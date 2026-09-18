Ραφαέλα Ψαρρού για τα 15 χρόνια με τον Γιώργο Καράβα: Εξελισσόμαστε μαζί, σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί, όπως και εσύ
Ραφαέλα Ψαρρού για τα 15 χρόνια με τον Γιώργο Καράβα: Εξελισσόμαστε μαζί, σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί, όπως και εσύ
Είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε, έγραψε η σύζυγος του μοντέλου
Στα 15 χρόνια κοινής πορείας με τον Γιώργο Καράβα αναφέρθηκε η Ραφαέλα Ψαρρού, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της, ενώ τόνισε πως εξελίσσονται μαζί και βρίσκονται διαρκώς ο ένας στο πλευρό του άλλου.
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του μοντέλου έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους από τη θάλασσα.
Η Ραφαέλα Ψαρρού σημείωσε πως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της προκαλεί συγκίνηση, καθώς, κάνοντας μια αναδρομή στην κοινή τους πορεία, διαπίστωσε πως με τον σύζυγό της συνεχίζουν να εξελίσσονται μαζί.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και κάπως συγκινούμαι. 15 χρόνια μαζί και συνέχεια κάνουμε καινούργια πράγματα, βρίσκουμε νέες τρέλες, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε μαζί. Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί (συνήθως έτσι γίνεται). Σε κάθε δική μου, είσαι εσύ. Και τελικά νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε. Μαζί».
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του μοντέλου έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία τους από τη θάλασσα.
Η Ραφαέλα Ψαρρού σημείωσε πως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της προκαλεί συγκίνηση, καθώς, κάνοντας μια αναδρομή στην κοινή τους πορεία, διαπίστωσε πως με τον σύζυγό της συνεχίζουν να εξελίσσονται μαζί.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και κάπως συγκινούμαι. 15 χρόνια μαζί και συνέχεια κάνουμε καινούργια πράγματα, βρίσκουμε νέες τρέλες, αλλάζουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε μαζί. Σε κάθε δική σου τρέλα είμαι εκεί (συνήθως έτσι γίνεται). Σε κάθε δική μου, είσαι εσύ. Και τελικά νομίζω πως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Να είμαστε πάντα ο ένας δίπλα στον άλλον, χωρίς να σταματάμε ποτέ να προχωράμε. Μαζί».
Δείτε την ανάρτησή της
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