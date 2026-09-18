Μητσοτάκης για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, θα θέσω το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων - «Μας περιμένει δύσκολος χειμώνας», είπε ο πρωθυπουργός





«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα».



«Θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με



«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ στην Ευρώπη» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε αμέσως το ζήτημα του







«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε.





«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις των αγορών» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και δεύτερο μήνυμα, αυτή τη φορά για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις».



Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, τέσσερις χώρες του G7, αποδίδοντας αυτή την εικόνα στη δημοσιονομική πειθαρχία.



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Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα και αποπληρώνει το δημόσιο χρέος, διατηρώντας παράλληλα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.



Τασούλας: «Βαριά η καλογερική» για τις κυβερνήσεις Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε.



Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους.



Τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις.«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα».«Θα υπάρξειμε επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης », σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε αμέσως το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση., είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων. «Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και δεύτερο μήνυμα, αυτή τη φορά για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις».Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, τέσσερις χώρες του G7, αποδίδοντας αυτή την εικόνα στη δημοσιονομική πειθαρχία.Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα και αποπληρώνει το δημόσιο χρέος, διατηρώντας παράλληλα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε πως «δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου», σημείωσε.Χρησιμοποιώντας την έκφραση «βαριά η καλογερική», ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο βάρος της κυβερνητικής ευθύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή συνοδεύεται και από την πρόκληση της αντιμετώπισης των δυσκολιών και του περιορισμού των επιπτώσεών τους.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μέτρα θα διευκολύνουν τους πολίτες στην κρίσιμη συγκυρία, ενώ τάχθηκε υπέρ της προσπάθειας για μια ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, ειδικά κατά την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου.