Η Μέριλ Στριπ είχε απορρίψει αρχικά τον ρόλο της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» για να διπλασιάσει την αμοιβή της
Η Μέριλ Στριπ είχε απορρίψει αρχικά τον ρόλο της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» για να διπλασιάσει την αμοιβή της
Αν δεν δέχονταν αυτό που ζήτησα, ήμουν εντάξει γιατί ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ, είπε η ηθοποιός
Τον ρόλο της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» είχε απορρίψει αρχικά η Μέριλ Στριπ, προκειμένου να διπλασιάσει την αμοιβή της.
Η ηθοποιός, που άφησε εποχή ως Μιράντα Πρίστλεϊ, εξήγησε στο Today ότι, παρότι διέκρινε εξαρχής τη δυναμική της ταινίας, απέρριψε την πρώτη πρόταση των παραγωγών. Όπως ανέφερε, διαπραγματεύτηκε μαζί τους, ζήτησε διπλάσια αμοιβή και εκείνοι συμφώνησαν άμεσα.
Η Μέριλ Στριπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία. Διάβασα το σενάριο, ήταν εξαιρετικό. Με πήραν τηλέφωνο, μου έκαναν μια πρόταση και είπα "Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω". Ήθελα να δω τι θα γίνει αν διπλασιάσω την αμοιβή που ζήτησα, και αμέσως μου είπαν "Φυσικά"».
«Είμαι 56 χρονών, μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια και τόνισε: «Ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν επιτυχία. Και ένιωθα ότι με χρειάζονταν».
Η ίδια παραδέχτηκε ότι τότε σκεφτόταν ακόμη και να αποσυρθεί από την υποκριτική, κάτι που την έκανε πιο αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρούσε ότι άξιζε: «Το ήθελα, αλλά αν δεν δέχονταν αυτό που ζήτησα, ήμουν εντάξει. Γιατί είμαι μεγάλη, είμαι 56, ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ», εξήγησε.
Η απόφαση τελικά απέδωσε, καθώς η ταινία σημείωσε εντυπωσιακές εισπράξεις 326 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.
Η Μέριλ Στριπ επέστρεψε στον εμβληματικό ρόλο για τη συνέχεια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η οποία κυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου.
Η ηθοποιός, που άφησε εποχή ως Μιράντα Πρίστλεϊ, εξήγησε στο Today ότι, παρότι διέκρινε εξαρχής τη δυναμική της ταινίας, απέρριψε την πρώτη πρόταση των παραγωγών. Όπως ανέφερε, διαπραγματεύτηκε μαζί τους, ζήτησε διπλάσια αμοιβή και εκείνοι συμφώνησαν άμεσα.
Η Μέριλ Στριπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήξερα ότι θα γινόταν επιτυχία. Διάβασα το σενάριο, ήταν εξαιρετικό. Με πήραν τηλέφωνο, μου έκαναν μια πρόταση και είπα "Όχι, δεν πρόκειται να το κάνω". Ήθελα να δω τι θα γίνει αν διπλασιάσω την αμοιβή που ζήτησα, και αμέσως μου είπαν "Φυσικά"».
Meryl Streep reveals she initially rejected playing Miranda Priestly in The Devil Wears Prada so she could double her money https://t.co/M8QLcXtijU— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 30, 2026
«Είμαι 56 χρονών, μου πήρε τόσο καιρό για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό», πρόσθεσε στη συνέχεια και τόνισε: «Ήμουν σίγουρη. Ήμουν σίγουρη ότι θα ήταν επιτυχία. Και ένιωθα ότι με χρειάζονταν».
Η ίδια παραδέχτηκε ότι τότε σκεφτόταν ακόμη και να αποσυρθεί από την υποκριτική, κάτι που την έκανε πιο αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρούσε ότι άξιζε: «Το ήθελα, αλλά αν δεν δέχονταν αυτό που ζήτησα, ήμουν εντάξει. Γιατί είμαι μεγάλη, είμαι 56, ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ», εξήγησε.
Η απόφαση τελικά απέδωσε, καθώς η ταινία σημείωσε εντυπωσιακές εισπράξεις 326 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.
Η Μέριλ Στριπ επέστρεψε στον εμβληματικό ρόλο για τη συνέχεια της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», η οποία κυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
