΣΑ που ελέγξαμε ήδη, αυτές που έχουν πιθανές παραβάσεις είναι λιγότερες από 200». Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν 8.500 δομές, βρέθηκαν 5069 ευρήματα προς εξέταση και οι δομές που θέλουν περαιτέρω έλεγχο γιατί βρέθηκαν στο "κόκκινο" είναι 231: 160 μη ιατρικές δομές (ινστιτούτα σπα και οτιδήποτε άλλο) και 50 ιατρεία»«Το γεγονός ότι δύο άνθρωποι αποδείχθηκαν απατεώνες δεν καταδικάζει το σύνολο των ιδιωτών γιατρών στη χώρα» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.Όσον αφορά το δεύτερο εργαλείο «ένα app για τα κινητά που ελέγχει ο ίδιος την άδεια των ιατρείων», ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι «χρειαζόμαστε νομοθετική εξουσιοδότηση, θα εντάξουμε σχετικό άρθρο σε νόμο που είναι σε διαβούλευση ώστε σε περίπου έναν μήνα να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό».Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «θα συσταθεί επιτροπή σε επίπεδο ΓΓ για να δούμε το πλαίσιο και αν υπάρχουν γκρίζες ζώνες να φωτίσουμε και νομοθετικά για το πώς θα οριοθετήσουμε την αναγεννητική ιατρική, ευεξία κ.α. Αν η Ελλάδα τα απαγόρευε όλα, όσοι ενδιαφέρονται θα πήγαιναν στο εξωτερικό ή θα το έκαναν παράνομα. Το σημαντικό είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και πρωτίστως με ασφάλεια».Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τους πολίτες να υποψιάζονται πράξεις παράνομες ήδη από τον Ηλεκτρονικό τους Φάκελο Υγείας. Όπως είπε, ό,τι είναι νόμιμο συνταγογραφείται και καταγράφεται στον ψηφιακό φάκελο. Εάν δε βλέπουν στο MyHealth App πράξεις που τυχόν έκαναν πρέπει να ρωτάνε τους γιατρούς που επισκέπτονται.