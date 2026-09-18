Η τελευταία μέρα της Λίλι Κόλινς στα γυρίσματα του Emily in Paris: Αυτό το κεφάλαιο με άλλαξε για πάντα
Η τελευταία μέρα της Λίλι Κόλινς στα γυρίσματα του Emily in Paris: Αυτό το κεφάλαιο με άλλαξε για πάντα
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε την «Έμιλι Κούπερ» μέσα από ένα φορτισμένο κείμενο
Με ένα φορτισμένο μήνυμα αποχαιρέτησε η Λίλι Κόλινς την Έμιλι Κούπερ, τον ρόλο που τη συνόδευσε τα τελευταία επτά χρόνια. Η ηθοποιός ολοκληρωσε την τελευταία της ημέρα στα γυρίσματα ως η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» και δημοσίευσε ένα μακροσκελές κείμενο για το ταξίδι της μέσα από έξι σεζόν.
Όπως μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, δυσκολεύτηκε ακόμη και να βρει τις λέξεις για να περιγράψει όσα σήμανε για εκείνη ο χαρακτήρας της αισιόδοξης Αμερικανίδας στο Παρίσι. Παρόλα αυτά, φεύγει από αυτή τη διαδρομή με αίσθημα υπερηφάνειας, ευγνωμοσύνης και την πεποίθηση ότι ο ρόλος την επηρέασε βαθιά.
«Η τελευταία μου ημέρα στα γυρίσματα ως Έμιλι… Δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε για μένα αυτή η διαδρομή. Για τόσα πολλά χρόνια, η Έμιλι ήταν μέρος της ζωής μου και, σε κάθε σεζόν, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της στο Instagram.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους συντελεστές της σειράς του Netflix, από τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες μέχρι το συνεργείο και τους συμπρωταγωνιστές της, τους οποίους χαρακτήρισε πλέον «οικογένεια». Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι».
Δεν παρέλειψε επίσης να πει ένα «ευχαριστώ» και στον κόσμο που αγάπησε τη σειρά: «Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτά τα τελευταία επτά χρόνια και τις έξι σεζόν, κρατώντας μας εμπνευσμένους ώστε να ονειρευόμαστε όλο και μεγαλύτερα πράγματα σε αυτή την επική περιπέτειά μας».
Κλείνοντας, χαρακτήρισε τον αποχαιρετισμό της προς την Έμιλι Κούπερ γλυκόπικρο, ενώ δήλωσε περήφανη και ευγνώμων για τον ρόλο που, όπως είπε, την άλλαξε για πάντα. «Θα κουβαλώ αυτό το κεφάλαιο μέσα μου για πάντα. Το να αποχαιρετώ μοιάζει εντελώς εξωπραγματικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα νιώθω απίστευτα περήφανη και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να γίνω εκείνη. Και να αποτελέσω μέρος κάτι τόσο χαρούμενου. Αυτό με άλλαξε για πάντα. Au revoir, Έμιλι Κούπερ…», κατέληξε.
Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
Όπως μοιράστηκε με τους θαυμαστές της, δυσκολεύτηκε ακόμη και να βρει τις λέξεις για να περιγράψει όσα σήμανε για εκείνη ο χαρακτήρας της αισιόδοξης Αμερικανίδας στο Παρίσι. Παρόλα αυτά, φεύγει από αυτή τη διαδρομή με αίσθημα υπερηφάνειας, ευγνωμοσύνης και την πεποίθηση ότι ο ρόλος την επηρέασε βαθιά.
«Η τελευταία μου ημέρα στα γυρίσματα ως Έμιλι… Δεν έχω λόγια. Είναι αδύνατο να βρω τις λέξεις για να περιγράψω τι σήμαινε για μένα αυτή η διαδρομή. Για τόσα πολλά χρόνια, η Έμιλι ήταν μέρος της ζωής μου και, σε κάθε σεζόν, συνέχιζε να με εκπλήσσει, να με εμπνέει και να με προκαλεί», έγραψε αρχικά στην ανάρτησή της στο Instagram.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους συντελεστές της σειράς του Netflix, από τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες μέχρι το συνεργείο και τους συμπρωταγωνιστές της, τους οποίους χαρακτήρισε πλέον «οικογένεια». Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Ευχαριστώ, Ντάρεν Σταρ, που δημιούργησες αυτή την αθεράπευτα αισιόδοξη Αμερικανίδα στο Παρίσι, η οποία βρίσκεται διαρκώς έξω από τη ζώνη άνεσής της, μαθαίνοντας να εμπιστεύεται τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται στους άλλους καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη νέα της ζωή. Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκες για να της δώσω ζωή. Ευχαριστώ το απαράμιλλο συνεργείο μας, τους σεναριογράφους, τους σκηνοθέτες μας και, φυσικά, το απίστευτο καστ μας, που πλέον είναι οικογένεια και χωρίς το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη διαδρομή. Εσείς κάνατε την Έμιλι, Έμιλι. Εσείς κάνατε αυτόν τον κόσμο να μοιάζει με σπίτι».
Δεν παρέλειψε επίσης να πει ένα «ευχαριστώ» και στον κόσμο που αγάπησε τη σειρά: «Και merci σε όλους εσάς που μας στηρίζετε αυτά τα τελευταία επτά χρόνια και τις έξι σεζόν, κρατώντας μας εμπνευσμένους ώστε να ονειρευόμαστε όλο και μεγαλύτερα πράγματα σε αυτή την επική περιπέτειά μας».
Κλείνοντας, χαρακτήρισε τον αποχαιρετισμό της προς την Έμιλι Κούπερ γλυκόπικρο, ενώ δήλωσε περήφανη και ευγνώμων για τον ρόλο που, όπως είπε, την άλλαξε για πάντα. «Θα κουβαλώ αυτό το κεφάλαιο μέσα μου για πάντα. Το να αποχαιρετώ μοιάζει εντελώς εξωπραγματικό και γλυκόπικρο, αλλά πάνω απ’ όλα νιώθω απίστευτα περήφανη και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να γίνω εκείνη. Και να αποτελέσω μέρος κάτι τόσο χαρούμενου. Αυτό με άλλαξε για πάντα. Au revoir, Έμιλι Κούπερ…», κατέληξε.
Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς
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