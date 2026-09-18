Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νίσυρο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Νίσυρος

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νίσυρο

Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νίσυρο
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πάλοι της Νισύρου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί, αλλά και εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.


Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα, ενώ από αέρος διατέθηκαν δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.




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Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο, με το οποίο πρόκειται να μεταφερθεί στη Νίσυρο και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ από τη Ρόδο.

Στην επιχείρηση έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμος Νισύρου, διαθέτοντας υδροφόρα προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς πρόκειται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου, το οποίο επίσης κινητοποιήθηκε για το περιστατικό.
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