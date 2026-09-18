Απολογήθηκε η αθλήτρια Hyrox που συνέχισε να αγωνίζεται ενώ είχε αφοδεύσει πάνω της: «Έπρεπε να είχα σταματήσει»
Απολογήθηκε η αθλήτρια Hyrox που συνέχισε να αγωνίζεται ενώ είχε αφοδεύσει πάνω της: «Έπρεπε να είχα σταματήσει»
«Έμαθα ότι υπάρχει περισσότερα στη ζωή από τους αγώνες», αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η Αυστραλή Τζοάνα Βιέτρζικ
Η Αυστραλή αθλήτρια Τζοάνα Βιέτρζικ ζήτησε συγγνώμη μετά τον σάλο που προκάλεσε η απόφασή της να συνεχίσει να αγωνίζεται σε διοργάνωση Hyrox στο Πεκίνο, παρότι είχε αφοδεύσει πάνω της κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη διοργάνωση που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media έδειξαν την αθλήτρια να συνεχίζει την προσπάθειά της, με εμφανή σημάδια ότι είχε χάσει τον έλεγχο του εντέρου της, ενώ συμμετείχε κανονικά στις διαδοχικές δοκιμασίες του αγώνα.
Η Βιέτζικ συνέχισε να εκτελεί ασκήσεις υψηλής έντασης, όπως κωπηλατική μηχανή και ρίψεις μπάλας, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια της αθλητικής προσπάθειας. Η ίδια, η οποία είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στην κατηγορία γυναικών Pro του HYROX, είχε αρχικά απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η αθλήτρια από τη Μελβούρνη εξέφρασε τη συγγνώμη της προς τους διοργανωτές, τις συναθλήτριές της και το κοινό. «Θέλω να προσφέρω την ειλικρινή μου συγγνώμη στον λαό της Κίνας, στις συναθλήτριές μου, στους θεατές και στους διοργανωτές του Hyrox για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Πεκίνο», ανέφερε.
Η Βιέτζικ υποστήριξε ότι πριν από την εκκίνηση αισθανόταν απολύτως καλά και δεν περίμενε ότι θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. «Ένιωθα εντελώς υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση στην αρχή του αγώνα, χωρίς κανέναν λόγο να περιμένω ότι θα εμφανιζόταν κάποια ασθένεια», έγραψε. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η επιλογή της να συνεχίσει ήταν λανθασμένη. «Κοιτάζοντας πίσω, μετανιώνω που δεν αποχώρησα από την πίστα. Αναγνωρίζω ότι θα έπρεπε να είχα πάρει διαφορετική απόφαση. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την επιλογή μου να συνεχίσω και λυπάμαι βαθιά για την αμηχανία και την αναστάτωση που προκάλεσα», σημείωσε.
Η 20χρονη αθλήτρια ανέφερε ότι η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μάθημα για την ίδια, τονίζοντας πως η προσπάθεια για μια επίδοση δεν πρέπει να υπερισχύει όλων των άλλων. «Έμαθα ότι υπάρχει περισσότερα στη ζωή από τους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ακούσια απώλεια ελέγχου του εντέρου μπορεί να εμφανιστεί σε αθλητές κατά τη διάρκεια εξαντλητικών αγώνων αντοχής, λόγω της μεγάλης σωματικής πίεσης και της έντονης προσπάθειας. Η Βιέτζικ, πάντως, αναγνώρισε ότι η απόφασή της να συνεχίσει μέχρι το τέλος του αγώνα ήταν αυτή που μετέτρεψε μια δύσκολη στιγμή σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.
Βίντεο και φωτογραφίες από τη διοργάνωση που κυκλοφόρησαν ευρέως στα social media έδειξαν την αθλήτρια να συνεχίζει την προσπάθειά της, με εμφανή σημάδια ότι είχε χάσει τον έλεγχο του εντέρου της, ενώ συμμετείχε κανονικά στις διαδοχικές δοκιμασίες του αγώνα.
@dailymailau
The co-founder of HYROX has issued a personal apology and vowed to overhaul the rules after an Aussie athlete powered to victory while covered in her own faeces. #hyrox #athlete #poo #australia #fyp♬ original sound - Daily Mail Australia - Daily Mail Australia
Η Βιέτζικ συνέχισε να εκτελεί ασκήσεις υψηλής έντασης, όπως κωπηλατική μηχανή και ρίψεις μπάλας, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια της αθλητικής προσπάθειας. Η ίδια, η οποία είναι κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στην κατηγορία γυναικών Pro του HYROX, είχε αρχικά απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η αθλήτρια από τη Μελβούρνη εξέφρασε τη συγγνώμη της προς τους διοργανωτές, τις συναθλήτριές της και το κοινό. «Θέλω να προσφέρω την ειλικρινή μου συγγνώμη στον λαό της Κίνας, στις συναθλήτριές μου, στους θεατές και στους διοργανωτές του Hyrox για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Πεκίνο», ανέφερε.
Η Βιέτζικ υποστήριξε ότι πριν από την εκκίνηση αισθανόταν απολύτως καλά και δεν περίμενε ότι θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. «Ένιωθα εντελώς υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση στην αρχή του αγώνα, χωρίς κανέναν λόγο να περιμένω ότι θα εμφανιζόταν κάποια ασθένεια», έγραψε. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως η επιλογή της να συνεχίσει ήταν λανθασμένη. «Κοιτάζοντας πίσω, μετανιώνω που δεν αποχώρησα από την πίστα. Αναγνωρίζω ότι θα έπρεπε να είχα πάρει διαφορετική απόφαση. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την επιλογή μου να συνεχίσω και λυπάμαι βαθιά για την αμηχανία και την αναστάτωση που προκάλεσα», σημείωσε.
Η 20χρονη αθλήτρια ανέφερε ότι η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μάθημα για την ίδια, τονίζοντας πως η προσπάθεια για μια επίδοση δεν πρέπει να υπερισχύει όλων των άλλων. «Έμαθα ότι υπάρχει περισσότερα στη ζωή από τους αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ακούσια απώλεια ελέγχου του εντέρου μπορεί να εμφανιστεί σε αθλητές κατά τη διάρκεια εξαντλητικών αγώνων αντοχής, λόγω της μεγάλης σωματικής πίεσης και της έντονης προσπάθειας. Η Βιέτζικ, πάντως, αναγνώρισε ότι η απόφασή της να συνεχίσει μέχρι το τέλος του αγώνα ήταν αυτή που μετέτρεψε μια δύσκολη στιγμή σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης.
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