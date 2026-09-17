Η Μέριλ Στριπ θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι Ασλάν στη «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ
Η Μέριλ Στριπ θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι Ασλάν στη «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ
Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια, εξηγώντας την απόφασή της
Τη φωνή της στο λιοντάρι Ασλάν στη νέα ταινία «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ θα δώσει η Μέριλ Στριπ. Η 43χρονη σκηνοθέτρια μίλησε στο Empire για το πολυαναμενόμενο πρότζεκτ, με τίτλο «Narnia: The Magician’s Nephew», επιβεβαιώνοντας ότι η 77χρονη Στριπ θα χαρίσει τη φωνή της στον Ασλάν, το μαγικό λιοντάρι που εμφανίζεται και στα επτά βιβλία της σειράς «The Chronicles of Narnia» του Κ.Σ. Λιούις.
«Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, που να διαθέτει κύρος χωρίς μια σκοτεινή, υπερβολικά σοβαρή στάση. Κάποιον που να μπορεί να μεταδώσει τόσο βάθος και συγκίνηση όσο και χαρά και ενθουσιασμό», δήλωσε, εξηγώντας γιατί επέλεξε τη Στριπ. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί ξανά στη μεταφορά του βιβλίου «Μικρές Κυρίες» που σκηνοθέτησε η Γκέργουιγκ το 2019, με την ηθοποιό στον ρόλο της θείας Μαρτς.
«Ήθελα κάποιον άνω των 70 ετών, ώστε να υπάρχει η σοφία της εμπειρίας, αλλά παράλληλα να έχει την ικανότητα να νιώθει φρέσκο θαυμασμό, σαν παιδί. Και, επίσης, να είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Αυτή η λίστα δεν είναι μεγάλη», επισήμανε.
Στο «The Magician’s Nephew», η Στριπ συμμετέχει μαζί με τους Ντάνιελ Κρεγκ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Έμα Μάκι και Ντενίς Γκαφ, καθώς και τους νεαρούς πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Μπέατρις Κάμπελ και Ντέιβιντ ΜακΚένα.
Η εμπλοκή της Γκέργουιγκ στο franchise έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2023, ενώ η ίδια και το Netflix αποκάλυψαν τον τίτλο της ταινίας και την ημερομηνία κινηματογραφικής κυκλοφορίας της, στις 12 Φεβρουαρίου 2027, τον περασμένο Μάιο. Η Στριπ περιλαμβανόταν ήδη στη λίστα των ηθοποιών που είχε ανακοινώσει τότε το Netflix, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο του Ασλάν.
Το «The Magician’s Nephew» ήταν το έκτο από τα επτά βιβλία του «Narnia» που εξέδωσε ο Κ.Σ. Λιούις κατά τη δεκαετία του 1950. Η ιστορία λειτουργεί ως prequel του «The Lion, the Witch and the Wardrobe», που είναι περισσότερο γνωστό στο κινηματογραφικό κοινό από την κινηματογραφική μεταφορά του 2005.
Το προηγούμενο κινηματογραφικό franchise του «Narnia» μετέφερε στη μεγάλη οθόνη μόνο τα «The Lion, the Witch and the Wardrobe», «Prince Caspian» και «The Voyage of the Dawn Treader», τα τρία πρώτα βιβλία που είχαν εκδοθεί στη σειρά του Λιούις.
Το «The Magician’s Nephew» ακολουθεί δύο παιδιά στο Λονδίνο, τα οποία ανακαλύπτουν κατά λάθος ένα πολυσύμπαν και γίνονται μάρτυρες της ίδιας της δημιουργίας της Νάρνια. Η επίσημη σύνοψη περιγράφει το «Narnia: The Magician’s Nephew» ως «μια επική περιπέτεια που προσκαλεί τους ονειροπόλους κάθε ηλικίας να ζήσουν τη δημιουργία της Νάρνια».
Η Γκέργουιγκ αποκάλυψε επίσης στο Empire ότι άντλησε έμπνευση από τη βρετανική ροκ μουσική των δεκαετιών του 1960 και του 1970, ενώ μετέφερε χρονικά την ιστορία στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950, αντί για τις αρχές του 20ού αιώνα όπου τοποθετείται το βιβλίο.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 12 Φεβρουαρίου 2027 και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 2 Απριλίου 2027.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, που να διαθέτει κύρος χωρίς μια σκοτεινή, υπερβολικά σοβαρή στάση. Κάποιον που να μπορεί να μεταδώσει τόσο βάθος και συγκίνηση όσο και χαρά και ενθουσιασμό», δήλωσε, εξηγώντας γιατί επέλεξε τη Στριπ. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί ξανά στη μεταφορά του βιβλίου «Μικρές Κυρίες» που σκηνοθέτησε η Γκέργουιγκ το 2019, με την ηθοποιό στον ρόλο της θείας Μαρτς.
«Ήθελα κάποιον άνω των 70 ετών, ώστε να υπάρχει η σοφία της εμπειρίας, αλλά παράλληλα να έχει την ικανότητα να νιώθει φρέσκο θαυμασμό, σαν παιδί. Και, επίσης, να είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Αυτή η λίστα δεν είναι μεγάλη», επισήμανε.
Στο «The Magician’s Nephew», η Στριπ συμμετέχει μαζί με τους Ντάνιελ Κρεγκ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Έμα Μάκι και Ντενίς Γκαφ, καθώς και τους νεαρούς πρωτοεμφανιζόμενους ηθοποιούς Μπέατρις Κάμπελ και Ντέιβιντ ΜακΚένα.
Η εμπλοκή της Γκέργουιγκ στο franchise έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2023, ενώ η ίδια και το Netflix αποκάλυψαν τον τίτλο της ταινίας και την ημερομηνία κινηματογραφικής κυκλοφορίας της, στις 12 Φεβρουαρίου 2027, τον περασμένο Μάιο. Η Στριπ περιλαμβανόταν ήδη στη λίστα των ηθοποιών που είχε ανακοινώσει τότε το Netflix, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο του Ασλάν.
Meryl Streep Revealed as Voice of Lion Aslan in Greta Gerwig’s Narnia: ‘Profound but Not Pretentious’ https://t.co/JbGDRocdau— People (@people) September 17, 2026
Το προηγούμενο κινηματογραφικό franchise του «Narnia» μετέφερε στη μεγάλη οθόνη μόνο τα «The Lion, the Witch and the Wardrobe», «Prince Caspian» και «The Voyage of the Dawn Treader», τα τρία πρώτα βιβλία που είχαν εκδοθεί στη σειρά του Λιούις.
Το «The Magician’s Nephew» ακολουθεί δύο παιδιά στο Λονδίνο, τα οποία ανακαλύπτουν κατά λάθος ένα πολυσύμπαν και γίνονται μάρτυρες της ίδιας της δημιουργίας της Νάρνια. Η επίσημη σύνοψη περιγράφει το «Narnia: The Magician’s Nephew» ως «μια επική περιπέτεια που προσκαλεί τους ονειροπόλους κάθε ηλικίας να ζήσουν τη δημιουργία της Νάρνια».
Η Γκέργουιγκ αποκάλυψε επίσης στο Empire ότι άντλησε έμπνευση από τη βρετανική ροκ μουσική των δεκαετιών του 1960 και του 1970, ενώ μετέφερε χρονικά την ιστορία στην Αγγλία της δεκαετίας του 1950, αντί για τις αρχές του 20ού αιώνα όπου τοποθετείται το βιβλίο.
Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 12 Φεβρουαρίου 2027 και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 2 Απριλίου 2027.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα